Spalletti da a conocer su lista de convocados

La Selección de Italia afronta un parón de selecciones clave en busca de lograr la clasificación para la Eurocopa 2024. Luciano Spalleti ha dado la lista con la que afrontará primero el duelo frente Malta y seguidamente el encuentro decisivo entre italianos y ucranianos.

Ahora mismo la selección de Italia es tercera del grupo C con 10 puntos con seis encuentros, mientras que Ucrania está con 13 puntos y siete encuentros ya disputados. Recordamos que Italia ganó por 2-1 con Ucrania, por lo que en caso de ganar a Malta le valdría un empate para lograr el billete para el campeonato de Europa que se celebrará en Alemania el próximo verano de 2024.

Las dos novedades

En la lista que ha dado el seleccionado Luciano Spalletti, hay algunas novedades. Entre ellas, Jorginho, que ha vuelto a la 'azzurri', ya que no iba desde el pasado mes de junio. No juega con la Selección de Italia desde el pasado 15 de junio donde fue titular en las semifinales de la UEFA Nations League frente España. El centrocampista del Arsenal ha sido titular en los últimos cuatro encuentros del equipo dirigido por Arteta, aunque aún en este curso no ha aportado ningún gol o asistencia.

Otra de las novedades ha sido, Federico Chiesa. El jugador de la Juventus se quedó fuera en el último parón de selecciones. En este curso el delantero de 26 años de edad lleva cuatro goles en este curso con el equipo de Turín. No juega con la selección desde el pasado 18 de junio donde salió de suplente y anotó en la victoria de Italia a Países Bajos en la lucha por el tercer puesto en la UEFA Nations League.

Jorginho y Chiesa en el encuentro entre Italia y Finlandia. Foto: Getty Images

La lista completa que ha anunciado Spalleti está formada por:

Porteros: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret,Ivan Provedel y Guglielmo Vicario.

Defensas: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Davide Calabria, Andrea Cambiaso, Matteo Darmian, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Federico Gatti y Rafael Toloi.

Centrocampistas: Nicolò Barella, Giacomo Bonaventura, Andrea Colpani, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Jorginho y Manuel Locatelli.

Delanteros: Domenico Berardi, Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy, Moise Kean, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca y Nicolò Zaniolo