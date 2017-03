El futuro de la MLS 2017

Google Plus

Con la Major League Soccer en marcha, los ojos de muchos aficionados al fútbol comienzan a mirar hacia la misma. Son cientos los jugadores que tratarán de ayudar a su equipo a levantar en el mes de diciembre la ansiada MLS Cup. Cada año que transcurre son más y más los futbolistas conocidos que llegan a la MLS, aunque hay muchos otros que con el paso de los mismos logran hacerse un nombre en el panorama del fútbol internacional.

En los últimos años, están irrumpiendo una gran cantidad de jóvenes futbolistas en la Major League Soccer, que comienzan a desarrollar su carrera en la competición estadounidense. Algunos de ellos son futbolistas foráneos que llegan con el conocimiento que esta es una competición muy propensa a formarles y que posteriormente pudiesen dar el salto a un club de mayor nivel. Un claro ejemplo de este tipo de jugadores es Fredy Montero, que tras llegar a top con Seattle Sounders, salió al fútbol europeo con destino al Sporting Portugal.

Pero no sólo están adquiriendo importancia en la MLS jugadores foráneos. Cada vez se ven más jóvenes estadounidenses, que tras un paso por la universidad, irrumpen en la liga con un gran impacto, que les lleva incluso a ser parte de la selección nacional de los Estados Unidos. Jordan Morris o Keegan Rosenberry podrían ser los casos más llamativos en este tipo de futbolistas que están empezando a irrumpir.

¿Quiénes son los jóvenes que tengan protagonismo en la temporada? VAVEL ha seleccionado los diez jugadores que tendrán mayor protagonismo en la temporada y posiblemente lleven a su equipo a dar un paso adelante.

10.- Jesse Gonzalez

El joven cancerbero estadounidense de origen mexicano fue una de las sorpresas del FC Dallas en la temporada 2015, cuando con apenas 19 años se hizo con la portería del equipo texano, llevándolo hasta la Final de Conferencia. Esto le llevó a ser invitado en la pasada temporada al Training Camp que la selección de Estados Unidos realiza en enero, pero el portero declino la oferta, alegando su intención de defender la camiseta de la ‘Tri’.

La pasada temporada la comenzó como titular, pero poco a poco fue perdiendo el puesto a causa de los malos resultados. Pero esta temporada la comienza el joven arquero seguro pondrá más de su parte y tratará de convertirse en el portero titular de los ‘Hoops’ y ‘tirar abajo’ la puerta de su selección.

Jesse Gonzalez (Imagen: laseleccion.com.mx)

Jesse Gonzalez es un portero con un físico dominante, que no le quita de sobresalir en otras facetas como la velocidad de reacción. Posee un buen dominio del juego aéreo, aunque sobre todo sobresale por tener un gran juego con los pies, que permite al equipos dar mayores posibilidades en la salida de balón. Para su juventud tiene una gran capacidad de jugar bajo presión, aunque necesita trabajar todavía la concentración.

9. Ian Harkes

El joven centrocampista estadounidense, hijo del mítico capitán del DC United John Harkes, estuvo deshojando la margarita de una incorporación a la franquicia de la capital del país, durante varias semanas, debido a que estuvo sopesando ofertas de varios clubes europeos. Finalmente decidió continuar los pasos de su progenitor y firmar un contrato como Homegrown Player con el United.

La llegada del jugador a su nuevo club viene precedida de unas espectaculares temporadas en la liga universitaria (NCAA) con los Wake Forest Demon Deacons, en donde jugó 89 partidos. Estas actuaciones le valieron para ser galardonado con el Herman Trophy 2016, que reconoce al mejor futbolista universitario de la pasada temporada.

Ian Harkes (Imagen: fourfourtwo.com)

Ian Harkes es un polivalente centrocampista que puede actuar en varias de las posiciones de de esta zona del campo, lo que le permite amoldarse a cualquiera de los sistemas con los que su entrenador proponga. Posee una muy buena visión de juego, lo que apoyado a su calidad le permite al equipo una gran salida de balón.

8. Carlos Gruezo

El pequeño futbolista ecuatoriano llegó a la MLS la pasada temporada como un Young Designated Player, después de un paso por el Stuttgart de la Bundesliga en donde apenas contó con minutos. Desde su llegada se hizo rápidamente con un puesto en el once titular, convirtiéndose en el mediocentro defensivo del equipo que ganó la Supporters Shield y la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2016.

En 2014 se convirtió en el cuarto jugador más joven en disputar la Copa del Mundo que se disputó en Brasil. Pero pronto desapareció de las convocatorias del combinado ecuatoriano a causa de su falta de minutos en el equipo alemán. Pero su llegada al FC Dallas, además de ayudarle a crecer como futbolista le dio la oportunidad de volver a ser un fijo no sólo en las convocatorias de la selección ecuatoriana, sino un fijo en el once inicial.

Carlos Gruezo (Imagen: lared.com.ec)

Carlos Gruezo es un centrocampista sacrificado, un jugador de esos que ante pone el trabajo para sus compañeros antes que para él mismo. Tiene una gran capacidad de reacción y punta de velocidad que le permite recuperar el sitio en poco tiempo, si el rival está formando una contra. Su estatura no es un impedimento para el jugador en los tackles, ya que lo compensa con una buena potencia física.

7. Keegan Rosenberry

El lateral del Philadelphia Union fue una de las sorpresas de la pasada temporada, ya que desde un inicio se posicionó como un firme candidato a lograr el MLS Rookie del Año, completando unas actuaciones dignas de un jugador veterano. Estas le llevaron también a ser seleccionado para el MLS All-Stars junto a su compañero de equipo Andre Blake.

Esta temporada le sirvió al jugador para realizar el Training Camp del mes de enero con la selección nacional de los Estados Unidos, aunque no consiguió debutar. Pero de continuar su progresión, seguramente se estrenará de manera oficial en alguno de los muchos partidos que el combinado realizará. De hecho, está llamado a ser el titular de la selección en pocos años, e incluso si sigue progresando, dar el salto a un club europeo.

Keegan Rosenberry (Imagen: empireofsoccer.com)

Keegan Rosenberry destaca por una increíble madurez a pesar de su juventud. Se trata de un lateral que sabe seleccionar las jugadas en las que puede sorprender incorporándose al ataque, sin despistarse nunca de la labor defensiva. Su importancia para el equipo quedó demostrada en ser el futbolista que disputó todos los partidos, de la competición, además de ser el defensa con menos tarjetas de la liga.

6. Kekuta Manneh

El veloz extremo parece prácticamente un veterano en la competición a pesar de tener 23 años. Llegó muy joven (apenas 18 años) y desde entonces ha sido uno de los pilares ofensivos más importantes del Vancouver Whitecaps. Ha jugado un total de 94 partidos en los que ha anotado 22 goles. Con el paso de las temporadas ha ido adquiriendo mayor importancia en el equipo llevándole incluso a debutar con la selección nacional.

A finales del pasado año el extremo logró la ciudadanía estadounidense, lo que le ha permitido ser seleccionado por Bruce Arena para participar en le Training Camp del mes de enero, aunque todavía no ha logrado debutar. Pero sus características y progresión le permitirán seguro, convertirse en un futuro jugador de los USMNT.

Kekuta Manneh (Imagen: playingfor90.com)

Kekuta Manneh es un extremo que destaca por una velocidad endiablada, que le permite ser casi imposible de parar en carrera. Es muy eficaz en el uno contra uno, aunque realmente provoca mucho peligro cuando se aprovecha de los espacios a las espaldas de la defensa. Aunque todo esto no le serviría de mucho si su habilidad goleadora no fuera acorde con sus características, cosa que si ocurre.

5. Kellyn Acosta

El futbolista oriundo de Texas ha explotado en esta temporada como una realidad en el soccer estadounidense con apenas 21 años. Desde hace un par de temporadas consiguió hacerse con un hueco en el once titular, pero ha sido en la pasada en la que ha estallado como uno de los mediocentros con mayor proyección del país. Desde que llegase al primer equipo del FC Dallas en el verano de 2013, el jugador ha disputado algo más de 80 partidos con el equipo en los que ha anotado cinco goles.

Estas actuaciones le han llevado a colocarse como un fijo en las convocatorias de la selección nacional de los Estados Unidos desde el pasado año. Pero además de ello, lo que ha gustado mucho a sus seleccionadores es su versatilidad, ya que puede actuar en su posición natural (centrocampista defensivo), como defensa central e incluso lateral izquierdo.

Kellyn Acosta (Imagen: mlssoccer.com)

Como hemos expuesto antes, Kellyn Acosta es uno de los centrocampistas más polivalentes de la competición. Sabe controlar bien el ritmo de partido y posee una capacidad de decisión poco típica para un jugador de su edad. Una de sus mejores virtudes es su habilidad para sacar el balón jugado, aprovechándose su gran capacidad de pase.

4. Jordan Morris

El futuro de los USMNT ha demostrado que su nivel de juego es mucho mayor para la Major League Soccer. El futbolista tuvo la oportunidad de marcharse a un equipo europeo el pasado año, pero prefirió continuar desarrollando su carrera y acumular minutos que contestar a los cantos de sirena desde Europa. Su calidad quedó demostrada desde el primer partido, lo que le permitió ser el futbolista que más minutos acumuló a lo largo de la temporada.

En 44 partidos disputados a lo largo de toda la temporada, el delantero anotó 14 goles y concedió cinco asistencias. Estos números le convirtieron en el estandarte ofensivo del pasado campeón de la MLS Cup. Su progresión no ha quedado al margen de la selección nacional de los Estados Unidos, que tienen en él a su máximo referente en el ataque para los próximos años. Poco a poco está entrando en las convocatorias, primero de Klinsmann y luego de Arena, y pronto será un indiscutible.

Si se tiene que destacar una capacidad de Jordan Morris, esa es su potencia en carrera. El delantero poseo una tremenda zancada y una potencia en carrera que le hace muy difícilmente alcanzable por los defensores rivales en velocidad. Todavía tiene que mejorar uno de los aspectos más importantes para un delantero, como es la definición, pero todavía tiene mucho por aprender. Él solo es capaz de generarse ocasiones de la nada aprovechándose de su movilidad lo que le hace ser muy difícilmente marcado por sus rivales.

3. Jack Harrison

Menos de cinco partidos necesito el extremo inglés para devolver la confianza que el conjunto del New York City FC puso en él. Fue elegido como número uno del MLS SuperDraft 2017 por Chicago Fire, pero el conjunto neoyorkino se hizo con sus derechos minutos después. A pesar de perderse el primer tercio de la temporada a causa de una importante lesión, en cuanto apareció por primera vez en el once inicial, ya nadie pudo sacarle de este. Se convirtió en el dueño absoluto de la banda derecha del Yankee Stadium con muy buenas actuaciones.

A pesar de haber sido un tanto intermitente a lo largo de la pasada campaña, el partido que estaba inspirado se convertía en una auténtica tortura para su marcador. En este 2017 buscará una regularidad que le lleve a crecer aún más como futbolista, llevándole incluso a ser tomado en cuenta para el equipo matriz de los neoyorkinos, el Manchester City FC. Algo que seguro no gustaría al otro equipo de la ciudad inglesa, ya que el jugador se formó en la academia de los ‘Red Devils’, antes de trasladarse a Estados Unidos con 14 años.

Jack Harrison (Imagen: nydailynews.com)

Jack Harrison es uno de los jugadores más técnicos de la competición, que le permite ser muy eficaz el uno contra uno. Su visión de juego es otra de sus principales características, sobre todo para dar ese último pase que deje al delantero en clara posición de anotar. Es un jugador muy dinámico con una amplia capacidad de jugar en muchas de las posiciones del ataque.

2. Cyle Larin

El número uno del MLS SuperDraft 2015 continúa demostrando un altísimo nivel en a cada temporada que pasa. Desde que llegase al Orlando City SC se convirtió en el máximo goleador del equipo con 19 años. En su primer año destrozó todos los registros goleadores de un ‘rookie’ con 17 goles en 27 partidos. De hecho, en la pasada temporada, el jugador continuó demostrando un nivel sublime, anotando 14 tantos en 32 partidos. Desde que vistiera la camiseta de los ‘leones’ se entendió a la perfección con Kaka, firmando una de las duplas más peligrosas de la competición.

El delantero canadiense es uno de los futbolistas más prometedores no sólo de su país, sino también de la competición. Esto ha llevado a varios equipos europeos a fijarse en el jugador y tratar de incorporarlo. Pero sabedor de que contaría con escasas posibilidades, decidió declinar todas ellas y continuar formándose en la MLS.

Cyle Larin (Imagen: sportsnet.ca)

Cyle Larin destaca además de su olfato goleador, por una potencia física en su juego que en encarando portería le hace prácticamente imparable. Es un delantero el cual no se piensa cual puede ser su mejor disparo, va con todo y a por todas. No destaca por ser un jugador técnico, pero lo suple con creces con su capacidad goleadora anteriormente señalada. Su juventud no le ha impedido convertirse en una pieza fundamental para su selección, en donde ya ha anotado cinco goles en 14 encuentros.

1. Miguel Almirón

El atacante paraguayo es considerado como una de las mejores incorporaciones de la presente Major League Soccer. Se dice que rechazó más de diez ofertas del fútbol europeo para continuar creciendo en su juego a la par que la competición. Llega de la mano de su máximo valedor, el ‘Tata’ Martino, y será el máximo responsable del juego ofensivo del nuevo conjunto del Atlanta United FC.

Su llegada responde también a la búsqueda de ese futbolista técnicamente muy habilidoso, que dirija las acciones ofensivas del equipo. El joven mediapunta ha sido uno de los mejores futbolistas de la liga argentina en las últimas temporadas, en donde ha conseguido ganar varios trofeos durante su estancia en el CA Lanús. Su progresión le ha llevado a ser un fijo en las convocatorias de la selección paraguaya en los últimos años.

Miguel Almirón (Imagen: goal.com)

Miguel Almirón es el clásico 10 que posee una espectacular técnica individual, que conjugada con una gran habilidad y visión de juego, le permitirán ser uno de los referentes en el ataque de la competición. Se trata de un potencial Landon Donovan MLS MVP.