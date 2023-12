Previa Everton vs Manchester City: el campeón retorna a la competición local

El Manchester City viene de proclamarse como el mejor equipo del mundo al levantar el título del Mundial de Clubes y vuelve a la Premier League en la jornada 19 y en el Goodison Park. El Everton en frente quiere despedirse de su afición con una victoria contra el vigente campeón de la Premier.

Situación de ambos conjuntos

El Everton con sus buenos resultados y gracias a cuatro victorias seguidas ha logrado salir de los puestos del descenso, a pesar de tener diez puntos de sanción. Ahora mismo se encuentran 17º con un punto por encima del descenso. Sin embargo, en la última semana cayó en los penaltis en los cuartos de final de la Carabao Cup contra el Fulham y en su último encuentro perdió por 2-1 contra el Tottenham donde su ex jugador Richarlison marcó.

Sean Dyche cuenta con las bajas de Dele Alli, Doucouré y Gueye, Mientras que Coleman y Young son dudas para recibir al Manchester City.

Los jugadores del Everton lamentándose cotra el Tottenham. Foto: Getty Images

Por su parte, los sky blue vienen de proclamarse por primera vez en la historia del club campeones en el Mundial de Clubes. Golearon por 0-3 en las semifinales a Urawa y en la final al Fluminense por 4-0. Vuelven a la Premier League donde en su último encuentro tropezaron en casa contra el Crrstal Palace. El City sólo ha ganado un encuentro de los últimos seis disputados en la Premier League. Se encuentran con 34 puntos den la quinta posición a dos del Tottenham, a seis del Arsenal, pero con un partido menos y a ocho del Liverpool, pero con dos encuentros menos disputados que los de Klopp.

Guardiola no podrá contar con Kevin de Bruyne, a pesar de que ya se está entrenando. Mientras que son dudas Rodri, Doku y Erling Haaland.

Los jugadores del Manchester City tras proclamarse campeones en el Mundial de Clubes. Foto: Getty Imags

Antecedentes

Numerosos enfrentamientos entre Everton y Manchester City, favorablemente para estos últimos con 78 victorias, 66 veces ha ganado el Everton, mientras que en 48 ocasiones este duelo ha finalizado en empate. La última vez que se enfrentaron fue en el mes de mayo donde el Manchester City ganó por 0-3. En el 2017 fue la última vez que el Everton ganó en casa al City.

Declaraciones

Sean Dyche: “Tenemos que tener cuidado porque los jugadores vuelven a estar en forma, pero luego empezamos a quedarnos sin equipo nuevamente. Con todos los viajes y las cosas que han ganado, no digo que estén acostumbrados a todo, y esto probablemente sea un poco diferente. Pero al final del día, no creo que viajen en clase económica. Creo que estarán bien cuidados. Así que no voy a insistir demasiado en el aspecto físico".

Pep Guardiola: "Cuando no ganas, no eres nada, cero. Están esperando a la vuelta de la esquina. La gente dice 'no aceptas las críticas', pero es parte del trabajo. "La gente da crédito sólo porque ganamos. Hay que mirar más allá. En el momento en que no ganemos, lo destrozarán absolutamente todo. Pero eso es lo bueno. Está bien. Volvemos a ir y veremos qué pasa".

Árbitros del partido

El encargado de dirigir el partido entre el Everton y el Manchester Cuty será el árbitro John Brooks y estará asistido en el VAR por David Coote.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 19 de la Premier League será disputado el miércoles 27 de diciembre a las 21:15 horas en el Goodison Park. Este se podrá seguir a través de DAZN 1.

Posibles onces

Everton: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Onana, James Garner, André Gomes, Mcneil, Harrison y Clavert Lewin.

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, Gvardio; Foden, Rodri, Bernardo Silva, Kovacic, Grealish y Julián Alvarez.