Previa El Salvador - Estados Unidos: la búsqueda de la revancha camino a Qatar 2022

Estados Unidos viene de un verano de ensueño con dos títulos continentales, la CONCACAF Nations League y la Copa Oro de la CONCACAF. La selección de las barras y las estrellas no clasificó sorpresivamente a Rusia 2018, desde aquella decepción aprendió la lección. El Salvador será el escollo a batir en la primera jornada del octogonal final camino a Qatar 2022 el jueves 2 de septiembre en San Salvador.

Los dirigidos por Gregg Berhalter acumulan nueve partidos sin conocer la derrota desde el 3 de junio, un impresionante estado de forma. Ambas selecciones se han enfrentado por última vez el 9 de diciembre de 2020 en Miami, en aquel amistoso Estados Unidos goleó 6-0 con doblete de Chris Mueller.

La actual campeona norteamericana está invicta ante la ‘Selecta’ en los clasificatorios mundialistas, acumula dos victorias y dos empates tras cuatro enfrentamientos directos entre 1989 y 2009. Estados Unidos superó por la mínima a su similar salvadoreño en Tegucigalpa en la Clasificación para el Mundial de Italia 1990 el 17 de septiembre.

Luego el 9 de octubre de 2004, la selección de las barras y las estrellas ganó 2-0 en San Salvado en el camino a Alemania 2006 a través de McBride y Johnson. En el proceso para Sudáfrica 2010 el combinado estadounidense empató 2-2 ante El Salvador el 28 de marzo de 2009.

Doce años después ambas selecciones volverán a enfrentarse en el camino a Qatar 2022 en la primera jornada del octogonal final de la CONCACAF en San Salvador el jueves 2 de septiembre. La selección salvadoreña empató sin goles ante Costa Rica en un amistoso disputado en Carson, California y la última vez que disputó la cita mundialista se produjo en España 1982.

Estados Unidos no quiere repetir el tropiezo del camino a Rusia 2018, tras la decepción de aquel proceso apunta alto en la era Berhalter. Por su parte, El Salvador alcanzó los cuartos de final en la última edición de la Copa Oro, perdió 3-2 ante Qatar en los cuartos de final.

A number of #USMNT players will arrive for #WCQ camp in Nashville after finding the back of the net for their clubs this weekend.



Watch goals from @Ricardo_Pepi9, Brenden Aaronson, @Antonee_Jedi, @JoshSargent, @TheosonSmith and Gio Reyna in this week's #USMNTRewind. 🎥👇