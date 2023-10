Robertson dice adios al 2023

Se confirmaron las peores noticias para el conjunto red y es que, Jurgen Klopp, en conferencia de prensa dio más detalles sobre la lesión en el hombro sufrida en el parón de selecciones del lateral izquierdo Andrew Robertson la cual se espera que lo mantenga fuera del terreno de juego por lo que resta del 2023.

Ante el cuestionamiento de la prensa por el estado del futbolista, el entrenador del Liverpool respondió "Después de hablar con casi todos los expertos, parece que la cirugía será lo mejor, especialmente a largo plazo, no sé exactamente cuánto tiempo, pero la cirugía de hombro no es fácil. Según mi experiencia, puedes volver a entrenar bastante rápido, pero no específicamente de fútbol porque tienes que tener cuidado, los desafíos y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí. Estará fuera por un tiempo largo"

¿Cuántos partidos se perderá Robertson?

A espera de que su recuperación vaya por buen camino, debido al calendario tan cargado con el que cuenta la Premier League, sobre todo en el mes de diciembre, se prevé que Robertson se pierda un total de 17 a 20 encuentros entre todas las competencias.

Los partidos que no podrá disputar son:

Europa League: Vs Toulouse (26 de octubre y 9 de noviembre), vs LASK (30 de noviembre) y vs USG (14 de diciembre).

EFL Cup: Vs Bournemouth (29 de octubre).

Clasificatorio a euro: vs Georgia (16 de noviembre) y vs Noruega (19 de noviembre).

Premier League: Jornada 9 hasta la jornada 21/22.

Kostas Tsimikas, Luke Chambers o Joe Gómez las alternativas

Pese a la gravedad de la noticia el Liverpool cuenta con diferentes nombres para cubrir la baja. La primer variante es el zaguero griego Kostas Tsimikas, quién arribo al club en verano del 2020, y hasta la fecha ha sumado 36 juegos en la Premier League donde se ha convertido en el quinto máximo asistidor del Liverpool desde el comienzo de la temporada pasada.

Tsimikas preparándose para tirar una falta | Imagen: @LFC

Otra variante es la de Joe Gómez, que se desempeña como central rotando con Matip, pero que puede desempeñarse en la posición al contar con una gran velocidad y nivel atlético además de ser un buen regateador.

Por último, se encuentra el canterano de 19 años Luke Chambers, el cual se mantiene entrenando de forma regular bajo las órdenes de Klopp.