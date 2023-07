Las escalofriantes confesiones de Dele Alli

Dele Alli se ha confesado en una entrevista con Gary Neville y ha desvelado la traumática infancia que tuvo que sobrellevar. El futbolista inglés de 27 años ha explicado como se crio en una familia muy conflictiva, debido al alcoholismo de sus padres. A los seis años, un amigo de su madre abusó sexualmente de él, a los siete empezó a fumar y a los ocho a traficar droga. Además, sus padres decidieron mandarlo a África para aprender disciplina. A los 11 años, un hombre lo colgó de un puente y a los 12 sus padres lo abandonaron. Afortunadamente, una familia lo adoptó y su calvario al fin terminó, aunque todavía ha de convivir en la actualidad con los traumas de su infancia que le marcaron en su carrera futbolística.

Meditó el retiro

Pese a ser un jugador de élite mundial, Alli llegó a pensar en colgar las botas con solo 24 años. En la entrevista ha relatado como, una mañana que tenía que ir a entrenar, se miró al espejo y se preguntó si debería retirarse. Estaba atrapado en un mal ciclo y en hábitos que le estaban dañando, como la adicción a los somníferos, por lo que se llegó a plantear la posibilidad de alejarse del fútbol, pese a ser lo que más le gusta hacer. Este verano, decidió ir a un centro de rehabilitación moderno que trata adicciones, salud mental y traumas, que le ha ayudado a mejorar mentalmente.

Dele Alli durante un partido con el Tottenham | Foto: Getty Images

Una debacle de nivel que cobra mayor sentido

Alli irrumpió como uno de los futbolistas con mayor potencial del mundo. El mediapunta se convirtió a muy corta edad en una pieza fundamental para el Tottenham, ayudándoles a llegar a la final de la Champions League en 2019. También fue un jugador muy importante para Inglaterra, llegando a las semifinales del Mundial de 2018. Este meteórico ascenso se fue de repente a pique. Sus prestaciones bajaron notoriamente y, sumado a sus malas actitudes, provocó que abandonara como agente libre el Tottenham en enero de 2022. Recaló en el Everton, pero no pudo recuperar su nivel y, solamente media temporada después de llegar, se marchó cedido al Besiktas turco. Allí tampoco pudo rendir como se esperaba y ha vuelto a los toffees con la sensación de que ya no hay ninguna solución para enderezar la carrera del que una vez fue una de las mayores promesas del planeta. La debacle de su carrera parecía inexplicable, pero con las confesiones que ha hecho cobra mayor sentido. El caso de Dele Alli es un buen ejemplo de lo relevante que es la salud mental en el deporte. Un futbolista con un potencial descomunal, que no pudo triunfar debido a traumas del pasado y adicciones. A los 27 años, todavía tiene tiempo para recuperar el rumbo de su carrera, pero de momento ha hecho algo aún más valioso: concienciar sobre una problemática demasiado silenciada como es la salud mental.