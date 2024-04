Múnich vuelve y triunfa en casa

Se acerca la recta final de la temporada 2023/24. Le queda poco tiempo a Múnich para celebrar su racha campeona, pues después de diez años liderando la tabla, el título se lo llevaría Bayer Leverkusen por primera vez en 119 años, si corre la suerte de triunfar en estos próximos encuentros de liga.

Bayern Múnich en esta fecha 29 recibe en casa a Colonia, a esperas de aún no caer más bajo del segundo lugar en la tabla, y demostrar que aún es un temido rival a pesar de no estar en la cima. Múnich viene de dos derrotas seguidas, donde después de la humillación de Dortmund, cayó aún más bajo ante Heidenheim. Esta mala moral lo ha dejado en vilo y en peligro su segundo lugar, mientras Stuttgart se ha mantenido en competencia como equipo revelación de la temporada, acercándose al segundo lugar.

Colonia definitivamente no ha corrido suerte esta temporada y se mantiene lejos del puesto de play-off de descenso desde los puestos de descenso directo. El equipo de las cabras por fortuna obtuvo una sólida victoria la anterior fecha 28, sin embargo, en 12 encuentros de la segunda mitad de la competición, 6 han sido empates y sólo 2 victorias, reflejando que estos resultados no han sido suficientes para su estancia en primera división. Sin embargo, en algo se ha caracterizado el club, y es sentar el máximo pie de lucha ante Bayern Múnich y conseguir una pequeña derrota por la mínima e incluso un empate o una victoria. Hay una pequeña esperanza de alcanzar con las uñas la última estancia para mantenerse en primera división —lo cual es el play-off de descenso—, y que aún no lo ha logrado.

Primer tiempo, balance en el resultado

El inicio del encuentro significó el ataque de Colonia, pues Múnich no había encontrado espacios en el área del arco de Marvin Schwabe. Desde Colonia, Faride Alidou y Florian Kainz llegaron primero al área rival, que no fue mucha ayuda para el resultado sino para motivar a sus compañeros de repetir el peligro en el área.

Foto: Bundesliga

Colonia se quedó con los disparos al área, mientras Múnich lograba salir del mediocampo para poder sentar el camino. A pesar de los malos resultados de Colonia a lo largo de la temporada, últimamente ha sido un rival difícil para el campeón, y fue autoría de Harry Kane levantar el ánimo del equipo local en los primero 45 minutos del encuentro.

Guerreiro sorprende a la hinchada

El conjunto bávaro tenía una mentalidad distinta al volver a la segunda mitad del encuentro. Kingsley Coman desde el pitazo inicial rodó la esférica con dirección al área rival que por desgracia marcó el fuera de juego. Para su suerte, Jamal Musiala, Mathys Tel y Harry Kane siguieron su ejemplo para dar un pequeño intento y abrir el marcador.

Y lo logró el equipo local. Gracias a un tiro de esquina de Joshua Kimmich, al minuto 65 el portugués Raphaël Guerreiro encaja la esférica en el arco de Schwabe estando fuera del área, para terminar en la esquina izquierda del arco, dando grandes ánimos al conjunto que no gana desde su enfrentamiento contra Dortmund, anterior equipo de Guerreiro.

Müller sienta el K.O.

Con los ánimos por el suelo del conjunto visitante, no intentaron remediar el resultado el empate y dieron por sentada su inminente derrota. Al ver que Colonia no volvía a asediar el área de Ulreich, los locales aprovecharon para quedarse con la esférica al final del encuentro.

Lo cual, sin pensarlo, terminó otorgándole la segunda anotación a Múnich por acción de Thomas Müller minutos antes del pitazo inicial. Al minuto 90+3 del encuentro, remató la esférica con el pie derecho desde el centro del área hasta la parte izquierda del arco de Colonia. Y, dos minutos después de la anotación, el encuentro marcó su final.

Foto: Bayern Múnich

Para la próxima fecha 30, Múnich visitará a Union Berlin en Köpenick. Después de ser una revelación en todo Europa, el único equipo capitalino en primera división ha perdido tanta fuerza, que sólo ha acumulado empates y derrotas que por suerte no lo han dejado caer hasta los puestos de descenso.

Colonia tendrá la oportunidad de oro de recibir a Darmstadt, pues es el conjunto que irremediablemente descenderá a segunda división, y está en las cabras poder fortalecerse con este encuentro para al menos recuperar puntos por honor.