Previa Olympique de Marsella - AS Mónaco: ¿quién se llevará el décimo?

Olympique de Marsella y AS Mónaco se vieron las caras en liga, donde los monegascos vencieron 1-4 / FOTO: asmonaco.com

Un mes después de que se disputarán los partidos correspondientes a los dieciseisavos de final, la Coupe de France volverá a ser la protagonista en esta jornada entresemana. Lo será durante dos días en los que se disputarán ocho encuentros. Entre todos ellos, eliminatorias fantásticas pero la que, quizás, llamará más la atención de todo el público será la que enfrentará a Olympique de Marsella y AS Mónaco. Será un duelo a vida o muerte entre dos clubes históricos de la Ligue1. Dos equipos que, en liga llevan una temporada totalmente opuesta, y es que unos –el Olympique de Marsella– están luchando por acceder a las posiciones que dan acceso a Europa y, otros –el AS Mónaco– lo están haciendo por levantar el título liguero después de 15 años sin hacerlo. Pero el de este miércoles será un partido en el que las rachas y las estadísticas quedarán al margen porque la ilusión por la Copa hace desaparecer cualquier ápice de favoritismos.

En Le Vélodrome –su casa– y ante su afición, el Olympique de Marsella buscará dar otro hachazo ante un conjunto monegasco que lleva una temporada casi perfecta. Si en la eliminatoria anterior contra el Olympique Lyonnais tuvieron que sufrir (2-1, en la prórroga), este miércoles les espera otro duelo a cara de perro ante el gran favorito para levantar este título copero. Los de Rudi Garcia saben que no será fácil pero en sus manos estará la oportunidad de seguir su andadura en la Coupe de France y acercarse un poco más a la gran final del 27 de mayo. Además, en la mente de todos los jugadores está la derrota sufrida en liga ante el PSG en el Vélodrome (1-5), así que el partido ante el conjunto monegasco se presenta como una ocasión única de devolverle a la afición su apoyo. Y lo quieren hacer a lo grande.

Bernardo Silva, en una acción del partido de liga que acabó con triunfo monegasco por 1-4 / FOTO: asmonaco.com

Enfrente estará un AS Mónaco que esta temporada quiere soñar despierto durante más tiempo. Su gran campaña liguera les permite ser líderes con tres puntos de ventaja respeto sus perseguidores. En Champions League aún tienen la posibilidad de darle la vuelta a la eliminatoria ante el Manchester City en el Stade-Louis II. Así que la Coupe de France no puede ser menos y, los de Leonardo Jardim quieren mantener vivas sus opciones en copa. Sufrieron en dieciseisavos ante el FC Chambly, al que eliminaron en la prórroga (4-5), así que los monegascos quieren evitarse más sobresaltos y ganar con autoridad en su visita al Le Vélodrome, un estadio en el que ya vencieron en liga. Además lo hicieron con claridad: 1-4.

La Copa de Francia para curar heridas

En la eliminatoria anterior, los de Rudi Garcia vencieron por 2-1 al Olympique de Lyon gracias a los tantos de Fanni y Doria.

El Olympique de Marsella no lo está pasando bien a lo largo de esta temporada. Alterna grandes triunfos con derrotas inesperadas ante rivales que, a priori, son inferiores. Esto hace que el equipo se haya complicado sus opciones por jugar en Europa la temporada que viene, a la que tienen siete puntos por encima. Es por ello que, la Coupe de France, se presenta como una ocasión de curar heridas y conseguir, de una vez por todas, una regularidad en su juego. Los de Rudi Garcia llegan a esta eliminatoria tras superar al todopoderoso Olympique Lyonnais (2-1). Lo hicieron sufriendo, y es que pese a adelantarse en el marcador gracias al tanto de Fanni, el conjunto visitante supo empatar a veinte minutos para el final del encuentro. Fue un golpe duro del que se supieron sobreponer en una prórroga en la que Doria se convirtió en el gran héroe local. Su gol en el 109’ le dio al equipo el pase para los octavos de final.

Doria, junto a Gomis y Payet, celebrando el tanto de la victoria en la eliminatoria ante el Olympique de Lyon / FOTO: om.net

Pero no solo supieron resistir ante el Olympique de Lyon sino que, en la eliminatoria anterior también lo hicieron ante el Toulouse FC. Fue un partido que siguió el mismo guión: gol inicial del Marsella, empate del conjunto visitante y, en la prórroga –en esa ocasión, en el 107’– apareció Cabella para certificar la clasificación. En definitiva, en los dos encuentros coperos que ha disputado, el equipo ha conseguido dos victorias agónicas ante dos conjuntos que les pusieron las cosas muy difíciles. Ante el AS Mónaco buscarán sumar su tercer triunfos pero, eso sí, intentado evitar el padecer durante 120 minutos.

Repetir el partido de la Ligue1

El AS Mónaco ha conseguido dos triunfos en esta Coupe de France: 2-1 ante el AC Ajaccio y 4-5 contra el FC Chambly.

El rival será duro de roer, pero el AS Mónaco quiere repetir el mismo partido que hizo en la Ligue 1. Ese día, los de Leonardo Jardim vencieron con claridad en su visita al Le Vélodrome. Un 1-4 que buscarán conseguir la noche del miércoles. Hasta la fecha, su temporada en la liga está siendo casi perfecta. Triunfos sólidos, goleadas, superioridad. Pero en Copa, pese a ganar los dos encuentros que ha disputado, las sensaciones han sido diferentes. Y lo han sido porque en ambas victorias, los monegascos han tenido que sudar mucho para conseguir el triunfo. En la primera de las eliminatorias, ante el AC Ajaccio, los de Jardim se avanzaron gracias al tanto de Falcao en el 19’ de partido, pero vieron como Cavalli empataba el duelo en el minuto 65. Pese al equilibrio en el marcador, el AS Mónaco no tardó ni un minuto en volverse a poner por delante, y lo hizo con el tanto de Germain.

Carrillo celebra su gol en el encuentro ante el FC Chambly / FOTO: asmonaco.com

Diferente fue el partido de dieciseisavos ante el FC Chambly, un conjunto que milita en la tercera división francesa. La visita al Stade des Marais no fue lo plácido que alguno de podía imaginar. Fue un partido durísimo en el que el conjunto monegasco desaprovechó una ventaja de hasta tres goles. Carrillo, Lemar y Mbappé pusieron un 0-3 en el marcador que parecía ser insalvable para el conjunto local. Pero no lo fue, y en el 56’ llegó el primer tanto del FC Chambly, obra de Soubervie. Un tanto que les dio alas porque a falta de nueve minutos para el final Gendrey puso el 2-3. La cosa no quedó aquí, y es que en el último suspiro, de nuevo, Soubervie consiguió el tanto de la igualada. Con el 3-3, el encuentro se fue a la prórroga, y fue allí donde el AS Mónaco demostró su fortaleza gracias a los tantos de N'Doram y Glik. Pese a tener el resultado en contra, los de Bruno Luzi no se rindieron y, aún, tuvieron tiempo de poner el miedo en el cuerpo con el gol de Padovani a nueve minutos del final. Al final, tras los 120 minutos, un 4-5 que mostró –una vez más– que en la Coupe de France los favoritismos no existen.

Cinco a tres para el AS Mónaco

Olympique de Marsella y AS Mónaco se han cruzado hasta en nueve ocasiones en la Coupe de France, donde el balance es de tres triunfos para el conjunto marsellés, un empate y cinco triunfos para los monegascos. El primer duelo entre ambos conjuntos se disputó el 4 de enero de 1942, y fue un partido que se llevó el AS Mónaco tras remontar el tanto inicial de Pironti. Tras este partido vino la mayor goleada conseguida por el Olympique de Marsella. Un 1-6 en el encuentro correspondiente a dieciseisavos de final de la temporada 1945/46 y en el que Zatelli se erigió como el gran protagonista gracias al hat-trick que marcó en tan solo 16 minutos (del 23’ al 39’). Han sido nueve enfrentamientos en los que se han visto muchos goles, hasta un total de 34 tantos.

La última vez que se vieron las caras fue en la temporada 2007/08 (3-1 para el Olympique de Marsella) / FOTO: om.net

De entre los nueve hay dos que decidieron quien levantaba la copa. La primera de las finales se jugó en la temporada 1988/99 y se la llevó el Olympique de Marsella gracias al 3-4 que consiguió. Fue un duelo muy disputado en el que Papin marcó un hat-trick que fue clave para encarrilar el encuentro. Para la segunda final entre marselleses y monegascos tuvieron que pasar tan solo dos temporadas. En la 90/91, los dos equipos se volvieron a ver las caras en un partido a vida o muerte, y que esta vez cayó del lado del AS Mónaco. Fue un partido menos vistosos y con menos goles: solo uno. Un solitario gol que, además, tardó en llegar y es que Passi le dio el título a su equipo cuando se cumplía el minuto 90 de encuentro. El de este miércoles será el décimo cara a cara entre Marsella y Mónaco. El balance, hasta la fecha, sonríe al conjunto monegasco. Les sonreirá de nuevo? O los de Rudi Garcia sumaran una nueva victoria en su historial contra el AS Mónaco. El miércoles a las 22:45 –si no es que hay prórroga– se sabrá de que lado ha caído la moneda.

Arbitrará Benoit Millot

El balance del Olympique de Marsella con Millot es de ocho triunfos, cinco empates y dos derrotas.

El encargado de dirigir el Olympique de Marsella vs AS Mónaco será Benoit Millot, quien estará asistido por Julien Pacelli y Alexandre Viala en las bandas; Johan Hamel y Abed Karim en la las porterías; y François Letexier como cuarto árbitro. En lo que llevamos de temporada, el colegiado francés ha dirigido un total de 17 partidos en la Ligue 1, tres de los cuales han sido al conjunto marsellés (dos victorias, un empate) y uno al monegasco (victoria). Ademas, Millot ya le ha pitado una vez al Olympique de Marsella en la Coupe de France: fue el pasado 20 de abril de 2016, en el encuentro que les enfrentó al Souchaux y en el que el equipo venció por 0-1. Desde el 9 de diciembre de 2012, Benoit Millot ha dirigido 15 partidos al Marsella, con un balance de ocho victorias, cinco empates y dos derrotas.

Benoit Millot será el encargado de dirigir el Olympique de Marsella vs AS Mónaco de la Coupe de France / FOTO: om.net

Benoit Millot también ha dirigido encuentros de la segunda división francesa y partidos de la Coupe de la Ligue. En lo que se refiere a la Domino’s Ligue 2, el francés ha arbitrado un encuentro: el Stade de Reims vs FC Tours; y en la Copa de la Liga, también un partido, el que enfrentó al FC Metz y al Toulouse FC.

Convocatoria de ambos equipos

Sanson y Sarr serán duda. Hubocan, Khaoui, Gomis y Evra, bajas para el miércoles.

Para el encuentro de este miércoles ante el AS Mónaco, Rudi Garcia no podrá contar con Thomas Hubocan, Saif Eddine Khaoui, Bafétimbi Gomis y Patrice Evra. Además, tal y como anunció en la rueda de prensa previa al encuentro, serán dudas hasta última hora Morgan Sanson y Bouna Sarr. De esta forma, la convocatoria del técnico del Olympique de Marsella podría ser la siguiente: Pelé y Escales (porteros); Rolando, Fanni, Sakai, Doria Macedo, Rekik, Bedimo (defensas); Vainqueur, Sertic, Machach, Lopez, Zamba Anguissa, Cabella (centrocampistas); Thauvin, Payet, Njie, Sarr y Rabillard. Pese a esto, con las bajas que sufre el equipo pueden haber novedades en la lista final de jugadores que estarán ante el conjunto monegasco.

Jardim no podrá contar con Falcao, Carrillo y Glik por lesión.

Por su parte, Leonardo Jardim se lleva a Marsella un total de 20 jugadores, que son los siguientes: Badiashile, De Sanctis y Sy (porteros); Diallo, Jemerson, Jorge, Mendy, Raggu, Sidibé y Touré (defensas); Bakayoko, Dirar, Fabinho, Lemar, Moutinho, N’Doram y Bernardo Silva (centrocampistas); Cardona, Germain y Mbappé (delanteros). No podrá contar con Radamel Falcao, Carrillo y Glik, los tres con sendas molestias físicas.

Posibles onces