Una parte para olvidar, otra para recordar

Naturpellet Segovia: Cidao, Álvaro López, Juanfran, Javi Alonso, Buitre. También jugaron Alberto, Edu, Carlos Muñoz, Álex Fuentes, Alvarito y Sergio.

Partido de gala en el Pedro Delgado, donde el Barcelona Lassa visitaba la cancha del Naturpellet Segovia. Un campo especial para jugadores como Esquerdinha o Sergio Lozano, que vivieron la época de Caja Segovia y participaron en una de las mejores etapas antes de la desaparición del club. Un Segovia que intenta mirar hacia playoffs y el equipo azulgrana que quiere seguir tras la estela del líder, Inter Movistar.

Los locales salían con Cidao; Buitre, Álvaro López, Juanfran y Javi Alonso, mientras que el equipo catalán salía con Juanjo en portería, Joao, Sergio Lozano, Dyego y Ferrao. Y quién golpea primero, es el Barcelona, ya que en el minuto 2 se adelanta tras un gol de Lozano que bate a Cidao por debajo de las piernas. Los azulgranas seguían atacando y en el minuto 4, un zurdazo de Ferrao se cuela por la escuadra y pone el 0-2, con un Segovia muy atascado en ataque y sufriendo en cada acción defensiva. A partir de este gol, los locales despiertan y crean varias ocasiones contra la meta de Juanjo, con intervenciones que evitan el gol local. Andreu Plaza pedirá tiempo muerto, y tras otra genial parada de Juanjo, Dyego pone el 0-3 tras un rechace que le cae en el área local.

Diego Gacimartín pide tiempo muerto, y vuelve a ser Juanjo quien evite el gol, quien está siendo un factor decisivo en el resultado del encuentro. Las fuerzas de los dos equipos se igualan y el Barcelona se coloca con cinco faltas tras una mano de Joselito, y tras una maravillosa jugada de Adolfo, marcará el 0-4. El ataque azulgrana está castigando cada jugada a los segovianos, y si no, cada tiro de los segovianos, es repelido por Juanjo. Incluso disponiendo de un doble penalti, no consiguen anotar y en la siguiente jugada, Joao anotará un golazo de falta, que sube el 0-5, sin acabar la primera parte aún en el Pedro Delgado. Un castigo severo a Segovia, ya que el marcador no refleja lo visto en la primera mitad, y Esquerdinha aún ampliaría la ventaja con un gol a falta de 4 segundos para terminar. 0-6 y, lo peor de todo, con toda la segunda mitad por delante.

Y la segunda parte no podía comenzar mejor para Segovia. En el primer minuto y al segundo palo, Sergio marcaba el 1-6 y por fin conseguían batir a Juanjo, algo que parecía imposible según la marcha del partido. Pero rápidamente el Barcelona respondía, y una magnífica aceleración de Joselito, consigue asistir a Rivillos y pone el 1-7. Se antoja una remontada imposible y los de Gacimartín optan por utilizar el portero jugador, para parar el juego y tener algo más de posesión y así tener el control del partido. Una pérdida del Barcelona, provocaba un tres para uno y Alvarito reventaría la pelota para ponerla en la escuadra, 2-7 con once minutos por delante. Otra pérdida, esta vez de Joselito, traería como consecuencia otro gol de Alvarito y el pabellón segoviano se animaba con este 3-7, aún con mucho tiempo por delante.

Segovia sigue creando ocasiones y otra vez, el omnipresente en esta segunda parte, Alvarito, estrellaría el balón en el travesaño y el Barcelona estaba pasando sus peores minutos de la pista. Javi Alonso levantaría el Pedro Delgado tras un maravilloso regate a Ferrao y las oportunidades seguían llegando a la portería de Juanjo. Con el juego de cinco, Cidao anota el 4-7 por debajo de las piernas de Juanjo y obliga a Andreu Plaza a pedir tiempo muerto. Un partido que parecía acabado en el minuto 22 con 1-7, Segovia se acerca a falta de cinco minutos en el marcador y tenemos partido. ¡Fútbol sala en estado puro, señores!

Los locales siguen apretando, y Cidao también aportaba impidiendo al Barça Lassa anotar. Y otra contra de los segovianos y un magnífico recorte de Javi Alonso, deja a Sergio solo contra la portería y marca el 5-7 a falta de dos minutos y medio. El público volcado y justamente medio minuto después, a la salida de un córner, marca Ferrao el 5-8. El Barcelona tendría dos dobles penaltis, repelidos por Alberto ambos, y Sergio a falta de 16 segundos marcaba tras un rechace. El Pedro Delgado agradecía a su equipo el esfuerzo, pero aún Buitre conseguía subir al marcador el 7-8 prácticamente en el último suspiro.

Tras un 0-6 en la primera parte, Segovia lucha y hace sufrir a uno de los favoritos para conseguir la liga. Increíble el esfuerzo de los jugadores de Naturpellet, logrando siete goles en la segunda parte. Ningún equipo había logrado meterle cinco goles al Barça, Segovia ha conseguido siete en una parte. Menudo espectáculo el vivido hoy en el Pedro Delgado. Segovia, seguirá undécimo con 19 puntos mientras que los azulgranas acechan el liderato poniéndose a dos puntos de Inter, con un partido más jugado.