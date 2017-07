Wayne Rooney regresa al Everton

Google Plus

Rooney firmando su nuevo contrato. Foto: Everton

Se terminó una etapa en el Manchester United, pues Wayne Rooney, capitán del club abandona la entidad tras 13 temporadas en Old Trafford, en las que disputó 559 partidos, anotando 253 goles.

Tras ganar cinco títulos de la Premier League, una FA Cup, tres Copas de la Liga, cuatro Super Copas, una Champions League, una Europa League y un Mundialito de Clubes, regresa a Goodison Park tras haber disputado tan solo 15 encuentros como titular el curso pasado, el número más bajo de toda su carrera.

Rooney disputó tan solo 15 encuentros como titular el curso pasado, la cifra más baja de toda su carrera El fichaje inminente de Romelu Lukaku y la irrupción de Marcus Rashford (además de la posibilidad remota de que Zlatan Ibrahimovic firme un nuevo contrato) ha supuesto que el que haya sido buque insignia de los Red Devils haya tenido que buscar una salida. En el Everton disputó 77 encuentros y anotó 17 goles antes de abandonar Liverpool para convertirse en el fichaje más caro de la historia de un jugador menor de 20 años.

Foto: Everton

"Estoy muy feliz de poder regresar al Everton. No puedo esperar a conocer a mis nuevos compañeros y saltar con ellos al campo de entrenamiento. Estoy muy emocionado, y es que no vuelvo tan solo porque sea el equipo al que sigo y animo desde que crecí, lo hago porque creo que puedo evolucionar y ayudarles a crecer y tener éxito", explicó en sus primeras declaraciones como Toffee.

"Creo que puedo ayudar a que el Everton siga creciendo" "Quiero ser parte de esto, y aunque soy consciente de que tendré más presión que nunca para rendir a buen nivel, estoy preparado. Creo que puedo ayudar una vez más a que este club suba de nivel", aseguró a la página web oficial del club.

En la misma línea de alegría declaró Ronald Koeman, el que será su nuevo técnico en Goodison Park: "Wayne me ha demostrado mucha ambición y mentalidad ganadora, porque sabe cómo ganar títulos y estoy muy feliz de que haya decidido regresar a casa". "Ama este club y estaba desesperado por regresar. Tan solo tiene 31 años y nadie duda de sus cualidades futbolísticas, así que es fantástico que esté aquí con nosotros".

Foto: Manchester United

En Old Trafford quisieron emitir un comunicado tras la marcha de su capitán y aunque en los últimos años la situación no ha sido ideal, nunca llegó a haber grietas en la relación entre Rooney y la directiva o su último entrenador, José Mourinho. El luso dijo al respecto: "No es un secreto que soy un gran admirador del talento de Wayne desde hace mucho tiempo. Ha sido y es un profesional modélico y un ejemplo para los jóvenes, y permanecerá en los libros de historia del club durante muchísimos años".

"Nunca es fácil ver a un gran jugador disfrutar de pocos minutos" "No pude interponerme en su camino cuando me pidió marcharse al Everton, porque nunca es fácil ver a un gran jugador disfrutar de tan pocos minutos. Su experiencia, concentración y ganas de triunfar serán echadas en falta y le deseo todo lo mejor en el futuro", afirmó Mourinho.

Por otro lado, Ed Woodward, cara más visible de la directiva, quiso agradecerle al 10 todo lo aportado al club en estos años: "Wayne ha hecho un trabajo maravilloso para el United desde el momento en el que firmó para nosotros como un explosivo adolescente hace ya 13 temporadas. Nadie podrá olvidar su hat-trick el día de su debut ante el Fenerbache, o su espectacular gol de chilena ante el Manchester City, o tantas otras actuaciones que nos valieron para ganar partidos en estos años". "Después de muchas discusiones, hemos aceptado su voluntad de regresar al equipo de su infancia, y se marcha tras haber creado varios de los momentos más mágicos en la historia de uno de los clubes más exitosos del mundo. Wayne se marcha como máximo goleador del club y ha ganado todos los trofeos más importantes del mundo", afirmó en tono emocionado en la página web del United.

Foto: Manchester United

"Pasarán décadas hasta que alguien pueda acercarse a los récords logrados en el Manchester United y le estaremos eternamente agradecidos por habernos liderado y capitaneado en estos últimos tres años. En nombre de toda la directiva, del club, y de los millones de aficionados del United alrededor del mundo, le deseamos a Wayne lo mejor en esta siguiente etapa de una brillantísima carrera", finalizó el comunicado.