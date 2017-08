Google Plus

Guía Chelsea 2017/18: Consolidarse en la Premier, demostrar en Europa. | Foto: Premier League

La historia de este club comienza allá por el 1904, cuando los hermanos Mears decidieron adquirir Stamford Bridge para convertirlo en un estadio de fútbol. Los Mears ofrecieron al Fulham el estadio pero estos lo rechazaron. Tras ello, la familia decidió crear su propio club y así nació el Chelsea (nombre del barrio vecino ya que el de Fulham estaba 'ocupado' y los que se propusieron antes no gustaron). Corría el año 1905 y nacía el Chelsea en el pub The Rising Sun. Además, poco después de su fundación, este club fue elegido para entrar en la Football League. En los años posteriores oscilaría entre las dos divisiones pero poco a poco se consolidó en la First Division gracias a su juego y a incorporaciones de renombre.

Con la llegada de Ted Drake, el equipo se modernizó: cambió su escudo, la forma de gestionar la cantera y la forma de entrenar al equipo. Tras ello se consiguió el primer título de First Division en la temporada 1954/55. Posterioriente, el equipo entró en un bucle nada fructífero. Cayó en la medianía que suponía estar siempre en mitad de tabla. Con la llegada de Docherty el equipo dio un salto de calidad pero no acabó de consagrarse.

A finales de los años 70 y durante la década de los 80 comenzó un período turbulento para el Chelsea. Una ambiciosa modernización de Stamford Bridge puso en peligro la estabilidad financiera del club. Los jugadores estrella fueron vendidos y el equipo fue relegado a la Second Division. Mientras tanto, el problema de los hooligans seguía muy latente, algo que supuso una plaga para el fútbol inglés durante toda la década. Finalmente, el club logró ascender a la First Division a finales de los 80 y ya nunca volvería a descender.

No fue hasta la llegada en 1996 de Ruud Gullit como jugador-entrenador cuando la suerte del club cambió. Gullit añadió varios jugadores de clase mundial al equipo, dándole su segunda FA Cup en 1997​ y llevándolo nuevamente a ser uno de los mejores equipos en Inglaterra. En junio de 2003, Bates vendió el club al multimillonario ruso Román Abramóvich por 140 millones de libras, completando lo que en ese entonces fue considerada la venta más cara de un club en la historia del fútbol inglés.

Chelsea en los finales de los 80 principios de los 90 | Foto: Chelsea FC

Bajo el mando de José Mourinho, cuya relación con el Chelsea sería fructífera para ambas partes, los blues volvieron a dominar. Se convirtió en el quinto equipo inglés en ganar un bicampeonato de liga desde la Segunda Guerra Mundial​, además de ganar la FA Cup en 2007 y dos títulos de Football League Cup en 2005 y 2007. En la temporada 2009-10, Carlo Ancelotti consiguió revalidar el título de la FA Cup y ganar la Premier League, obteniendo el doblete.​ En 2012, el interino Roberto di Matteo consiguió a través del pragmatismo y una excelsa optimización de recursos el séptimo título de FA Cup,​ y su primera Liga de Campeones de la UEFA.

Palmarés y mejores resultados

Títulos nacionales (26):

First Division / Premier League (6): 1954-55, 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15, 2016-17.

Second Division (2): 1983-84, 1988-89.

FA Cup (7): 1969-70, 1996-97, 1999-00, 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2011-12.

Copa de la Liga (5): 1964-65, 1997-98, 2004-05, 2006-07, 2014-15.

Community Shield (4): 1955, 2000, 2005, 2009.

Full Members Cup (2): 1985-86, 1989-90.

Títulos internacionales (5):

Liga de Campeones de la UEFA (1): 2011-12.

Recopa de Europa (2): 1970-71, 1997-98.

Supercopa de Europa (1): 1998.

Liga Europea de la UEFA (1): 2012-13.

Mejores resultados

Competición internacional: 29/09/1971, Chelsea 13-0 Käerjéng.

Competiciones nacionales: Chelsea 8 – 0 Wigan Athletic en la temporada 2009-10. Chelsea 8 – 0 Aston Villa en la temporada 2012-13.

Resumen de la pasada temporada

La temporada pasada fue, sin duda, exitosa para el equipo 'blue'. Consiguieron la Premier League, algo que lograron hace tan solo dos temporadas, ganándola así dos veces en tres años. Pero sobre todo, los de Antonio Conte consiguieron sentar las bases para la co tinuidad en el tiempo de un proyecto campeón. Con su propio estilo. Fruto de ello fueron un equipo casi invencible en el torneo doméstico. En él tan solo perdieron cinco encuentros y empataron tres, ganando en un total de treinta choques.

Esta gran regularidad se plasmó desde la jornada 11 en la que el equipo consiguió pasar del cuarto al segundo puesto en la clasificación y, en la jornada siguiente, llegarían a la cima de la tabla, lugar del que ya no se bajarían en el resto de la competición.

Respecto a lo que a competiciones coperas se refiere, el Chelsea no tuvo la misma fortuna que en liga. En la EFL Cup, el equipo de Stamford Bridge se quedó atrás en los octavos de final donde cayó por 2-1 ante el West Ham. Y en lo que respecta a la FA Cup, el equipo londinense, tuvo un mejor rendimiento ya que consiguieron llegar a la final del torneo eliminando a equipos como Tottenham o Manchester United. Pero la final fue algo distinto y el Arsenal se alzaría con el torneo del KO tras vencer, los de Wenger, por 2-1 a sus vecinos londinenses.

Análisis de la plantilla con altas y bajas

Pese a ser el vigente campeón de la Premier con una plantilla compensada y plagada de grandes jugadores, el Chelsea de Roman Abramovich continúa siendo uno de los principales agitadores del mercado de traspasos. Puesto por puesto, jugador por jugador. Así ha sido la remodelación de Antonio Conte, que a final de temporada se demostrará si ha sido acertada o no.

En el apartado de las altas, hasta ahora, han sido cuatro las caras nuevas que han llegado a Stamford Bridge:

El delantero, Álvaro Morata (24), llega procedente del Real Madrid a cambio de 65 millones de euros más bonus. El internacional español, al que Conte ya quiso para la Juve, tiene como objetivo hacer olvidar a un Diego Costa que no cuenta con la confianza del técnico italiano pese a realizar una gran campaña. Para ello, deberá adaptarse a la intensidad de la Premier League tal y como le ha advertido ya su entrenador en unas declaraciones que suenan a advertencia para el ariete: “Tiene trabajo por hacer en cuanto a su condición física para encajar en nuestro juego”.

Foto: CFC

Para reforzar la medular firma Tiemoué Bakayoko (22), procedente del Mónaco, un pulmón incansable que aportará al centro del campo “blue” equilibrio, fuerza y consistencia. Avalado por una temporada espectacular en el Principado, el francés de origen costamarfileño ha sido traspasado por 40 millones de euros. Previsiblemente, ocupará el lugar que deja vacante Nemanja Matic al lado de N'Golo Kanté en el 11 titular.

Foto: CFC

El eje de la zaga sí tendrá, a priori, un damnificado respecto a los tres centrales titulares de la pasada temporada. César Azpilicueta, Gary Cahill y David Luiz tendrán una competencia exigente esta campaña por la titularidad. Se trata de Antonio Rüdiger (24) que, previo pago de 35 millones de euros a la Roma, firma hasta 2022 con el cuadro londinense. El fichaje del central alemán unido a la marcha de John Terry al Aston Villa, cuyo papel en el club era más significativo emocionalmente que deportivamente dada su poca participación, hace que esa defensa que tan bien protegió a Courtois el curso pasado se vea más reforzada de cara al asalto de la Premier League y la Champions, objetivos principales del vigente campeón inglés.

Foto: CFC

Por último, el portero argentino Willy Caballero (35), firma por un año tras quedar libre al no renovar su contrato con el Manchester City. Su rol es evidente: será el suplente de Courtois y llega para sustituir a Asmir Begovic.

El apartado de las bajas lo encabeza sin ninguna duda, John Terry. A sus 36 años y tras 17 temporadas en el primer equipo del Chelsea, el capitán se marcha en busca de una nueva aventura en el Aston Villa dejando un legado imborrable en Stamford Bridge. Un central de época que llegando al ocaso de su carrera será otra de esas leyendas que se van dejando huérfana de ídolos a la generación que creció con Giggs, Lampard, Gerrard, Scholes, Carragher, Shearer o Tony Adams.

Nemanja Matic (28) se marcha al Manchester United de José Mourinho dejando en las arcas del club londinense 45 millones de euros. El serbio había sido pieza clave estas temporadas y este año se había impuesto por delante de Cesc Fábregas como titular pero el mediocentro ha decidido buscar nuevos retos con los “Red devils”.

Foto: Manchester United

El extremo colombiano, Juan Cuadrado (29), tras jugar dos años cedido en la Juventus, firma definitivamente con el equipo de turín por 20 millones de euros.

Foto: Juventus

El prometedor Nathan Aké (22), tras el fichaje de Rüdiger y al verse sin un lugar en el 11, se va al Bournemouth traspasado por 23 millones de euros. El central holandés había sido cedido en varias ocasiones y esta vez se marcha de manera definitiva del Chelsea.

Asmir Begovic (30), guardameta bosnio que ha sido suplente de Courtois desde su llegada a Londres, se marcha también al Bournemouth por una cifra cercana a los 12 millones de euros. El portero tiene un gran prestigio en la Premier que se forjó durante su etapa en el Stoke City.

Otros jugadores han seguido los mismos pasos de Aké, que tras un periodo de cesión han vuelto al Chelsea para firmar posteriormente por otros clubes. Es el caso de Bertrand Traoré, Christian Atsu o Nathaniel Chalobah. Traoré se marcha al Olympique Lyonnais por 10 millones de euros, mientras Atsu se va al Newcastle de Rafa Benítez por siete millones y medio, y Chalobah al Watford por seis.

Boga, cedido en el Granada la pasada temporada, y Baba, cedido en el Schalke 04, deberán ganarse la confianza de Conte en esta pretemporada para tener un sitio en la plantilla blue. El resto de jugadores no mencionados como Kurt Zouma o Loftus Cheek, continuarán cedidos una temporada más.

Analisis táctico y once tipo

Si por algo se caracteriza el Chelsea que ha sido campeón es por su sistema. 3-4-3, 3-4-2-1 o 5-2-3. Un sistema con múltiples variantes tanto ofensivas como defensivas que ha funcionado a la perfección y que ha resultado muy difícil de desactivar para los rivales del técnico italiano. Tras una racha negativa de resultados, Conte decidió cambiar el sistema. Ese día ganó la Premier. Convirtió a su equipo en un rodillo indescifrable que manejaba todos los registros.

Los tres centrales, innegociables. Los dos carrileros, más aún

La esencia de ese sistema, Moses y Marcos Alonso, dos pesadillas, dos amenazas constantes, dos terremotos incansables que a través de su potencia física y timing en la llegada al área rival se convirtieron en el desatascador de muchos partidos. Aportando en ataque y echando una mano en defensa hicieron que una zaga compuesta por Cahill, Azpilicueta y David Luiz brillase por su eficiencia. Un central correcto que había estado a la sombra de Terry, un lateral reconvertido y un central cuyas aventuras ofensivas, decisiones defensivas y concepción del juego habían puesto en duda su valía, formaron sino la mejor una de las mejores defensas del continente. Ahí residía el secreto de Conte. Resguardar en un sistema distinto con tres centrales y dos pivotes las carencias defensivas que pudiera tener jugando a campo abierto con los dos laterales en campo contrario. Cada uno tenía su función defensiva y la distribución de espacios era ideal para que ninguno se tuviera que extralimitar.

Libertad de movimientos, rienda suelta a la magia

Con Eden Hazard como director de operaciones, Pedro o William como dinamitadores y Diego Costa como matador el Chelsea fue capaz de manejar el juego posicional, el contraataque y el juego directo. Tenía todas las variantes necesarias. Dinamismo, a raudales. Fútbol inglés, con la consistencia italiana y el juego asociativo en tres cuartos de campo tan característico actualmente. Tan solo Matic o Fábregas eran capaces de ralentizar y pausar el caudal infinito de energía desbocada que suponía el Chelsea, bien por esconder unas condiciones inadecuadas para el correcalles o bien por su inteligencia para el control del juego. Y, por tanto, decir desbocada sería un error ya que en ese desmadre londinense sí había control.

Dado el éxito de la pasada temporada y los fichajes “puesto por puesto” que se han realizado, este podría ser el once tipo de esta campaña:

Estrella y entrenador

Eden Hazard, desborde y calidad a partes iguales

Esencial en este Chelsea, Hazard se ha consolidado como una de las estrellas de la Premier y ha demostrado tener un talento por encima de la media. Si algo se pudiera reprochar al belga sería su falta de efectividad de cara a gol, sin embargo compensa su pobre faceta goleadora con una participación significativa en el juego y una capacidad para generar ocasiones que hacen de él un jugador clave. Con una velocidad inquietante, una facilidad inusual para girarse y un cambio de ritmo vertiginoso que resulta demoledor para los rivales, Hazard es capaz de romper líneas defensivas a cada instante. Además, pese a partir normalmente de banda izquierda goza de libertad de movimientos en tres cuartos de campo, lo cual acompañado de la inteligencia que tiene este diablo belga para moverse entre líneas le convierte en una pesadilla para los esquemas rivales. Con Eden, cualquier sistema defensivo es vulnerable.

Foto: CFC

​Antonio Conte, un estratega de la nueva escuela italiana

Fundamental su labor en la última campaña. Consiguió dar al cuadro Blue un toque distintivo y brindarle al equipo un sistema y modelo de juego diferente al usual que ha demostrado ser exitoso. El técnico italiano afronta su segunda temporada en Londres pese a los múltiples rumores que hablaban de una posible salida por desencuentros con la directiva del Chelsea. El que fuera seleccionador italiano y previamente entrenador de la Juve está considerado actualmente como uno de los mejores técnicos de la Premier junto a José Mourinho, Pep Guardiola o Jurgen Klopp.

Foto: CFC

Estadio y equipaciones

Stamford Bridge seguirá siendo la casa del Chelsea esta temporada. A la espera de una remodelación que ya ha sido parcialmente aceptada y valorada en 572 millones de euros que supondrá demoler y reconstruir el estadio para dar cabida a la asistencia de 60000 espectadores, el cuadro londinense seguirá disfrutando de su estadio que ha sido reformado en dos ocasiones: 1905 y en la década de l990.

Foto: CFC

Por último, la gran novedad llega con las equipaciones tras firmar el Chelsea un acuerdo con la marca Nike a razón de 80 millones de euros por temporada. Desde el año 2006 las equipaciones del Chelsea llevaban el sello de Adidas pero una mejor oferta ha provocado este cambio. La primera equipación será clásica. Medias blancas, pantalón y camiseta, sin ningún adorno, azul, blue. Mientras que la segunda será blanca con detalles azules y medias azules. La publicidad principal de la camiseta será la misma que la pasada campaña: Yokohama Tyres.