José Mourinho insiste que Romelu Lukaku será un refuerzo de jerarquía

Romelu Lukaku durante los entrenamientos de pretemporada (Fotografía: Manchester United)

Romelu Lukaku cerró su traspaso al Manchester United hace cuatros días, firmó su nuevo contrato por los próximos cinco años y la operación costó 50 millones de euros. El talentoso delantero belga fue presentado como el flamante refuerzo más caro de los diablos rojos con miras a una campaña muy exigente y disputará cinco competiciones en el horizonte. José Mourinho se deshizo en elogios para su nuevo dirigido, ambos coincidieron en el Chelsea y cuando se le preguntó al respecto se mostró muy ilusionado: “Encajará perfectamente en el equipo, él es un gran jugador y nuestro proyecto requiere de grandes figuras a largo plazo. Le deseo lo mejor en esta nueva etapa y estoy convencido que se ganará el cariño de todos en este magnífico club. Será un refuerzo que nos brindará jerarquía, estoy muy ansioso por poder trabajar con él lo más pronto posible”.

Manchester United iniciará hoy su gira estadounidense ante Los Angeles Galaxy en el Stub Hub Center, Carson. Los diablos rojos sostendrán su primer amistoso, Romelu Lukaku entrenó a la par con sus compañeros para ponerse a tope y podría sumar algunos minutos. Además el experimentado delantero belga reveló que Paul Pogba influyó en su decisión, usará la camiseta número 9 y apunta alto con el primer equipo: “Paul es un gran amigo, me aconsejó muchísimo y me dio buenas referencias sobre el Manchester United, no lo pensé mucho y acepté la oferta porque era ideal para seguir creciendo con nuevas certezas. Siento que he madurado, anhelo dar el salto cualitativo bajo las órdenes de José Mourinho. Con respecto al número, le pregunté a Zlatan Ibrahimovic y su agente para evitar problemas. Quiero agradecerle porque será un gran honor intentar superar su legado en el club. Tampoco me olvidaré del Everton, y sus fanáticos, disfruté cuatro temporadas maravillosas, hice algunos amigos especiales y hemos compartido gratos momentos”.