Previa Juventus - AC Milan: enésima oportunidad de frenar la hegemonía 'bianconera'

Locatelli celebra su gol ante la Juventus | Foto: AC Milan

El fútbol moderno vive sujeto a cambios casi diarios, modificaciones en los clubes, símbolos, estadios, calendarios, competiciones... que hace no mucho tiempo parecían impensables. Seguramente, hace unos pocos años, la posibilidad de que el partido que enfrenta al campeón de Liga y al de Copa se celebrara un día antes de Nochebuena era cuanto menos difícil de prever. Sin embargo, la Supercoppa del año 2014 entre Juventus y Nápoles abrió la veda, una veda que dos años después se vuelve a repetir, de nuevo en Catar.

Y es que, aunque se hable de fútbol moderno, porque lo es, sin la intención de que el término pueda sonar peyorativo, el calcio italiano es desde hace bastante tiempo una de las ligas que más innova en estos temas. Ya en el año 1993, el Estadio Memorial R. F. Kennedy vivió el enfrentamiento entre el campeón de la Serie A, el por aquel momento "juventino" AC Milan, se enfrentó al Torino, vencedor de la Coppa Italia 92/93, conquistando su tercer título en las seis ediciones disputadas hasta ese momento. Desde entonces, Libia, China y Catar, además de los Estados Unidos, han acogido al menos una edición de la Supercopa italiana.

Las finales de Liga de Campeones y Supercoppa del año 2003, con la europea vencida por el Milan y la estatal por la Juventus, ambas desde el punto fatídico, eran los últimos precedentes en que Juve y Milan se jugaban algo más que tres puntos o el pase de ronda. Hasta la final de Coppa Italia de este año, que también se llevó la Juventus, en la prórroga y con un gol del ahora delantero del Real Madrid, Álvaro Morata.

La Supercoppa del 2011, vencida ante el Inter en Pekín, fue precisamente el último título oficial de un Milan en horas bajas, un Milan que, tras conseguir llegar a una final cuatro años después, la de Coppa Italia, quiere empezar a recuperarse, qué mejor rival que la Juventus, de la que lleva queriendo vengarse desde el lejano año 2003.

Seguir haciendo historia

Cinco campeonatos de Serie A consecutivos, presencia en las últimas cinco ediciones de la Supercoppa, dos copas consecutivas... el idilio de la Juventus con esta década parece no tener fin. En el año 2011, el Milan obtenía su sexta Supercoppa, mientras que la Juventus tenía solamente cuatro títulos, cuatro ediciones después, el equipo bianconero ya lidera el palmarés, con siete entorchados.

El conjunto de Massimiliano Allegri suma 42 puntos en 17 jornadas, lo que son nueve unidades más que las obtenidas en este momento de temporada el año pasado. La Juventus sigue intratable en Italia y se encamina hacia el que sería sexto Scudetto consecutivo, algo sin parangón en la historia del calcio y que continuaría acrecentando la leyenda bianconera, que ya cuenta con 32 campeonatos de Italia. La progresión actual, si el equipo de Allegri mantiene la gran segunda vuelta de la pasada temporada, es clara, la Juve llegaría a los 100 puntos por segunda vez en su historia, y en la historia de la Serie A. 14 victorias y tres derrotas, -ante Inter, Milan y Genoa-, son los números de los de Turín.

Gonzalo Higuaín | Foto: Juventus

Golpe de autoridad, uno más, el que dio la Juventus ante la Roma en la pasada jornada de Serie A. Un solitario y gran gol de un Gonzalo Higuaín que ya empieza a carburar y a recordar al de la temporada pasada en el Nápoles, al comienzo del encuentro, dejó los tres puntos en el Juventus Stadium y a la Roma, segunda, a siete puntos de los bianconeri. El equipo de Allegri manejó perfectamente los tiempos del partido y se llevó merecidamente el partido, ante una Roma que intentó e incluso pudo merecer el empate, pero que se fue de vacío a la ciudad eterna.

Recuperando la sonrisa

Sigue sin estar en su mejor momento el Milan. Eso sí, la llegada de Vincenzo Montella ha supuesto un cambio importante en la marcha del equipo lombardo, que es actualmente quinto en la clasificación de la Serie A, por detrás de Juventus, Roma, Nápoles y Lazio. Sus 33 puntos en 17 jornadas hacen que esta sea la mejor participación del conjunto rossonero en la máxima división italiana desde la temporada 2011/12, cuando a estas alturas de campeonato sumaba 37 unidades y lideraba la tabla. Actualmente, diez victorias, tres empates y cuatro derrotas hacen que los milanistas estén a solo dos puntos de un segundo puesto que les permitiría volver a disputar Liga de Campeones por primera vez desde hace cuatro años.

En su último partido, los de Montella no pudieron pasar del empate sin goles ante la Atalanta en San Siro. El equipo rossonero no supo crear verdadero peligro ante una Dea que este año está más fuerte que nunca, no en vano es sin ningún genero de dudas la revelación de la competición hasta el momento.

Histórico dominio juventino

Nada menos que 219 encuentros han disputado Juventus y Milan, partidos que se han saldado con 81 triunfos juventinos, 66 del Milan y 72 empates. Solamente una vez se han enfrentado estos dos equipos en la Supercoppa de Italia, fue en el año 2003 cuando el equipo bianconero se impuso a los rossoneri en los penaltis tras un duro partido por parte de ambos conjuntos.

El último enfrentamiento entre Juve y Milan se produjo en la jornada 9 de la presente edición de la Serie A, en San Siro. Locatelli anotó el tanto que a la postre le daría un importante triunfo al Milan de cara a seguir creciendo moral y futbolísticamente ante una Juventus que mereció mucho más, pero que no logró encontrar la portería de Gianluigi Donnarumma.

Declaraciones de los entrenadores

El técnico juventino, Massimiliano Allegri se refirió en estos términos al partido de este viernes ante el Milan: "El último partido antes del parón es el más difícil de preparar, igual que lo es el regreso del Campeonato". Además, valoró el trabajo del equipo e instó a los suyos a cumplir el tercer objetivo de la temporada: "Hay que llevar a casa el trofeo, el primero de la temporada, y que significaría lograr el tercer objetivo que nos marcamos para antes de Navidad, después de pasar de ronda en Champions League y cerrar 2016 como líderes de la Serie A".

Vincenzo Montella | Foto: AC Milan

Por su parte, Vincenzo Montella también habló ante los medios y dijo: "En comparación con el último partido de liga, el nivel de desafío será mayor, debido a la mejora de los dos equipos. Queremos jugar nuestro juego y mostrar nuestras características, pero esto también depende del valor de los oponentes. Será un juego de fútbol, no una batalla. Nuestras armas deben ser la ligereza y la inconsciencia que ya hemos utilizado en otros juegos que se necesita un gran espíritu: tanto a nivel de entusiasmo como de mentalidad".

Posibles alineaciones