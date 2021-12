Temporada 2021/22: 24 campeones y nos aguardan más definiciones en el horizonte

El 1 de agosto de 2021 inició el nuevo curso, en aquel momento la misma contaba con cinco campeones en la selecta lista. Cuatro meses después creció, 24 campeones hasta la fecha en total, con Boca Juniors, New York City FC , Atlas, Comunicaciones y Atlético Mineiro como los cinco nuevos campeones más recientes entre el 8 y 15 de diciembre respectivamente. La Copa Árabe entra en sus últimos momentos con dos partidos en el horizonte, Egipto vs. Qatar en Doha y Túnez vs. Argelia en Jor marcarán la agenda deportiva. El domingo 19 de diciembre se define el Trofeo de Campeones entre River Plate y Colón en Santiago del Estero y el último amistoso internacional de 2021 entre Estados Unidos y Bosnia en Los Ángeles.

Multiples reportes aseguraban que la Copa Africana de Naciones Camerún 2022 sería cancelada, aunque la Confederación Africana de Fútbol se mantiene a pie de cañón con los preparativos para la cita continental programada del 9 de enero al 6 de febrero del próximo año. El Comité organizador anunciará las medidas sanitarias para garantizar la salubridad de todas las selecciones participantes más adelante.

El miércoles 22 de diciembre en Doha se jugará otra superfinal, la Supercopa de la CAF entre Al Ahly y Raja Casablanca. Luego los reflectores estarán enfocados en las Supercopas de España e Italia que se jugarán a mediados de enero de 2022. Tampoco podemos olvidarnos de la Copa Mundial de Clubes FIFA Emiratos Árabes Unidos 2021 que se celebrará del 3 al 12 de febrero de 2022 íntegramente en Abu Dabi.

El camino a Qatar 2022 entra en la recta final,la próxima jornada de los clasificatorios está programada entre el 24 de enero y 2 de febrero. Con 13 selecciones ya clasifcadas para la última cita mundialista con 32 selecciones. Restan 19 plazas por definir. La UEFA reveló la fase de liga la UEFA Nations League 2022/23, solo la liga A tendrá una nueva fase final en la fecha FIFA de junio de aquel año. Francia es la actual campeona y tiene un grupo durísimo en la defensa del título continental.