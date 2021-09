Previa Venezuela - Argentina: acercarse a Qatar

A casi dos meses de la finalización de la Copa América, Venezuela y Argentina retomarán su camino hacia Qatar 2022, donde disputarán tres encuentros en el lapso de una semana, con la intención de clasificar al próximo Mundial que se disputará en suelo asiático.

La Vinotinto buscará dejar atrás la floja versión mostrada en Brasil e intentará llevarse un buen triunfo que lo acerque a los puestos de clasificación. Los venezolanos nunca pudieron disputar una cita mundialista por lo que esperan romper el maleficio en la actual Eliminatoria.

La Albiceleste llega en su mejor momento tras alcanzar la gloria en territorio brasileño. Los argentinos han disputado las últimas doce ediciones de manera consecutiva y solamente no han superado las Eliminatorias para México 1970.

Venezuela arriba trastocada

La Selección Venezolana no atraviesa un gran pasar de cara a la triple fecha. El pasado 20 de agosto, el ex técnico José Peseiro presentó su renuncia por irregularidades en el pago de su salario. En su lugar, asumió de forma interina Leonardo González, quién sigue en simultáneo dirigiendo al Deportivo Lara, de la Primera División del país.

Los venezolanos se encuentran anteúltimos en la clasificación al Mundial de Qatar. Lejos de encaminar un proyecto futbolístico intentando aprovechar a sus figuras, la Federación no logra acomodar su situación financiera, por lo que los planes a largo plazo parecen ser una utopía.

Argentina se encuentra con la confianza por las nubes

El equipo argentino demostró estar en un espléndido nivel de fútbol. Acumulan 20 partidos sin conocer la derrota (12 victorias y 8 empates) y es la segunda mejor racha de su historia, luego del registro de Alfio Basile entre 1991 y 1993 (alcanzó los 33 encuentros sin perder).

En cuanto al nivel mostrado en las Eliminatorias, la Albiceleste se encuentra en la segunda posición a 6 puntos de Brasil (el líder actual), producto de tres triunfos y tres empates. Sin embargo viene de cosechar dos igualdades consecutivas (Chile y Colombia), lo cual no le permitió despegarse del resto de las selecciones suramericanas.

Antecedentes entre ambos

Ambas selecciones se han enfrentado en 25 oportunidades. El historial es sumamente disparejo: 21 triunfos para los argentinos, 2 victorias para la Vinotinto y cuatro empates. No obstante, Argentina lleva dos encuentros sin ganar en territorio venezolano (1 empate y una derrota).

Los partidos más destacados tuvieron lugar en la última década. Se enfrentaron en dos de las últimas tres ediciones de la Copa América con claros triunfos de la Selección Argentina que le permitieron avanzar a las instancias decisivas. Sin embargo, Venezuela logró sus únicas dos victorias en los últimos 10 años (1-0 en 2011 y 3-1 en 2019).

Amorebieta celebrando su gol que le dio el primer triunfo de su historia ante los argentinos / Foto: La Nación

Declaraciones previas al encuentro

Leonardo González habló en conferencia de prensa, previo al duelo que se disputará en la capital venezolana. "La idea es tener un equipo que pueda generar ocasiones de gol, que de alguna manera tenga el balón y de esa forma sacar a relucir la ventaja de poseer jugadores tan rápidos y habilidosos en la parte de arriba", aseguró.

Respecto a su rival, aseguró lo siguiente: "Con orden, con las líneas bien cortas, trataremos de alguna manera de minimizar que ellos nos hagan daño. El que no quiera jugar contra Argentina no es jugador de fútbol y el que no quiere dirigir ante esta selección no está en el momento adecuado".

Por su parte, Lionel Scaloni conversó sobre el gran momento que atraviesan sus dirigidos: "El haber estado tanto tiempo en la Copa nos ayudó a que el entrenamiento sea secundario. No pensamos en el siguiente partido, sería un error. Nosotros pondremos todo lo mejor para este primer encuentro y después veremos cómo seguimos", afirmó.

"Ahora comienza un nuevo desafío. Todas las selecciones querrán ganarle al campeón. Nosotros tenemos la necesidad de sacar puntos y hacer una buena Eliminatoria. Debemos enfrentar a un rival muy difícil. Venezuela tiene jugadores de gran nivel", sentenció.

González hablando en la conferencia previa al duelo / Foto: @SeleVinotinto

Árbitro del encuentro

Leodán González será el encargado de impartir justicia en el encuentro. Tendrá a sus compatriotas Carlos Barreiro y Martín Soppi como asistentes, mientras que Gustavo Tejera estará presente como cuarto árbitro. En el VAR estarán Cristian Garay junto a Nicolás Taran.

El uruguayo es árbitro internacional desde el 2016, aunque sus participaciones a nivel sudamericano están mayormente vinculadas al VAR, el cual manejó en el polémico duelo entre Brasil y Argentina por la Copa América 2019.

Foto: TN

Bajas para el encuentro

Argentina contará con las bajas obligadas de Cristian Romero y Paredes, quienes deben cumplir una fecha de suspensión por la acumulación de dos amarillas. Germán Pezzella y Guido Rodríguez, ambos jugadores del Betis, surgen como posibles reemplazantes.

Venezuela, además de la renuncia de su técnico hace menos de dos semanas, se le suman la ausencia de Yordan Osorio, Fernando Aristeguieta y Darwin Machís por lesión. Salomón Rondón quedó al margen de la convocatoria tras fichar con el Everton, que se mostró en desacuerdo con ceder a sus futbolistas en la fecha FIFA.

El delantero, uno de los máximos referentes de su Selección, lamentó no poder estar en la triple fecha / Foto: AS

Posibles formaciones

Venezuela (4-2-3-1): Fariñez; Rosales, Ferraresi, Velásquez, Carrillo; Moreno, Rincón; José Martínez, Otero, Savarino; Josef Martínez.

Argentina (4-3-3): Martínez; Molina, Pezzella, Otamendi, Acuña; De Paul, Rodríguez, Lo Celso; Di María, Lautaro Martínez y Messi.