Claudio Ranieri: "Adoro este tipo de batallas"

El Fulham lleva toda la temporada siendo quizás junto el Manchester City el equipo más destacado de esta temporada en Inglaterra. Aunque las razones no sean ni parecidas.

"Para mí es un reto fantástico. Difícil, muy difícil, pero adoro mi trabajo". Palabras de el entrenador italiano, quien es muy consciente de la situación que viven los Cottagers. Pero se desenvuelve muy bien Claudio en este tipo de situaciones, ya le paso con el Parma donde vivía una situación parecida, y salvó al equipo. "Adoro este tipo de batallas".

Ranieri también sabe de la (evidente) necesidad de reforzar la línea defensiva de los londinenses, puesto que están batiendo todos los registros de goles en contra. 31 goles encajados en 12 partidos. Se le ha preguntado sobre esto. Él se ve tranquilo, ya que antes de aventurarse a fichar a jugadores quiere ver bien que es lo que tiene en su plantilla: "Quiero ver a los jugadores, porque cuando cambias al entrenador a veces el comportamiento cambia. Quizás jugadores que no rendían tanto con el antiguo entrenador, rinden más con el nuevo porque quizás hay más feeling entre el nuevo entrenador y el jugador". De todas formas según asegura el dueño del Fulham le ha asegurado que "si necesitas algo, estoy aquí":

Y es que la defensa es sin duda, lo que quita el sueño a los aficionados del equipo de la capital inglesa. Y la pregunta se hace sola, ¿Cuánto tardará Ranieri en organizar esta defensa?. "Depende de cuanto tarden en entender mi filosofía, defendemos todos y atacamos todos. No puedo decirte que en dos semanas estará todo hecho. No. Tenemos que trabajar duro, pero se que no tenemos mucho tiempo. Es una gran batalla".

Había una pregunta, fuera de lo táctico o fuera de lo que al Fulham se refiere (o al menos directamente), que ronda el aire siempre que tienes a este entrenador delante, ¿Cree Ranieri que podrá volver a ganar la Premier?: "No lo sé, lo único que importa ahora para mí es Southampton. Southampton y llegar a 40 puntos".

Volviendo con el tema defensivo, también se ha querido saber si Aleksandar Mitrovic, delantero referencia del equipo, tiene la capacidad de defender. Si bien, en el resto de declaraciones había sido bastante claro, aquí huye un poco de la pregunta y se dedica a alabar a el serbio: "Es un fantástico delantero. Fantástico. Necesita buenos balones y tenemos que dárselos para que pueda meter goles. Le he visto con su combinado nacional y ha metido muchos goles, espero muchas cosas buenas de él". Y es que el ex del Newcastle es muy importante en Craven Cottage, pero a pesar de ello, ocasiones desesperadas medidas desesperadas. Hay que cambiarlo todo y se baraja la posibilidad de que 'Mitro' este acompañado por "el mejor compañero no solo para él, sino para todos".

Claudio Ranieri tiene por delante a un ejército en horas bajas, caído y con la moral por los suelos. Pero estas son las batallas que le gustan a él.