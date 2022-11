Guía VAVEL Japón: sobrevivir en el grupo de la muerte

La Selección Nacional de Japón, dirigida por Hajime Moriyasu y capitaneada por Maya Yoshida, participará en su séptimo Mundial formando parte del Grupo E, donde se medirá a Alemania, Costa Rica y España. La mala suerte de los ‘Samuráis Azules’ en el sorteo de la fase de grupos hace que tengan que planear una andadura por Qatar basada en ganar a Costa Rica y ‘rascar puntos’ contra las dos favoritas.

El ‘Equipo del Sol Naciente’ buscará, mediante su juego directo y ofensivo, encontrar recompensa a su valentía. Si consiguieran sorprender a todo el mundo del fútbol y pasar de la fase de grupos, disputarían los 4º octavos de final de un Mundial en su historia. Tras los alcanzados en su Copa del Mundo de 2002, en Sudáfrica 2010 y en el pasado Mundial de Rusia 2018.

La Selección de Japón ha conseguido estar presente en esta Copa del Mundo en Qatar gracias a la ‘Clasificación de AFC para la Copa Mundial de Fútbol de 2022’. Dicho torneo es el encargado de determinar a los clasificados por parte de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) para el Mundial. Fue una competición que empezó el 6 de junio de 2019 y que, para Japón, terminó el 24 de marzo de 2022, día en que se clasificó matemáticamente para el Mundial.

Entre esas dos fechas se disputaron, primeramente, 8 partidos de la segunda ronda (al ser una de las 34 mejores selecciones asiáticas, según el ranking FIFA, estaba exenta de jugar la primera ronda) donde Japón hizo pleno ante todos los integrantes del grupo F: Tayikistán, Kirguistán, Mongolia y Birmania. Los registros fueron de 46 goles a favor y solo 2 en contra. A continuación, certificó su clasificación matemática para el Mundial, quedando segunda de grupo en la tercera ronda tras Arabia Saudita, con un balance de siete partidos ganados, uno empatado, dos perdidos, 12 goles a favor y 4 en contra.

Los máximos goleadores japoneses en las eliminatorias asiáticas fueron Yuya Osako y Takumi Minamino, ambos con 10 tantos. Por otro lado, el máximo asistente nipón fue Junya Ito con 7 asistencias de gol, mientras que el jugador con más titularidades y minutos disputados fue Shuichi Gonda con 15 apariciones en el once titular de Moriyasu y con un total de 1.322 minutos sobre el terreno de campo.

Última etapa preparatoria

Tras certificar su presencia en Qatar 2022 mediante las eliminatorias asiáticas, los ‘Samuráis Azules’ tuvieron un amistoso contra Paraguay que ganaron 4-1 y otro ante Brasil, el cual perdieron 0-1. Posteriormente, en los meses de junio y julio, jugaron varios torneos. El primero de ellos, la Copa Kirin, fue en territorio japonés y perdieron la final contra Túnez 0-3. El que sí se llevaron fue la Copa EAFF tras ganar en la final a Corea del Sur por tres goles a cero.

Correspondiente al mes de septiembre, Japón jugó dos amistosos en Düsseldorf, Alemania. El primero lo ganaron ante Estados Unidos por dos goles a cero y en el segundo empataron a cero ante Ecuador. Ya en el mes de noviembre y de forma previa al inicio del Mundial, los nipones han disputado un último amistoso ante Canadá en Abu Dhabi en el cual han perdido por 2 goles a 1.

Seleccionador y sistema táctico

El seleccionador de Japón es Hajime Moriyasu. El técnico nipón de 54 años empezó en el cargo el 1 de agosto de 2018. Desde entonces, ha dirigido a la selección en 57 partidos, cosechando un total de 39 victorias, 8 empates y 10 derrotas. Reemplazó a Akira Nishino, el cual fue seleccionador 4 meses, entre los cuales se disputó la Copa del Mundo en Rusia, donde Japón llegó a octavos de final tras caer eliminada a manos Bélgica.

Moriyasu, desde su estreno en la Copa de Asia de 2019 donde perdió contra Qatar, ha ido poco a poco imponiendo su sistema de juego y mejorando las sensaciones iniciales. Con la Copa del Mundo de 2022 en el horizonte, el combinado del Sol Naciente plantea una táctica basada en el esquema 4-2-3-1. Son elementos vitales en el estilo de juego, tanto la férrea defensa de la que disponen como de la increíble dinámica que generan sus delanteros y jugadores de ataque. Es por eso que no hay que perder de vista a los volantes extremos, los cuales cumplen un papel muy importante al desplegarse en ataque, aunque son los primeros en replegarse si las necesidades del juego y del rival lo requieren para formar un centro del campo con 4 piezas y así ayudar en la marca.

Ocupar el mediocampo es clave para Hajime, ya que siempre intenta mostrar un eje central con buena presencia y así poder atacar y defender sin problemas. Para plantear un ataque masivo, este suele contar con un delantero centro, un falso ‘9’ que ataque desde atrás y permita una buena salida de balón, además de los mencionados extremos que llegan por las bandas para acompañar las jugadas de peligro.

Hajime Moriyasu, seleccionador japonés. Foto: Getty Images

Antecedentes en mundiales

Japón no se ha perdido ni una cita mundialista desde Francia 1998. Aunque eso sí, con seis participaciones en los Mundiales, los ‘Samuráis Azules’ aún no han conseguido romper la brecha del quinto partido. En el último Mundial del siglo XX en el país galo, los nipones no pudieron superar la fase de grupos, en la cual no sumaron ni un punto. Posteriormente, en Korea-Japón 2002, pasaron la fase inicial como primera de grupo con 7 puntos, aunque luego fue eliminada por Turquía en octavos de final. En Alemania 2006 volvió a no pasar de la fase de grupos tras quedar última y sumar un punto. En Sudáfrica 2010 consiguió llegar hasta los octavos de final donde fue eliminada por Paraguay en penaltis. En Brasil 2014, nuevamente, se quedó en fase de grupos tras quedar última de grupo con un punto.

Por último, en Rusia 2018 consiguió 4 puntos para así quedar segunda de su grupo, el cual compartía con Colombia, 1º con 6 puntos; Senegal, 3º con 4 puntos, y Polonia, 4º con 3 puntos. En octavos de final se enfrentó a la Bélgica de Roberto Martínez, a la cual dominó durante todo el partido. Incluso llegó a estar 2-0 arriba, pero una espléndida segunda parte de ‘Los Diablos Rojos’ les permitió remontar y acabar 3-2 con gol definitivo de Nacer Chadli en el descuento. El principal objetivo de Japón para Qatar 2022 puede pasar por romper la maldición del quinto partido y poder acceder, por primera vez en su historia, a unos cuartos de final de un Mundial.

Antecedentes con las selecciones del grupo

El primer partido de grupos para Japón es el 23 de noviembre contra Alemania. Los nipones y los alemanes nunca se han enfrentado en un Mundial. Únicamente se han visto las caras en dos partidos amistosos. El primero, en diciembre de 2004, cuando ganó Alemania por 3 goles a 0. El segundo, en mayo de 2006, cuando empataron a 2.

El segundo rival del combinado del ‘Sol Naciente’ es Costa Rica el 27 de noviembre. Los asiáticos y los americanos tampoco se han enfrentado en un Mundial, aunque sí en 4 amistosos. En agosto de 1995, cuando Japón ganó por 3-0; en abril de 2002, cuando empataron a 1; en junio de 2014, cuando Japón ganó por 3 goles a 1 y en septiembre de 2018, cuando Japón volvió a llevarse la victoria por 3-0.

El tercer y último rival de Japón en la fase de grupos será España. Se verán las caras el 1 de diciembre, siendo su primer enfrentamiento en un Mundial, ya que solo jugaron un amistoso en abril de 2001, el cual ganó España con un resultado final de 1-0.

Jugadores estrella

Japón llega a esta edición del Mundial con un equipo repleto de jóvenes promesas que buscan demostrar su máximo potencial. Es muy difícil elegir un referente cuando se tienen dos jugadores de la talla de Takefusa Kubo y Takumi Minamino en la delantera del equipo.

El de la Real Sociedad llega tras haber conseguido un puesto fijo en un equipo grande de España, aunque es posible que todavía no esté al 100% debido a la luxación que sufrió durante un partido de UEFA Europa League en su hombro izquierdo. En cambio, el que alguna vez vistió los colores del Liverpool FC, hoy es uno de los titulares indiscutibles del AS Mónaco, sumando un tanto y tres asistencias en sus nueve partidos disputados. Aunado a esto, el delantero de 27 años terminó siendo el máximo goleador de los “Samuráis Azules" en las eliminatorias, firmando un total de 10 tantos a su nombre, además de las cinco asistencias que repartió.

Convocatoria y bajas

La selección de Japón fue la primera en hacer oficial su lista de convocados. Las principales ausencias en el listado son las de Kyogo Furuhashi (Celtic FC, ESC), Reo Hatate (Celtic FC, ESC) y Yuta Nakayama (Huddersfield, ING). Esta es la convocatoria oficial de la Selección de Japón para la Copa del Mundo:

Porteros: Eiji Kawashima (RC Estrasburgo, FRA), Shuichi Gonda (Shimizu E-pulse, JP) y Daniel Schmidt (Sint-Truiden, BEL).

Defensas: Yuto Nagatomo (FC Tokyo, JP), Maya Yoshida (Schalke 04, ALE), Hiroki Sakai (Urawa Reds, JP), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale, JP), Miki Yamane (Kawasaki Frontale, JP), Ko Itakura (Borussia Monchengladbach, ALE), Hiroki Ito (Stuttgart, ALE) y Takehiro Tomiyasu (Arsenal, ING).

Centrocampistas: Gaku Shibasaki (Leganés, ESP), Wataru Endo (Stuttgart, ALE), Hidemasa Morita (Sporting Lisboa, POR), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt, ALE), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf, ALE) y Takefusa Kubo (Real Sociedad, ESP).

Delanteros: Junya Ito (Reims, FRA), Takuma Asano (Bochum, ALE), Yuki Soma (Nagoya Grampus, JP), Kaoru Mitoma (Brighton, ING), Daizen Maeda (Celtic FC, ESC), Ritsu Doan (Freiburg, ALE), Ayase Ueda (Círculo de Brujas, BEL), Takumi Minamino (AS Mónaco, FRA) y Shuto Machino (Shonan Bellmare, JP).

Posible once de gala

El XI inicial de Japón estaría formado por: el veterano Eiji Kawashima bajo los tres palos. Miki Yamane, el capitán Maya Yoshida, Takehiro Tomiyasu y Shogo Taniguchi en la defensa. Wataru Endo, Gaku Shibasaki y, la joven promesa, Takefusa Kubo en el medio campo. Y en la delantera, Takumi Minamino, Ritsu Doan y Junya Ito.