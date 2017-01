El Burnley ficha a Westwood

Westwood con la camiseta del Burnley. Foto: Burnley.

Es el último día en el que se pueden hacer fichajes hasta que finalice la temporada y el Burnley ha aprovechado para reforzar la medular con la contratación de Westwood, el hasta hoy jugador del Aston Villa de la Championship.

La directiva del club se ha mostrado encantada por la contratación del medio centro de 26 años y el jugador ha firmado un contrato de tres años y medio de duración, con opción de ampliar la duración un años más. El coste de la contratación no se conoce con exactitud, pero se estima que los Clarets han pagado unos 5,8 millones de euros aproximadamente.

Westwood comenzó su carrera en el Crewe Alexandra y jugó con las categorías inferiores del club hasta 2008, cuando se marchó cedido al Nantwich town. Tras finalizar la cesión, continuó en el Crewe Alexandra hasta 2012, cuando el Aston Villa se hizo con sus servicios. En Villa Park estuvo durante cuatro años y medio, disputando 162 partidos, 124 de ellos de Premier League y consiguió llegar a la final de la FA Cup en 2015. Con el descenso del Aston Villa la temporada pasada a la Championship, Westwood vuelve a la Premier League meses después pero esta vez defendiendo la camiseta del Burnley.

Westwood en un partido con el Aston Villa. Foto: Getty Images.

Tras su fichaje por los Clarets, Westwood se mostró contento de haber fichado por el Burnley y dijo: "Todo ha pasado muy rápido, pero me han hecho sentir bien al llegar aquí y no puedo esperar a que esto empiece. Siento que he firmado por el club apropiado y me gusta porque creo que es un equipo acogedor en el que me siento apreciado".

Por último comentó que estaba muy contento de haber firmado por un club de Premier League y que quiere demostrar de lo que es capaz defendiendo la camiseta de los Clarets.