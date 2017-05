El United se impone en la Europa League

Google Plus

INCIDENCIAS: Partido de vuelta semifinales en Old Trafford entre United y Celta. Capacidad del estadio: 75.643.

No pudo ser. No pudo producirse la gesta del Celta en la Europa League. Necesitaba dos goles para pasar a la final, pero un primer gol del United de Fellaini quitó algo de esperanzas, pero los gallegos, fuertes y con fe creyeron hasta el final y tuvieron ocasiones claras de gol. Roncaglia empató en los minutos finales pero los de Mourinho defendieron muy bien los contragolpes del Celta. Por otro lado, alegría en la ciudad de Manchester tras saber que el Manchester United jugará la final de la Europa League.

El Celta entró enchufado

Los gallegos no tenían otra que entrar fuertes al partido y meter algo de miedo al equipo de José Mourinho, a quien se le vio en el banco intranquilo, sobre todo en los primeros de juego donde Aspas ya avisó con un buen disparo desde la derecha, pero Romero sacó una mano providencial para evitar el empate de la eliminatoria. Y cuando mejor estaba el Celta se produjo la primera salida del United y sacó provecho. Un centro de Pogba para la cabeza de Fellaini hizo que el primer gol de la tarde fuera para los locales. Una ocasión un gol. Después, el Celta siguió sin rendirse y el Tucu Hernández tuvo una buena oportunidad, pero Romero bajo palos es un seguro para el United y detuvo el disparo. Pero la ocasión más clara de los celestes llegó en el minuto 42, tras un centro de Sisto Wass remató de cabeza con potencia pero con el ángulo desviado y por tanto no cogió puerta. Sisto fue el mejor del Celta en la primera parte. El once de Vigo por la banda izquierda creó peligro en todo momento, e incluso estuvo a punto de hacer un gol tras un disparo de rosca.

El Celta en la primera parte fue mejor, pero el United fue más efectivo a puerta y un error de marca propició que Fellaini pusiera los sueños de los gallegos un poco más alejados de la final de la Europa League.

Berizzo reaccionó bien en la segunda parte

El Celta salió igual de bien que en la primera parte. Berizzo en el descanso reaccionó bien y ya hizo el primer cambio del partido. Decidió que Wass no tenía sitio en el once y decidió meter a Jozabed para meter peligro en el campo con más velocidad. Pero el United avisó al Celta y mandó un mensaje claro: "cuidado con nosotros". El emisario fue Mhkitaryan, quien desde fuera del área agarró el balón y de forma violenta lo escupió hacia la portería de Sergio y guardameta español respondió con una mano espectacular para evitar el segundo de la noche. El Celta no podía confiarse demasiado, pues un gol más supone decir adiós definitivamente a la competición.

Después, el Celta perdió fuelle y el United se fue haciendo con el balón, aunque su prioridad fue el contraataque. El Celta no lo pasó bien durante unos minutos, en los que Rashford pudo haber marcado un gol de crack mundial tras haber sorteado a dos rivales dentro del área. Con todo perdido, Berizzo tiró la casa por la ventana con los cambios: entró Theo y Beauvue y el Celta se vino arriba. Jozabed también lo intentó desde lejos con un buen disparo; también tuvo una muy clara Guidetti de cabeza, pero su remate fue muy malo. Entrados los minutos finales el partido se rompió y era una ida y venida de ambos equipos con oportunidades claras.

Pero al final quien la sigue la consigue. Parece mentira que esta frase sea un topicazo, pero es verdad. Roncaglia de cabeza hizo el empate y el Celta sólo necesitaba un gol para estar en Estocolmo. El partido se paró con una tangana desafortunada por parte de ambos equipos, donde Bailly y Roncaglia se fueron expulsados. El árbitro añadió seis minutos, pero el Celta no pudo con la defensa del United, que se metió en la final de la Europa League.

El Celta se va con la cabeza alta; Mourinho puede salvar la temporada

Las lágrimas de los jugadores del Celta así como los aficionados deben acabarse porque el Celta le plantó cara al United y fuera de casa. Los de Vigo han competido muy bien en la Europa League y la temporada de los de Berizzo lo dieron todo sobre el campo. La suerte no les acompañó pero el Celta se marcha con la cabeza alta y sabiendo que puede competir contra cualquier equipo. El Celta intentó soñar en el teatro, pero tendrá que seguir soñando en alto porque la historia se puede volver a repetir.

La otra cara de la moneda es Mourinho en el United. Tras el fracaso del United en la Premier y el resto de competiciones inglesas, el United puede salvar la temporada si gana la Europa League y se clasifica para la siguiente temporada en la Champions League. La final será el partido clave para el equipo de Mourinho que ya espera a que los lesionados vuelvan con el equipo.