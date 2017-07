Michael Keane deja el Burnley

Michael Keane posando con el escudo del Everton (Fotografía: Everton)

Michael Keane les ha agradecido a todos en el Burnley e insistió que vivió los tres mejores años de su vida. El exdefensor de los vinotintos firmó un nuevo contrato ayer como flamante refuerzo del Everton por los próximos cinco años. En la temporada pasada fue coronado como jugador del año, obtuvo su primera convocatoria con la selección inglesa y abandonó Turf Moor con gratos recuerdos. Sus últimas palabras como jugador del Burnley fueron: “En primer lugar fue una decisión difícil abandonar este increíble club, sinceramente he vivido los mejores tres años dentro y fuera del campo. Me llevo gratos recuerdos, especialmente mis goles ante el Brighton y Middlesbrough de aquella inolvidable Championship”.

Con respecto al balance de la campaña pasada en la Premier League, se mostró muy emocionado: “Por supuesto, creamos una historia maravillosa, cumplimos nuestro sueño de competir en la Premier League. Además gané mi primera convocatoria con Inglaterra. No tengo palabras para agradecerles a Sean Dyche, Ian Woan, Tony Loughlan y Billy Mercer, ellos influyeron mucho en mi carrera profesional. Sean apostó por mí y me respaldó incondicionalmente, hubiera sido fácil quedarme en el Manchester United y opté por asumir nuevos retos. Él me convenció para venir al Burnley, su propuesta fue muy ambiciosa y he aprendido mucho del entrenador durante todos estos años. Tampoco me olvido del comando técnico, mis compañeros y los fanáticos, siempre estaré eternamente agradecido con todos por su buena predisposición conmigo y les deseo lo mejor en esta nueva campaña. Ese apoyo impulsa al equipo, Burnley siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y espero con ansias poder enfrentarme a este magnífico club en marzo del próximo año. Gracias por todo”.

La pregunta para los aficionados a la Premier League es: ¿Everton podrá consolidar un equipo competitivo? En este hermoso deporte todo es relativo, los Toffees necesitan dar el salto cualitativo y la gran mayoría se sienten muy ilusionados en la temporada mundialista.