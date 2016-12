Anuario VAVEL 2016: Groningen FC, en busca de la eterna madurez

Google Plus

El panorama del Groningen en este 2016 apuntaba prometedor, ya que el conjunto de Erwin Van de Looi se situaba quinto, con algunos altibajos en el arranque de la temporada 15-16, pero en los puestos de privilegios de playoffs de Europa League. Hubo cambios en la plantilla, debido a la apertura del mercado invernal. En primer lugar, la salida de Johan Kappelhof que se marchó rumbo a la MLS en busca de más minutos. Bien es cierto que no era un descarte y contaba para el técnico, pero para el zaguero neerlandés no eran minutos suficientes, por ello, decidió abandonar la Eredivisie. A esta baja, se le uniría la de Tom Hiariej, a diferencia de Johan, esta salida si fue porque no contaba para Van de Looi. Su destino sería en forma de cesión y se marcharía a Cambuur, donde lucharía por mantener al conjunto auriazul en la máxima categoría holandesa.

Sin embargo, estas dos pérdidas serían compensadas con la llegada de Alexander Sørloth. Se trataba de un delantero noruego, que llegó proveniente del Rosenborg. A sus 20 años se presentaba como una de esas jóvenes promesas que rompen como futbolistas en Holanda y su único precedente fue su estancia en el F.C. Bodo/Glimt, donde anotó 13 goles en 26 partidos. El Groningen no se lo pensó y pagó algo más de medio millón de euros, firmando un contrato hasta 2020.

Con el resto del plantel que comenzó la temporada, el Groningen volvió del parón de la peor manera posible, perdiendo en su casa por 1-4 ante el Utrecht. Tras este duro varapalo, sumaría dos empates consecutivos ante NEC Nijmegen y Willem II, respectivamente. Esto le haría bajar puestos en la tabla, pero seguían muy metidos en la puja por los puestos de playoffs de Europa League. No obstante, el 30 de enero sumarían su primera victoria en este 2016 ante el PEC Zwolle, que sería prolongada una semana después sumando los tres puntos ante el Cambuur en el Euroborg.

Sin embargo, cuando todo iba en plena recuperación y recuperando el vuelo de antes del parón navideño, el Groningen se encontraría inmerso en una racha de seis jornadas consecutivas de Eredivisie sin ganar. Un verdadero caos impensable, para lo bien que se encontraba el equipo hasta la fecha. Debido al juego y a estos resultados tan peupérrimos, la junta directiva de los blanquiverdes decidieron prescindir de los servicios del entrenador tulipán, Van de Looi. Concretamente, se produjo a principios de marzo, en la derrota por 0-3 ante el PSV, donde los aficionados ya pedían su cese.

Tan solo dos días después, el Groningen haría oficial la incorporación de Ernest Faber como nuevo entrenador del cuadro del equipo de Groninga. Pese a ser un míster joven, gozaba de cierta experiencia en la liga neerlandesa, ya que hizo buenos números en el NEC Nijmegen y fue segundo entrenador en el PSV, es decir, la mano derecha de Phillip Cocu. Pero no todos los entrenadores nuevos tienen victoria segura, o al menos no es del todo cierto este conocido refrán del mundo del fútbol. El Groningen cayó 2-1 en el estadio del Excelsior, en un partido que se le puso cuesta arriba desde el principio, ya que encajaron un gol muy tempranero. Esta desgracia se iba a prolongar con una goleada encajada por 0-3 ante el Vitesse. Ni sombra de ese equipo que podía soñar con algo más que la Europa League y que la única realidad es que empezó a mirar hacia los puntos de descenso.

Consiguieron el objetivo

Desde la planta noble continuaban con el discurso de que el objetivo era acabar la temporada en puestos de playoffs de Europa League. Faltaban seis encuentros para finalizar la temporada y aunque el bajón era importante, aun existían posibilidades de lograr el objetivo. Se antojaba muy importante el envite en el Kyocera Stadion ante el ADO Den Haag y así fue, el conjunto del “orgullo del Norte” se puso el mono de trabajo y consiguieron romper esa racha de seis partidos sin ganar, logrando la victoria por 0-1 y con un jugador menos desde el minuto 30.

Un auténtico punto de inflexión para Faber y el Groningen, ya que no volverían a caer más en lo que restaba de temporada. Confirmaron su resurrección ganándole en casa por 3-1 ante el Graafschap, ganando con solvencia a un equipo muy necesitado. Una jornada después, consiguieron sumar un punto en uno de los estadios más complicados de Eredivisie, en De Kuip, gracias al tanto de De Leeuw. En las últimas tres jornadas, conseguirían un pleno de victorias, ganándoles a Roda, Heerenveen y Heracles de forma consecutiva. Esta serie de resultados, le bastaría a los blanquiverdes quedar en séptimo puesto y clasificarse para los puestos de playoffs de Europa League. Sin embargo, no pudieron certificar su participación en el segundo torneo más importante de Europa, ya que cayeron eliminados ante el Heracles Almelo que serían los que lograrían tan ansiado premio.

Muchas novedades en el mercado estival

En verano comenzaba una nueva temporada para el Groningen. Con Faber asentado y clave para la planificación de la ilusionante 16/17, se esperaba un equipo que diera definitivamente el salto. Durante los últimos años, el ejército verdiblanco ha sido un equipo a tener en cuenta en Eredivisie, pero no ha terminado de dar ese paso para ser conocido en Europa ni temible en Holanda. Por ello, se espera que en esta temporada pueda ser el definitivo.

En cuanto a las altas y las bajas, se presentó un mercado estival bastante movido, ya que el objetivo era hacer una plantilla bastante compensada y no sufrir los altibajos de la campaña anterior. En cuanto a las entradas que fueron un total de nueve jugadores, tan solo tres de ellos serían en propiedad. En primer lugar llegó Jenssen, mediocentro de 28 años, procedente del Kaiserlautern y en calidad de jugador libre. Posteriormente, se uniría Samir Memisevic, una apuesta de futuro total del conjunto holandés. Memisevic, se trata de un zaguero bosnio de 23 años y en el país de la antigua Yugoslavia tienen mucha fe en este joven jugador, que llega del FK Radnik Bijeljina. Por último, a esta saga de jugadores en propiedad, se sumaría el delantero holandés, Tom van Weert. Probablemente al fichaje con más expectativas ya que hizo 24 goles en Eredivisie con la camiseta del Excelsior, en las dos últimas temporadas.

Además, el Groningen sumaría a su lista de altas un puñado de jugadores cedidos, como es el caso de Davidson (Huddersfield Town) y Pozzebon (Juventus). El primero de ellos, se contrató para aportar experiencia, ya que pese a tener solo 25 años ha militado en cuatro ligas diferentes, Australia, Portugal, Inglaterra y Holanda. Por otro lado, aparece Nicolò Pozzebon, delantero rápido de tan solo 19 años, donde tienen muchas esperanzas puestas en él en Turín.

Para concluir, a estas cinco incorporaciones se le añade los jugadores que llegan tras cesión y curiosamente, el cuerpo técnico del Groningen cuenta con todos. Es el caso de Bijl, Van der Laan, Hiariej y Van der Nieff. Por el contra, hasta cinco salidas se produjeron en el mercado veraniego por parte del Groningen. Poca, o mejor dicho, ninguna caja pudo hacer el cuadro de Faber con las bajas, ya que todos salieron libres. Antonia al Go Ahead Eagles, Bos al Emmen, Burnet al Slovan Bratislava, de Leeuw a Chicago Fire y Lindgren al Häcken, finalizaron esta movida planificación del equipo neerlandés. Especialmente sensibles las bajas de Lindgren y de Leeuw, ya que fueron jugadores muy importantes en la temporada pasada y dentro de vestuario para conseguir el objetivo. De hecho de Leuuw, se despidió con unas emocionantes palabras en su último partido con la elástica blanquiverde.

Regreso a los altibajos

Tras realizar una pretemporada exigente, gran parte en Inglaterra, el club de Groninga recibía en la primera jornada al Feyenoord. Rival siempre muy exigente pero la ilusión y las ganas por comenzar la temporada, dejaba sin efecto la importancia del adversario que tuvieran enfrente. Sin embargo, el Groningen sucumbió en el Euroborg por 0-5 ante el equipo de Gio van Bronckhorst, en un duelo donde no hubo discusión. A esta dolorosa derrota, se le uniría dos más de forma consecutiva, ante el Excelsior y Twente, respectivamente. En la jornada cuatro iba a conseguir su primer punto en el Philips Stadion y mismo final tuvo una semana después ante el Sparta Rotterdam donde el resultado final fue de 1-1.

Algo más de un mes de competición, el Groningen iba a conseguir dar la sorpresa en el estadio del Utrecht, donde endosó un aparatoso 1-5 en el Galgenwaard. Siete días después empataría en casa ante el Heracles, aunque anteriormente lograron su pase a los dieciseisavos de final de la KNVB Beker. Tras este empate, volvieron a perder dos partidos de forma consecutiva, ante Vitesse y Heerenveen. Aunque consiguieron rehacerse un poco en la siguiente jornada, sumando los tres puntos ante un complicado AZ, fueron eliminados en la Copa por el Utrecht y perdieron en su visita al estadio del Willem II.

Tras estos altibajos, consiguieron algo de estabilidad en las siguientes tres jornadas, sumando un empate y dos victorias seguidas, ante NEC, ADO y PEC Zwolle. De nuevo volvieron a caer, esta vez en el Ámsterdam Arena ante un Ajax intratable y en la jornada 16, lograrían un triunfo por 2-0 ante la Roda. Iban a tener otro partido de forma consecutiva en el Euroborg, para despedir este 2016 y se enfrentaban al G.A. Eagles. El resultado final fue de uno a uno, donde el gol de Mahi no fue suficiente para llevarse los tres puntos. El Groningen acaba el este año en la posición décima con 20 puntos, a cuatro de Europa y a seis del descenso.

En definitiva, se puede comprobar como el Groningen ha sufrido altibajos de forma constante en este 2016, pero siempre cumpliendo el objetivo. Ya se verá en este 2017 si logrará dar ese paso para asentarse en Europa, representando a Holanda o esta vez no será capaz de lograr el objetivo. Sin lugar a dudas, a lo largo de este 2016, hemos visto muchas luces y sombras del club fundado en 1971.