Supercopa de la UEFA 2022: Michael Oliver, árbitro de la superfinal europea en Helsinki

El experimentado colegiado inglés, Michael Oliver, impartirá justicia en la Supercopa de la UEFA 2022 entre Real Madrid y Eintracht Frankfurt el miércoles 10 de agosto en Helsinki a las 21:00 horas. Internacional desde 2012, dirige regularmente partidos de competiciones UEFA a nivel de clubes y selecciones. También fue designado para la UEFA Euro 2020, en la justa continental dirigió tres partidos, entre ellos el duelo de cuartos de final entre Suiza y España. La tecnología semiautomatizada para la detección de los fuera de juego debutará en la superfinal europea y también la UEFA Champions League 2022/23, aunque eso un debate aparte. Sus compatriotas, Stuart Burt y Simon Bennett serán los árbitros asistentes. El colegiado lituano, Donatas Rumsas actuará como el cuarto oficial.

La ‘casa blanca’ no guarda gratos recuerdos de su última Supercopa de Europa, en el 2018 perdió 4-2 ante Atlético de Madrid tras la prórroga. Solo ganó cinco de las últimas siete ediciones que jugó entre 1998 y 2018. Chelsea es el actual supercampeón de Europa, España es el país más exitoso en el palmarés con 15 títulos.

Milan y Barcelona son los equipos más veces la han ganado, ambos cinco veces en total. Real Madrid igualará a los ‘culés’ como el equipo con más participaciones con nueve en total. Empezamos a transitar la temporada mundialista, este fin de semana vuelven la Premier League, Bundesliga y Ligue1. El próximo fin de semana se suman LaLiga y la Serie A.

La temporada 2022/23 cuenta con 14 selectos campeones hasta la fecha, entre ellos resaltan Papúa Nueva Guinea, Liverpool, Bayern Múnich, Brasil, Inglaterra y PSG. Real Madrid apunta alto en la temporada mundialista y tiene un durísimo escollo como el Eintracht Frankfurt, el actual campeón de la UEFA Europa League. El conjunto alemán ganó una competición europea 42 años después. El VAR estará presente en la primera definición europea del curso mundialista.

⚽ Michael Oliver will take charge of next week's #SuperCup match between Real Madrid and Eintracht Frankfurt in Helsinki.



The game will see a UEFA debut for Semi-Automated Offside Technology (SAOT), which will also be used as of the group stage in the upcoming #UCL season.