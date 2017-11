Pedro Chirivella: "Me identifico jugando con Xabi Alonso, pero me veo más parecido a Steven Gerrard"

Google Plus

Fotomontaje: Sergio Medina (VAVEL)

El joven futbolista de 20 años no ha tenido problema para responder a todas las preguntas que le ha planteado el medio y lo ha hecho sin ningún tipo de restricción. Su cercanía y rapidez han sido rasgos principales para conocer más a fondo a una de las perlas del fútbol europeo. Actualmente juega en la Eredivisie, en el Willem II. Sin embargo, hace dos campañas, el Liverpool realizó un desembolso importante -pese a la edad que atesoraba- al Valencia y ahora lleva (como cedido) casi un año en Holanda, militando en el GA Eagles y Willem II, respectivamente.

Pregunta. Hace ya cuatro años que dejó Paterna, ¿piensa en que alguna vez pueda volver a la que fue su casa?

Respuesta. Ahora mismo me veo haciendo un buen año en Holanda y a partir de ahí veremos lo que nos depara el futuro, aunque mentiría si dijese que España no entra en mis planes.

P. Como le ha pasado y le pasará a miles de jugadores, el Liverpool pensó que una salida temporal sería la clave para su crecimiento. Cuando surgió la cesión al GA Eagles, ¿cómo la vivió?

R. Recuerdo que fue todo muy rápido, estaba con familia y amigos pasando la Nochevieja en Liverpool y a los dos días ya estaba volando hacia Holanda. Necesitaba jugar, tuve una lesión importante en pretemporada que me limitó partidos con el primer equipo. Como lo teníamos en mente tanto el club como yo, decidimos que jugar era la mejor opción, por lo tanto fue una operación sencilla.

P. El año pasado logró dos asistencias y dos goles en media temporada con, el finalmente, colista de la Eredivisie, este año ya lleva dos asistencias entre todas las competiciones. ¿Qué techo se marca este año?

R. Es otro año donde necesito jugar todos los minutos posibles y de momento lo estoy haciendo, me encuentro fuerte y gracias a Dios estoy haciendo un buen inicio de temporada y espero seguir así.

Chirivella en el WIllem II. Foto: Willem II

P. El Liverpool le dio facilidades una vez instalado, pero, ¿la adaptación sin nadie de su círculo cercano al principio fue fácil?

R. Bueno, tuve la suerte de que el Liverpool sí que me puso muchas facilidades, pero aún así echas de menos a mucha gente que en Valencia veía a diario y no fue fácil, pero ya son casi cinco años y siento Liverpool como mi casa.

P. El año pasado se echó el equipo a la espalda con la confianza de Robert Maaskant. Este año la tónica es la misma, disputados la totalidad de los minutos por el momento y siendo un pilar del centro del campo, ¿cree qué, de seguir así, podría quedarse el año que viene en Inglaterra?

R. No me gusta hablar de lo que pasará en el futuro, lo único que puedo hacer ahora es seguir jugando y mantenerme fuerte para que, cuando acabe la temporada, estar en una buena situación personal. En el fútbol todo puede cambiar de un día para otro.

P. Volvió en verano a la Eredivisie, liga que de normal sirve de aprendizaje para los jugadores no europeos, actualmente está el caso de Hirving Lozano. ¿Sirve la experiencia igual para un jugador que ha disputado partidos de Premier League? Klopp le recomendó ir a Holanda, ¿le da la razón a esta altura?

R. Holanda es una gran liga llena de jugadores jovencísimos. Jugar con 20 años en el Liverpool es muy difícil, y con el sub-23 hice tres años muy buenos y, tanto el míster como yo, pensamos que necesitaba subir otro escalón para seguir mejorando. Creo que jugando es como más se mejora.

Su sueño es triunfar en Anfield. Foto: LFC

P. En un par de meses hará un año en los Países Bajos. ¿Qué deben aprender los españoles de los holandeses? ¿Y viceversa?

R. Aquí todo es muy organizado en todos los sentidos, creo que España debería aprender un poco en ese sentido.

P. Debutó con Brendan Rogers, pero finalmente Klopp le ha dado más confianza jugando en varios partidos. ¿Con qué entrenador de estos dos aprendió más? ¿Y si incluyera sus estancias en Holanda en la decisión?

R. Los dos son entrenadores de primer nivel y cada uno te enseña cosas diferentes, pero igual de importantes. Es muy difícil decantarme por uno.

P. Como todo crío, en su día tendría un ídolo. ¿Qué jugador le marcó desde la infancia?

"Desde bien pequeño me marcó Zinedine Zidane, creo que fue la razón por la que empecé a jugar a fútbol"

R. Desde bien pequeño me marcó Zinedine Zidane, creo que fue la razón por la que empecé a jugar a fútbol, estaba obsesionado. Intentaba imitar cada gesto, cada control, cada regate e incluso la forma de celebrar los goles. Durante mi etapa en el Valencia llevé el "5" muchos años, porque fue su número cuando jugaba en España. David Villa fue otro jugador que me marcó cuando llegué al Valencia, como a cualquier valencianista.

Chirivella comenzó su carrera en Paterna. Foto: VCF

P. Las comparativas son odiosas, pero hay que hacérsela. En España era asimilado como “el nuevo Xabi Alonso”, en Liverpool, como no era de otra forma se le llegó a llamar el año pasado “el nuevo Steven Gerrard”. Está en el club donde ambos llegaron a jugar. ¿Con cual cree que se identifica más por su forma de jugar? Pese a que Alonso o Gerrard solo existe uno, si Chirivella tuviera que elegir uno, ¿cuál elegiría?

R. Es una de las cosas que menos me gusta, cada uno es diferente y que te comparen con esas leyendas no es bueno. Me identifico más con Xabi Alonso a la hora de jugar, pero pienso que soy más parecido a Steven Gerrard.

P. En los últimos años muchos jugadores jóvenes irrumpen con fuerza en sus clubes, en su caso, el Liverpool parece llevar más cautela, ¿a qué cree que se debe?

R. Creo que no es tan importante cuándo debutar o debutar muy joven, lo importante es saber cuándo estás preparado para competir cada semana en un club como el Liverpool.

P. Ahora mismo está centrado en triunfar en la Eredivisie, para triunfar en el equipo en el que pertenece, el Liverpool. Pero en el futuro, ¿qué le gustaría más destacar en la Premier o en la Liga Santander?

R. Me gustaría ser un jugador importante fuese dónde fuese, pero sí que es verdad que me encantaría jugar en España.

P. Hace poco se ha disputado el Mundial sub-17, escalafón de la selección donde militó. Ahora, ¿se ve con posibilidades de aparecer en una convocatoria con la sub-21?

R. No es algo que me preocupe, hay jugadores de mucho nivel en mi puesto, solo me centro en mi club y en hacerlo lo mejor posible.

P. Ahora, por último, conozcamos más a Pedro Chirivella como persona: ¿un equipo de fútbol? ¿Y uno inglés? ¿Una afición? ¿Un jugador? ¿Un gol soñado? ¿Una canción? ¿Una manía?

R. El Valencia. El Liverpool. El pádel. Zidane. En la final del Mundial con España. "Magic" de Coldplay. Entrar al campo con el pie derecho.