Wenger: “Uno de los problemas es que las personas emiten un juicio sobre un futbolista muy rápido”

Nketiah celebra uno de sus goles ante el Norwich | Fotografía: Arsenal

Duro y agónico pase a la siguiente ronda de la Carabao Cup para el Arsenal. Se sabía de la dificultad del rival, un Norwich que hace no muchos años estuvo en la Premier League, así como los innumerables cambios que introduciría Arsène Wenger en el once inicial. Con todo siguiendo las expectativas previstas, lo lógico era pensar que el conjunto londinense iba a sufrir para acceder a los cuartos de final de lo que siempre se ha conocido como Copa de la Liga. Sin embargo, los que acudieron al Emirates Stadium no esperaban sufrir tanto como lo hicieron en la noche del martes. El tanto inicial de Murphy, que batió a Macey con una vaselina espectacular, ponía en ventaja a unos Canaries que defendieron muy bien. Sin embargo, el as en la manga para el técnico alsaciano estaba en Nketiah, el futbolista de apenas dieciocho años que se convirtió en el hombre del partido al anotar un tanto a cinco minutos del final que provocó una prórroga en la que también apareció con un testarazo que mandó a su equipo a la siguiente ronda.

Nketiah no había nacido cuando Wenger llegó al Arsenal

Como no podía ser de otra manera, la rueda de prensa posterior al encuentro giró en torno a este joven inglés que, por el momento, ya ocupa la actualidad del conjunto Gunner. Pidiendo tiempo para su desarrollo, Wenger aceptó que “tiene cualidades”. “No vayamos a ser demasiado rápidos ahora. Uno de los problemas de hoy en día es que las personas emiten un juicio sobre cualquier futbolista muy rápido. Tiene cualidades y es uno de los jugadores que hizo la pretemporada con nosotros, por eso sabíamos que podía aparecer”, sentenció un entrenador que se mostró “sorprendido” con el dato que refleja que Nketiah aún no había nacido cuando él llegó al club: “Eso pasa ahora. Debo decir que estoy impresionado por ese dato, pero es bueno también porque significa que se les dan oportunidades a los jóvenes y con suerte hará una larga carrera en el Arsenal”.

En cuanto a esas cualidades que detallaba en primera instancia, el alsaciano destacó que “tiene carácter y no tiene miedo, además, huele los movimientos, puede dar y recibir y con él en el campo siempre hay una posibilidad”. Estos atributos fueron claves para que el entrenador se decantara por él en el minuto 85 de partido: “Nos faltaron ideas y crear oportunidades claras. Me impresionó la actuación defensiva del Norwich y me senté en el banquillo pensando qué podíamos hacer para ser más peligrosos. Fue la ocasión que tuvimos para hacer una apuesta, porque no había mucho tiempo para empatar y sabía que Nketiah podía hacer gol”. Finalmente, se enorgullece de no haber tenido jugadores de la primera plantilla en el banquillo en lo que fue la clave para dar oportunidades a gente del filial: “Si hubiera tenido jugadores experimentados en el banquillo al final los hubiera puesto, y quizás no a Nketiah. Al no tener oportunidades de poner jugadores experimentados, tienes que darle la oportunidad a un joven”. Así pues, aunque de forma agónica, el Arsenal logra el acceso a la siguiente fase del torneo.