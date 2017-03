El Crystal Palace asalta The Hawthorns

Google Plus

ÁRBITRO: Mike Jones (ING). Amonestó a C. Benteke (min .45)

West Bromwich Albion: West Bromwich Albion: B. Foster; C. Dawson, G. Mcauley, Evans, Nyom (H. Robson-Kanu, min. 72); Fletcher (J. Leko, min. 81), Livermore, Morrison, Chadli )J. Mcclean, min. 64), Brunt; Rondón.



El West Bromwich Albion recibía al Crystal Palace en el encuentro correspondiente a la semana 27 de la Premier League. El equipo de Tony Pulis confiaba en ganar el partido delante de su afición para seguir soñando con encadenar una buena racha liguera, mientras que el Crystal Palace llegaba a The Hawthorns necesitado de puntos para no seguir más en la zona peligrosa de la clasificación aunque confiados tras la primera victoria de la era Sam Allardyce cosechada hace apenas unos días ante el Middlesbrough.

Adiós a la buena racha

El West Bromwich Albion salió al campo con su once habitual, con Rondón como punta de lanza amenazando el gol en cualquier momento. Por la parte visitante, el Crystal Palace salió con un 4-2-3-1 con Benteke de ariete, Puncheon actuando como enganche detrás del africano y con Zaha y Townsend en las alas para aprovechar los contragolpes gracias a su gran velocidad. El West Bromwich Albion, en su estadio y con su gente, no conocía la derrota desde octubre y hoy era una oportunidad de oro para sumar unos puntos que los acercaran a los soñados puestos europeos, pero el partido se igualó desde el pitido inicial con pocos tiros (1 por parte del West Brom) y una posesión de balón igualadísima: 51% para los locales y 49% para el Crystal Palace. Todo apuntaba a que iba a ser un encuentro dramático que se iba a resolver en los pequeños detalles.

Algunas ocasiones se sucedieron en la primera parte del encuentro, Chris Brunt o Salomón Rondón buscaban con ahínco el gol para los suyos pero la defensa visitante, con Sakho al frente, alejaba el peligro para su equipo.

Zaha y Townsend toman el protagonismo

A los diez minutos de la segunda parte llegó la jugada, el detalle, que cambiaría el devenir del partido. Yohan Cabaye envió un balón largo pero preciso a la espalda de C. Brunt para su compañero Zaha, quien realizó un control orientado con el pecho dentro del área, y remató fuerte a la base del poste más alejado de Foster. Un golazo para "The Eagles" que veían más cerca los tres puntos y la opción de alejarse de los peligros puestos de descenso.

Tony Pulis intentó una reacción por parte de su equipo introduciendo los cambios, entraron Robson-Kanu, Leko y Mcclean para intentar igualar el marcador pero la reacción esperada estuvo muy lejos de hacerse realidad. La defensa del Crystal Palace se mostraba firme y no concedía apenas oportunidades claras.

Sin embargo, lejos quedó la supuesta reacción que los aficionados del West Brom pensaban que iba a tener su equipo, el Crystal Palace gozó de oportunidades para ampliar más su ventaja en el marcador. En el minuto 78, y tras una buena jugada colectiva, Townsend se planteó solo frente a Foster pero su disparo lo atajó el portero del West Brom en una sobresaliente acción, iba a ser el presagio de una jugada posterior para decepción de Tony Pulis y su equipo.

En el minuto 83 y con el West Brom volcado arriba, quemando todas las naves para intentar empatar el encuentro y mantener la imbatibilidad en su estadio, el Crystal Palace aprovechó un contragolpe letal. Townsend condujo el balón, regateó en la frontal del área superando a su rival con suma facilidad y su disparo se fue al fondo de las redes, poco pudo hacer Ben Foster.

Foto:Reuters

Con esta dura victoria, el West Brom mantiene la octava posición con 40 puntos, a diez puntos de puestos europeos; mientras que el Crystal Palace se aleja de la zona de descenso con esta importante victoria en The Hawthorns, situándose decimoséptimo con tres puntos de colchón.