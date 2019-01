MLS Player Combine 2019, conocemos a Javi Pérez

Año nuevo, temporada nueva. La Major League Soccer 2019 comienza a rodar con el primer evento de la off season como es el adidas MLS Player Combine 2019. Los jóvenes jugadores que ha disputado sus últimos años en la universidad, buscarán sus opciones de llegar a la máxima competición, tratando de mostrar sus aptitudes en este Combine.

Este evento abre una semana grande para el soccer estadounidense, que finalizará con la celebración del MLS SuperDraft 2019. Todos los jugadores que ha participado en el Combine podrán ser elegibles para este draft.

Esta prueba que se disputará entre los días 3 y 9 de enero, reunirá a todos los jugadores universitarios seleccionados por un comité de entrenadores de la MLS y entrenadores de la Division I de la NCAA de cada Conferencia. Deberán pasar una serie de pruebas tanto deportivas como de madurez, junto con una serie de partidos en el que realmente podrán demostrar cómo se desenvuelven en un terreno de juego a ritmo competitivo.

Durante esos días, los entrenadores de la Major League Soccer y sus cuerpos técnicos estarán muy atentos a como se desarrolle el evento, y evaluando que futbolistas se ajustarían a sus plantillas.

En esta temporada, el Combine sólo tendrá un representante del fútbol español. Formado en las categorías inferiores del Valencia CF, Javier Pérez ha sido seleccionado por esto órgano de entrenadores para formar parte de este evento.

Javi Pérez, de 21 años, ha sido uno de los pocos jugadores en su último año en la NCAA que ha logrado tener un rendimiento que le permitiese acceder al Combine. Formado en una de las mejores academias del fútbol español como es la del Valencia, el futbolista pasó toda su carrera deportiva en el conjunto ‘che’. Llegó con apenas seis años a la cantera valencianista, donde permaneció hasta su etapa juvenil.

Javi llegó a entrenar en varias sesiones con el primer equipo

Completó una de las mejores carreras en las categorías inferiores del equipo ‘ché’, portando el brazalete de capitán durante la mayor parte del tiempo que defendió la camiseta del club valencianista. Desde el centro del campo, consiguió darle un orden al juego de sus equipos, siendo uno de los futbolistas más destacados. Esto hizo que en su etapa juvenil fuese llamado en varias ocasiones para entrenar con el primer equipo.

Tras dejar atrás su etapa en el conjunto ‘ché’, se unió a algunos equipos de la Comunidad valenciana como el UD Alzira, Hospitalet (donde jugó en Segunda División B Grupo III.) y CD Buñol.

Fue desde este equipo en donde dio el salto definitivo al soccer universitario, tras ser becado por la University of Pittsburgh para una Licenciatura en Comunicaciones. Desde 2017 han sido dos las temporadas en las que Javi ha demostrado sus capacidad de liderazgo, siendo incluso seleccionado como el capitán en su primer año.

En total disputó más de una treintena de partidos, anotando seis goles y concediendo siete asistencias. A pesar de no encontrarse en uno de los equipos más laureados de la competición, las actuaciones del jugador español le han permitido estar en muchas ocasiones entre los mejores de la competición. En sus dos temporadas fue elegido para el All ACC Second Team y el United Soccer Coaches All Region Team.

Javier tuvo unos minutos para charlar con VAVEL para contarnos su experiencia en el fútbol universitario y sus expectativas de cara a un posible futuro en la MLS.

Desde VAVEL España queremos agradecerle la oportunidad de concedernos una pequeña entrevista y darte la enhorabuena por la selección para la Prueba MLS adidas:

Pregunta. ¿Quién es Javi Pérez, el jugador?

Es un mediocentro que le gusta marcar el tempo del partido, manejar el balón y organizar el juego del su equipo. Sobre todo es una persona que le gusta mucho hacer equipo y juega por y para ello.

P. ¿Cómo le surgió la oportunidad de cambiar de España por Estados Unidos?

Tras jugar 15 años en el Valencia llegó una época en la que veía que estaba estancado y las opciones para ser profesional en el fútbol español se estaban terminando, lo que me llevó a buscar nuevas oportunidades y surgió la opción de jugar en Estados Unidos. Es un lugar en el que puedes combinar fácilmente los estudios con el fútbol semi-profesional y con la opción que me propuso la Universidad de Pittsburgh, no me costó decidirme.

P. ¿Qué fue lo que le llamó la atención del programa de los Panthers para unirse al soccer?

Además de ser un programa que está en crecimiento y necesitaban gente importante para ayudar el equipo a ello, la figura de Jay Vidovich (entrenador) fue también importante. Es un entrenador que tiene un bagaje increíble en el soccer universitario y recibí un gran número de recomendaciones para irme a trabajar con él y su equipo técnico. Ha sido increíble poder trabajar con él, todo lo que aprendido y no me arrepiento de nada.

P. En España formó parte de las categorías inferiores del Valencia CF, llegando a entrenar en varias ocasiones como el primer, ¿experiencia saca de tu paso por el club ‘ché’?

Soy como ellos me han educado. He estado toda mi vida allí, he crecido, he madurado. Tengo que agradecerles muchísimo a pesar de no haber podido finalizar mi etapa allí como me hubiese gustado o llegar al primer equipo. Aún así me llevo toda esa experiencia, lecciones… y muy agradecido por lo que me aportaron.

P. Ante la dificultad para llegar al primer equipo de muchos de los jugadores formados en academias de conjuntos de primera división, ¿cree que buscar un sitio en el soccer estadounidense es una buena opción?

Totalmente. Y yo les animo a ello. El fútbol llega a un momento en el que te deja, pronto o tarde, pero llega. Estados Unidos te ofrece ir creciendo tanto en la parte académica como en la futbolística, formándote, para cuando este deporte te deje, estar preparado para el mundo laboral, el real.

P. Tras un par de años jugando en Estados Unidos, ¿qué diferencia ve entre el fútbol de España y el soccer a un nivel formativo?

En el fútbol formativo en España se trabaja mucho más en lo táctico, y en Estados Unidos es todo lo contrario. Un fútbol más similar al de la Premier League, más directo, físico… Pero bueno, desde mi experiencia con Pittsburgh, intentan adaptarse más a la metodología de juego instaurada en España. Nosotros hemos trabajado mucho en dimensiones reducidas, control de la pelota, movimientos con o sin balón… conceptos que se entrenan aquí en todas las categorías.

P. Mucho se habla del crecimiento del soccer estadounidense en las categorías inferiores, ¿ha visto usted esta mejora de la que se habla durante estos últimos años?

Radicalmente. He estado dos años allí, las cosas han cambiado desde que llegué y no quiero imaginarme con respecto a antes de yo llegar. Desde el sistema de entrenamientos, donde no sólo es un entrenador y asistente, sino que ahora cuentan con un amplio cuerpo técnico, instalaciones… También en la parte académica, que te ayuda para que estés centrado. En los últimos años está sufriendo un cambio y asimilasre a lo que viví yo en mi formación en la academia del Valencia.

P. En comparación a lo aprendido en el fútbol base de España, ¿le ha aportado algo diferente su estancia en los Pittsburgh Panthers?

Sobre todo la adaptación a enfrentarse a jugadores mucho más fuertes y rápida que yo. Me tocó adaptarme a ese modo de juego con más balón dividido, mucho más ida y vuelta, pero esto añade un plus más a mi juego y me ha ayudado a crecer.

P. Hablemos de lo importante, ¿qué significa para usted su selección para la adidas MLS Player Combine 2019?

Muy contento con ello. Al final es la recompensa a muchos años de trabajo, sacrificio para poder tener una oportunidad así, por lo que muy contento. Es una oportunidad que han puesto en mis manos y me toca aprovecharla.

P. En este tiempo en Estados Unidos, ¿ha seguido con atención la Major League Soccer?

La he seguido mucho ya que tengo amigos que ya la están jugando y siempre me gusta estar atento a sus partidos. La verdad que me ha sorprendido cada semana sobre todo, estadios como el de Atlanta, que llenaba cada encuentro con 75.000 personas. La pasión con la que se está comenzando a ver aquí el soccer es muy grande y la verdad que es algo que se agradece.

P. ¿Cree que este crecimiento puede ayudarla a convertirse en una de las grandes competiciones a nivel mundial?

Yo creo que sí. Al final se ve en casos como el de los hermanos Dos Santos, Giovinco, Ibrahimovic o David Villa, que vienen a la MLS para continuar con sus carreras y no a retirarse. Con esos ejemplos ya se ve que no es una liga con el mismo ‘cartel’ de antaño, con futbolistas que llegaban para retirarse. Esto lo ha convertido en una liga competitiva a la que los jugadores quieren venir.

P: ¿Cree que se está trabajando en el buen camino para que el soccer continúe su crecimiento?

Por supuesto. Como he comentado antes, están llegando muchos jugadores que buscan relanzar sus carreras o incluso, apoyarse en la MLS para dar un salto a un fútbol más importante. Esto se está viendo en jugadores del ejemplo de Almirón, que han tomado la competición estadounidense como un paso más que les permita crecer como jugadores. Es en esos futbolistas en los que la competición tiene que apoyarse, ya que son estos los que les ayudará a incrementar el nivel.

P. Para ir terminando, ¿cómo valoras tu experiencia en el soccer universitario con los Panthers?

Muy positiva. He podido encontrar lo que andaba buscando antes de salir de España y encantado de haber podido vivir esta experiencia.

P. De su experiencia tanto futbolística como académica, ¿animaría a más jóvenes españoles a dar el paso de llegar a Estados Unidos?

Totalmente. Al final es una experiencia única que sólo se puede vivir una vez en la vida. Si tienen la opción, que no se lo piensen. Que arriesguen y que tomen esa decisión, porque no se van a arrepentir. Las facilidades son increíbles y son algo que no se encuentran en ninguna parte del mundo, porque el sistema que tienen allí es único. Les invito a que lo prueben por que van a estar encantadísimos.