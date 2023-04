El rodillo citizen mete pie y medio en semifinales

El conjunto de Pep Guardiola se ha puesto el traje de las grandes citas y ha rayado un fútbol que está al nivel de unos pocos privilegiados. El Bayern de Tuchel, que no tenía entre sus planes que el partido tomase un ritmo tan vertiginoso, se vio anulado en la mayoría de los tramos del encuentro. Más de uno en la ciudad inglesa se irá a casa con la sensación de no haber aprovechado al máximo las oportunidades generadas, y no es para menos, ya que de no ser por el portero suizo la renta conseguida habría sido aun mayor.

Pesadilla bávara en Manchester

El encuentro comenzó con un espejismo de dinamismo que no tardaría en diluirse, los bávaros no dudaron en buscar un envío directo tras el pitido inicial como tampoco dudaron los citizens en lanzarse al contragolpe por medio del habilidoso Grealish.

Con el transcurrir de los minutos el balón comenzó a tornarse como protagonista de un encuentro en el que ambos conjuntos jugaban a no cometer errores.

El primer micro infarto del partido llegaría por medio de los pies del robot, Erling Haaland, quien presionando un balón con más fe que posibilidades a punto estuvo de robarle la cartera a Sommer y mandar la pelota directa a la red. Minutos después el noruego volvería a avisar con un disparo franco desde la frontal del área que, sorprendentemente, envió manso a las manos del guardameta.

Goretzka conduciendo la pelota/ Fuente: Bayern Munich

El Bayern comenzó a coger peso en el encuentro y a punto estuvo de estrenar el marcador, de no ser, porque un inconmensurable Rubén Días le cerró las puertas del gol.

Llegando al ecuador de la primera parte, y cuando mejor nivel estaban rayando los alemanes, “el todoterreno” Rodri, hizo ponerse en pie a todo el Etihad Stadium limpiando las telarañas de la portería defendida por Sommer, que poco pudo hacer más que admirar en primera plana como la pelota se estrellaba contra la malla.

El gol hizo romper la barrera invisible qué frenaba a ambos equipos y permitió al espectador neutral disfrutar de un partido abierto plagado de grandes acciones en los aledaños de ambas áreas.

Cuando el encuentro alcanzaba su punto más frenético el colegiado hizo sonar su silbato dando por concluido el primer asalto.

Consagración del hundimiento alemán

La segunda mitad arrancó con un ritmo frenético con Sané como nombre propio. El fulgurante arranque de los bávaros solo se vio truncado por el mal entendimiento entre Sommer y Upamecano que a punto estuvo de costarles un disgusto.

El minutero siguió corriendo y ninguno de los dos equipos logró pisar área rival con notoriedad.

El conjunto inglés logró ampliar distancias con Upamecano como asistente de lujo, el central francés remató su pésimo partido con una pérdida en salida de balón que Haaland transformó en un centro para Bernardo Silva que consagró su excelso partido.

El conjunto citizen olió la sangre como si de un tiburón blanco se tratase y aprovechó el K.O técnico de los bávaros para “sentenciar”, si no la eliminatoria, el partido, Haaland amplió su cuenta particular firmando uno de sus ya característicos remates.

Haaland celebrando su gol/ Fuente: Manchester City

Ya en el tramo final del encuentro Sommer firmó su más que sólido partido (sin balón) y evitó a los germanos de males mayores.

Tras el pitido final todas las cámaras apuntaban al mismo hombre, y ese no era precisamente Bernardo Silva, quien se había logrado erigir un día más como uno de los futbolistas más talentosos del panorama, si no a Dayot Upamecano, quien seguro apuntará la noche de hoy en sus páginas negras a nivel personal.

Con la vuelta todavía en el aire y aun siendo la Champions una de las competiciones más inesperadas a nivel de clubes lo cierto es que los blues han conseguido una ventaja que los pone virtualmente en semifinales.