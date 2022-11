Túnez vs Francia: puntuaciones de los galos en la jornada 3 del Mundial de Qatar 2022

Francia ha cerrado su participación en el Grupo D con una derrota ante Túnez por la mínima. Los de Deschamps no han tenido su mejor partido, empezando por las numerosas rotaciones llevadas a cabo por el seleccionador. Sin embargo, ‘Les bleus’ pasan como primeros de grupo y se enfrentaran al segundo del Grupo C.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Notable / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C.: Sin calificar

El guardameta del Stade Rennais no ha mostrado seguridad bajo los tres palos. Los constantes rechaces que creaba a raíz de sus incompletas paradas permitieron a los tunecinos insistir en ataques sobre la portería gala. De hecho, el gol de Khazri podía haberlo evitado si hubiera achicado más rápido, ya que la velocidad con la que acabó entrando la pelota fue baja.

Axel Disasi (5)|Sin profundidad

El defensa del AS Mónaco pecó de excesiva orientación defensiva, ya que por su banda, al jugar con Fofana, hubo poco movimiento y peligro ofensivo.

Raphaël Varane (5)|Blando

El del Manchester United volvió a ser sustituido, al igual que contra Dinamarca, antes de tiempo. Esta vez fue en el minuto 63 y para que entrara Saliba. Poco contundente. Ahora mismo, está por detrás de Jules Koundé o Dayot Upamecano.

Ibrahima Konaté (6)|Salvable

El central del Liverpool fue el mejor en la defensa francesa. Achicó balones, taponó ocasiones claras de Túnez y dominó el juego aéreo una vez más. Su pasividad en el gol fue lo peor que tuvo.

No todos los mediocampistas de perfil defensivo y zurdos pueden jugar de laterales. Camavinga es uno de esos casos. Sin embargo, se veía venir, ya que Deschamps estuvo probándolo en esa posición durante los últimos entrenamientos. Tampoco es lo mejor para el propio jugador, el cual puede aportar mucho más en la sala de máquinas y no supliendo a Theo.

Aurélien Tchouaméni (5)|Oculto

El centrocampista del Real Madrid tuvo poca incidencia en el juego de la selección gala. Quizás el hecho de que la mayoría de balones no pasaran por sus pies perjudicó a la fluidez del juego francés, sobre todo en la primera parte.

Jordan Veretout (5)|Desparecido

El del Olympique de Marsella, al igual que Tchouaméni, no se dejó ver mucho por el campo. Además, fue sustituido por Rabiot en el minuto 63.

Youssouf Fofana (4)|Culpable

El del AS Mónaco fue el que perdio la pelota en medio campo para que Khazri aprovechara su error y culminara una muy buena jugada con el único gol del encuentro. Un error puede tenerlo cualquiera, pero lo que se le recrimina es su actitud tras la pérdida de balón. En vez de ir a recuperarlo o de cortar la contra se queda quieto esperando a que piten una falta que no existe.

El mediocampista del Olympique de Lyon fue la otra pieza sin encajar del puzzle. Fue empleado como cuarto centrocampista, aunque tirado más a banda derecha. Nula aportación.

El extremo del Bayern Múnich fue el único que no paró de intentarlo en la nefasta primera mitad de Francia. No obtuvo recompensa, pero es de valorar su continuo esfuerzo. Fue sustituido por Kylian Mbappé.

El delantero del Eintracht Frankfurt aportó muy poco. Entre que no aprovechó las escasas ocasiones que tuvo y que cuando Griezmann marcó el gol del empate en el minuto 98 se lo anularon por una falta previa suya, el punta se va del partido sabiendo que, a no ser que haya varios contratiempos, su participación en el Mundial se ha acabado.

William Saliba (6)|Renovación

El central del Arsenal aportó frescor a la defensa gala sustituyendo a Varane. Es cierto que su entrada se produjo cuando ya había marcado Túnez y defendían encerrados.

Adrien Rabiot (6)|Titular

El de la Juventus no debe salir del once titular nunca más. Que sí, que no se jugaban nada y había que rotar para no desgastar a los titulares. Pero lo de Rabiot es tremendo. Aporta arriba, abajo, sacando el balón, oxigenando y hasta rematando las jugadas.

Kylian Mbappé (8)|Eléctrico

Cuando se lo propone, Mbappé es el mejor jugador del mundo. No tiene la finalización de Haaland, pero su electricidad, su rapidez y la facilidad que tiene para driblar oponentes y generar peligro con solo encarar no lo tiene nadie. León enjaulado.

Antoine Griezmann (8)|Tapado

El que hace jugar de verdad a la actual campeona del mundo no es otro que el jugador colchonero. Marca los tiempos, sabe encontrar el espacios y diseña pases de videojuego. Hasta marcó, pero se lo anularon.

Ousmane Dembélé (7)|Atleta

No para de correr el del Barça. Sale 10 minutos y corre media maratón. Es increíble.

El seleccionador francés no acertó ni una. No se jugaban nada y tenían la oportunidad de dar descanso a los importantes. Es cierto. Pero la imagen que ha dado Francia plantea dudas, sobre todo en sus suplentes. Contra Túnez no han dado la talla, han tenido que salvarles Mbappé, Griezmann y Dembélé. Planteas un partido para que jueguen los menos habituales y aun así haces un triple cambio a falta de 40 minutos para el final. Todo mal.