El Bologna de Thiago Motta, la sorpresa de la Serie A

El 12 de septiembre de 2022 Thiago Motta fue anunciado como nuevo entrenador del Bologna para sustituir en diciembre de ese mismo año al fallecido Siniša Mihajlović. El técnico italiano cogía el testigo del preparador serbio tras dos experiencias en los banquillos italianos. La primera fue en 2019 bajo los mandos del Genoa, pero su trayectoria en el banquillo genovés fue breve, ya que tan solo estuvo dos meses en el cargo. Sin embargo, dos años más tarde firmaría una gran temporada con el Spezia Calcio tras conseguir la permanencia con uno de los equipos más limitados del campeonato italiano. Debido a la reputación que adquirió con el conjunto de la región de Liguria, decidió rescindir su contrato y finalmente le llegó la oportunidad de un proyecto más ambicioso, el cual en estos momentos es la revelación de la Serie A, el Bologna.

Ambición desde los despachos

En 2014, el magnate canadiense Joey Saputo, quien tiene un patrimonio estimado en 4.400 de dólares, se hacía con los mandos de la dirección del equipo boloñés en Serie B. Tras varios años y rumores sobre posible venta -algo que desmintió- y de búsqueda de posibles socios -cosa que afirmó-, porque los resultados que quería no llegaban, ahora ha encontrado la luz al final del túnel.

Otro de los artífices de este proyecto es Giovanni Sartori, el director deportivo, quien llegó en mayo de 2022. Como jugador militó en las filas de la Sampdoria, AC Milan o clubes de la Serie B, pero está agrandando su figuro siendo el arquitecto de este Bologna. Se le conoce como ‘La Cobra’, porque a la hora de negociar “no renuncia a nada, lleva a todos al agotamiento y asesta el golpe final”, tal y como declaró él en ‘La Gazzeta dello Sport’. En cambio, entre su entorno le llaman el ‘Hombre sin WhatsApp’, ya que no hace uso de la aplicación. Dicen que sabe todo desde la Premier League hasta la Serie D del fútbol italiano, pero, que solo lleva las operaciones mediante reuniones o por teléfono, no intercambia mensajes. De hecho, se va adaptando poco a poco a los nuevos tiempos, desde su llegaba a Bolonia le están enseñando a usar ‘WyScout’, una herramienta fundamental para cualquier director deportivo u ojeador del fútbol moderno. Cabe destacar que esta no es la única experiencia positiva de Sartori en los despachos del ‘Calcio’, ya que llevo la dirección deportiva de la Atalanta de 2014 a 2022, un modelo a seguir en el panorama europeo, donde dejo más de 300 millones de € en beneficios en el conjunto bergamasco y clasificaciones consecutivas a competiciones europeas. El actual técnico de ‘La Dea’, Gian Piero Gasperini ve similitudes entre ambos proyectos: “Sí, vuelvo a ver a la Atalanta en el Bologna. Juegan un fútbol excelente, con calidad, técnica”.

zerocinquantuno.it

Filósofo táctico

En lo que se refiere a Thiago Motta, en sus inicios se hablaba de que sería un revolucionario táctico que jugaría con un sistema 1-2-7-2 y con el portero de centrocampista. En cambio, no opto por marcar un punto de inflexión en las pizarras, ya que sus equipos se habitúan a jugar con un 1-4-2-3-1, pero, sí se le puede considerar un entrenador valiente y gran estratega. Su juego se basa en encontrar el espacio, por lo tanto, todos sus jugadores tienen libertad de movimientos (dentro de un límite). Por ejemplo, más de una vez en los partidos del Bologna se ha visto a algún central acabar en la frontal del área tras una larga posesión de balón por la constante búsqueda de espacios libres para tener más opciones de pase. Además, tiene una filosofía muy marcada, tal y como ha declarado en varias ocasiones: "El objetivo es ser cada día mejor que ayer y peor que mañana”.

Todo ello, se está viendo reflejado en los resultados, los ‘Rossoblù’ están en la parte alta de la clasificación de la Serie A y en los Cuartos de Final de la Coppa Italia tras eliminar al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza. Los ‘tifosi’ del equipo boloñés están entusiasmados con el estado de forma de sus jugadores y los resultados positivos y no hacen más que mostrar mensajes de afección hacía su entrenador. Recientemente, se vio en las gradas del estadio Renato Dall’ara una pancarta que decía “THIAGO, FACCI GODERE!!”, de la cual su traducción al castellano es “Thiago, disfrutemos”. Por otro lado, está siendo una temporada que quedará marcada en los libros estadísticos del Bologna, ya que por primera vez en la era de los tres puntos (desde 1994/95), el equipo azulgrana ha superado los 30 puntos (suma 31) en los primeros 17 partidos disputados en Serie A. Todo este ruido hace estar a los despachos del Renato Dall’ara en estado de alerta, ya que a Thiago Motta finaliza contrato el próximo 2024 y ya varios clubes como PSG o Napoli se han interesado por él. En especial este último, del cual su presidente Aurelio De Laurentiis destacó al preparador italiano como su “principal objetivo” para ocupar el banquillo napolitano.

ansa.it

Diamantes en bruto

Que el Bologna este siendo uno de los equipos más destacados de Italia, no se entendería si no fuera por los jóvenes talentos que tienen en su plantel. Las direcciones deportivas más importantes del viejo continente tienen a varios nombres de los ‘Rossoblù’ en sus agendas. Por encima de todos destacan el escocés Lewis Ferguson y el neerlandés Joshua Zirkzee. El primero de ellos, es ‘carne de Premier League’, hasta el momento suma 4 goles y 4 asistencias en lo que va de curso y es un enganche ‘box to box’ que estará muy cotizado en los próximos mercados de fichajes. En lo que respecta a Zirkzee, buscó suerte en Italia tras salir de la cantera del Bayern Munich. Primero, aterrizó en Parma, donde apenas tuvo protagonismo, luego se fue cedido al Anderlecht y ahí comenzó a explotar. 18 goles en el equipo belga le bastaron para que el conjunto presidido por Joey Saputo desembolsara 8 millones de €. Suma su segunda temporada en “La Dotta” y ya ha dejado varias exhibiciones destacadas en el país transalpino como en la victoria 1-2 en Coppa Italia ante el Inter. Se trata de un delantero encarador, un finalizador elegante que se pone al servicio del equipo, tal y como destaca su entrenador. Su único problema, le falta algo de gol, pero, con la edad y el potencial que tiene veremos si es capaz de solventarlo en un futuro.