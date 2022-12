Previa España vs Japón: La gloria o la decepción ante Japón

España y Japón se medirán las caras por el pase a octavos. En sus manos está el pase de ronda. Una derrota condena a los españoles y un empate los deja clasificados matemáticamente. Los japoneses, en cambio, necesita ganar para asegurarse el pase o un empate y esperar el resultado del otro equipo.

España, todo o nada

Ser primeros de grupo ahora no te garantiza nada. No estás 100% clasificado. Esta es la situación de España que depende de sí misma para estar en los octavos del próximo sábado. Pero no hay que confiarse. Que se lo digan al Granada sino. El año pasado dependían de ellos mismos para salvarse y acabaron descendiendo tras las victorias del Mallorca y el Cádiz.

El empate a Alemania evitó que los españoles se clasificaran directamente y eliminara casi matemáticamente a los germanos. En la misma jornada, Costa Rica ganó a Japón lo que dejó el grupo al rojo vivo. España lo lidera con 4 puntos, Japón, segunda con 3, Costa Rica, tercera con 3 y, por último, Alemania con un solo punto.

La selección en un entrenamiento/ Fuente: Selección Española

A pesar del gran inicio con la goleada 7-0 a Costa Rica, la “Roja” aún no está clasificada y tiene que cumplir ante los japoneses. Está pendiente la convocatoria de Gavi ya que el día postpartido no entrenó, aunque por la noche Luis Enrique confirmó que estaba bien. En el segundo partido, el andaluz recibió un golpe en su rodilla.

Como dijo en su stream de Twitch él nunca repite onces y así lo hizo. Respecto al once de Costa Rica cambió a Azpilicueta por Carvajal. Veremos que rotaciones hace el seleccionador, pero se prevé algún cambio en el centro según medios que cubren a la selección.

Japón, a soñar en grande

Los nipones ganaron a Alemania en su primer partido con una remontada heróica. Se fueron al descanso perdiendo 1-0 y siendo dominados en todo momento. Pero en el segundo tiempo salieron a por todas y le dieron la vuelta al electrónico. Jugaron a un fútbol ofensivo y fueron a por el partido. Los alemanes cambiaron el papel y fueron sometidos.

En este Mundial estamos viendo como el seleccionador Hajime Moriyasu está sorprendiendo en la defensa con Tomiyasu, central del Arsenal. No está apostando por él ya que Nagatomo le ha comido la tostada. Hay que matizar que el último partido que jugó fue el 3 de noviembre ante el Zurich que tuvo que salir sustituido por lesión. Se da a entender que no está apostando por él dada las molestias que arrastra.

Japón celebrando el 1-2/ Fuente: Selección japonesa

En cuanto a los resultados que necesitan, una victoria los mete en la siguiente ronda sin problema. Pero en caso de empate necesita que en el otro encuentro haya un empate. Si pierden ante España están eliminados pase lo que pase en el otro partido. El grupo está totalmente abierto.

Convocatorias

Luis Enrique podrá contar con todos los jugadores que han ido a Qatar. Está en duda Gavi por lo comentado anteriormente, pero aún no hay nada confirmado. El único apercibido es Busquets que vio la amarilla ante Alemania.

Hajime Moriyasu de momento no tiene bajas por lesión ni por tarjetas. Con este último tema (las tarjetas), las sanciones por tarjetas están muy baratas ya que con dos amarillas te pierdes el siguiente partido.

Posibles onces

España: Unai Simón; Jordi Alba, Laporte, Rodri, Azpilicueta; Busquets, Pedri, Olmo; Ferran, Asensio y Morata.

Japón: Gonda; Nagatomo, Yoshida, Itakura, Sakai; Tanaka, Endo, Kubo, Kamada, Ito, Maeda.

Declaraciones

Luis Enrique ha atendido a los medios y respecto a la posibilidad de ser segundos para ir al cuadro fácil, esto es lo que ha dicho: "Imagina. Vamos 0-0 en los dos partidos... y en el 95' de los dos partidos marcan Japón y Costa Rica. Estás fuera. No podemos hacer la cuenta de la lechera. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones y yo no lo entiendo así. Además no hay un lado más fácil en el fútbol. Queremos ser primeros y luego para ganar un Mundial hay que ganar a las mejores".

Respecto a la posibilidad de meterse en octavos ganando a España, esto ha dicho el seleccionador nipón: “Deben creer en sí mismos, deben hacerlo. Deben creer en sus compañeros para poder luchar contra nuestro rival. Esperemos que den lo mejor de sí mismos y que el resultado les acompañe".