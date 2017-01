Ulloa se declara en rebeldía y anuncia que no jugará más con el Leicester City

Ulloa y Ranieri celebrando una victoria esta temporada. Foto: Premier League

Hace tiempo terminó la luna de miel del Leicester City, y la unión del vestuario no parece ser la que era hace unos meses.

El caso más notorio tras la marcha de N'Golo Kanté al Chelsea ha sido la de Leo Ulloa, que lleva meses reclamando una salida ante la falta de minutos. Recientemente su agente realizó unas explosivas declaraciones en las que llamaba a Claudio Ranieri "egoísta y mentiroso", por lo que el italiano tuvo que salir a defender su versión de la historia, y a fin de cuentas, la del club. "Entiendo que está preocupado y muy nervioso, pero para nosotros es importante y no quiero perderle", dijo el técnico. Unos días más tarde, los acontecimientos vuelven a precipitarse al anunciar el jugador en su propia cuenta de Twitter que no volverá a vestir la camiseta del Leicester City.

Fuente: Twitter Ulloa

"Con todo el respeto a los aficionados del Leicester City Football Club. Me siento traicionado por Ranieri y el club me ha decepcionado. No volveré a jugar con ellos", explicaba en 140 caracteres.

Fuentes cercanas al futbolista revelaron que el Sunderland, el Galatasaray y el Alavés habían hecho ofertas que a sus ojos eran suficientes y que el club había decidido rechazar. "Estoy muy triste con esta situación. He pasado dos años maravillosos en el club, pero ahora, dada mi situación, creo que lo mejor es que si sigo sin jugar me marche para ser feliz en otro equipo", dijo el delantero en una entrevista exclusiva a la cadena Sky Sports.

"Se me dijo que si llegaba un oferta de 4-5 millones de libras me dejarían ir. Han llegado y las han rechazado"

"El míster me ha dicho en los últimos tres meses que si llegaba una oferta de entre cuatro y cinco millones de libras, me ayudaría a marcharme. Entiendo que han llegado dichas ofertas e incluso más grandes y el club las ha rechazado. Ranieri llevaba semanas tranquilizándome diciéndome que me podría ir, y ahora hoy me dice que quiere que me quede", explicó ante las cámaras Ulloa.

"No consigo entender esta situación o por qué no me dejan continuar mi carrera en otro sitio si aquí no voy a jugar", dijo con tristeza el "Ciclón", que ha hecho 20 goles con los Foxes desde su llegada en 2014.

Ulloa y Ranieri celebrando el título de campeones de la Premier League.Foto: Leicester City

"Si tengo que seguir aquí mi carrera y mi futuro se van a ver seriamente afectados. Ellos ya saben que no me van a utilizar, así que lo mejor para ambas partes es que me dejen marchar y pueda seguir jugando al fútbol en algún otro lado", finalizó diciendo.