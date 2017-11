El Chelsea asalta The Hawthorns

Google Plus

Visitar The Hawthorns no es tarea sencilla, sobre todo desde que Tony Pulis se encuentra en el banquillo. Sin embargo, esta temporada la casa de los Baggies no ha sido un fantasma para todos lo que lo visitaron y el Chelsea de Conte, quien cumplió 50 partidos en Premier como entrenador Blue, lejos estuvo de sufrir ante un West Brom que se hunde en la parte baja de la tabla de posiciones.

Los Blues pisaron West Midlands con el mismo once que logró hacerse con la victoria por la mínima ante Manchester United antes del parate internacional. La actuación ante el conjunto de Mourinho había deja más que buenas sensaciones en el conjunto londinense y el técnico italiano apostó nuevamente por los mismos nombres –dejando a David Luiz en el banquillo-. Mientras que West Brom llegó a la jornada 12 con tres derrotas consecutivas y con solo dos victorias en las primeras once fechas.

Desde un comienzo el Chelsea se paró en campo contrario, con los laterales bien adelantados y con la constante llegada al área de los tres volantes. Kanté –el más retrasado-, Fabregas y Bakayoko. Sin embargo, la primera chance estuvo en la cabeza de Rondón, quien envió el balón al fondo de la red pero en posición adelantada, en lo que fue una de las pocas ocasiones de los Baggies.

Morata abrió el marcador | Foto: Premier League.

El primer tanto llegó tras un gran remate de Hazard desde fuera del área. Foster tapó el remate pero dejó el balón a la deriva y Morata, que estaba a la caza el rebote, aprovechó y adelantó a los Blues. Tras el primer golpe, Chelsea solo tardó pocos minutos en estirar la diferencia. Morata y Hazard volvieron a ser los protagonistas. El español asistió de tacón y de espaldas con un sutil toque al balón, el belga aprovechó los espacios de la defensa local y alargó la diferencia.

West Brom intentó ir en busca del descuento, pero el conjunto de Conte se replegó de manera inteligente y apostó a liquidar el encuentro con el contragolpe. Sin embargo, el tercer tanto llegó desde la pelota parada. Fabregas ejecutó un tiro libre de manera quirúrgica que encontró a Marcos Alonso por el fondo, quien desde un ángulo casi imposible marcó el tercer gol de los Blues y llevó a que los Baggies se fueran al descanso entre los pitidos de los aficionados.

La segunda etapa fue para las formalidades. Pulis envió al campo de juego a Claudio Yacob, en búsqueda de darle más equilibrio a un mediocampo que sufrió mucho en la primera etapa –casi el 50% del juego en los primeros 45 minutos pasó por le mitad del campo-. Sin embargo, la dinámica del partido no cambió y solo llevó a que el encuentro se tornara de pierna más dura.

Hazard festejó por duplicado | Foto: Premier League.

Hazard, quien tuvo una actuación descollante, fue el encargado de estirar a cuatro la diferencia tras una gran asistencia de Fabregas. El volante español parece regresar a su nivel y tomar nuevamente el rol de asistidor que tantas alegrías le dio a Chelsea en las últimas temporadas.

El gol del belga fue la sentencia del encuentro, ya que desde allí en adelante el encuentro entró en una suerte de limbo, con un conjunto Baggie que buscó el descuento con más ganas que ideas y con un equipo de Conte que administró energías pensando en el partido de entre semana por Champions League.

Con la victoria en The Hawthors, los Blues se treparon a la segunda posición alcanzando los 25 puntos –sólo Manchester United puede superarlo de vencer ante Newcastle-, aprovechando la caída del Tottenham a manos de Arsenal. Mientras que por el lado del conjunto de Pulis las cosas pintan oscuras, ya que sumó su cuarta derrota consecutiva y podría terminar la jornada en la zona roja.