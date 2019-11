ENTREVISTA | Carlos Retamar: "Espero poder renovar por D-Link Zaragoza"

Carlos Retamar, ala-cierre "madrileño, además de Argüelles", como él mismo se define en su biografía de Twitter, llegó a Zaragoza hace cuatro años procedente del Benicarló, club con el cual alcanzó las semifinales de Liga. A día de hoy, en uno de los jugadores más queridos por la afición del Siglo XXI y uno de los puntales del club zaragozano.

Pregunta.- Los aficionados esperaban más del equipo este año gracias a nombres como los de Caio Alves, Nano Modrego, Retamar, Tejel... ¿cree que el equipo a priori tendría que estar más arriba?

Respuesta.- Yo creo que la afición se ha ilusionado porque ha llegado gente nueva y se ha renovado al bloque del año pasado; pero también es verdad que este año la Liga es más dura que el año pasado, los equipos se han reforzado muy bien. Yo creo que a priori partíamos en donde estamos actualmente: entre el puesto 8 y el descenso. Estamos donde merecemos por lo que hemos venido haciendo durante la temporada.

¿Qué nota pondría a la temporada que viene realizando hasta el momento D-Link Zaragoza?¿Y a su rendimiento particular?

"La temporada del equipo está siendo de un aprobado justo"

La temporada del equipo yo creo que está siendo de 5 o 6. No estamos teniendo una temporada de sobresaliente para poder estar en los puestos de play-offs, pero tampoco un suspenso porque no estamos en puestos de descenso.

A nivel personal, prefiero que la afición y el cuerpo técnico sean quienes me la pongan.

Tras la derrota frente a Inter Movistar, el equipo de encuentra a nueve puntos de los puestos de play-off pero 12 puntos por encima del descenso, ¿hacia dónde mira el equipo ahora?

Nosotros queremos mirar al play-off. Estamos hablando cada día de que no queremos mirar abajo ni quedarnos en tierra de nadie sobre todo, porque yo creo que, ahora mismo Uruguay Tenerife y Prone Lugo se han desconectado bastante. Intentaremos meternos en play-off, la única forma de conseguirlo es yendo partido a partido, empezando por el de este viernes frente al Barça.

Junto con Nano Modrego y Juanjo Catela lleva 12 goles en lo que va de Liga, ¿hay pique en el vestuario por ver quién es el Pichichi del equipo?

No, no hay ningún pique (ríe). Cada uno tiene que hacer su trabajo y al final los goles reflejan el trabajo de todo el equipo. Este año yo creo que tenemos más gol arriba con la llegada de Caio Alves y Nano Modrego, además Catela (Pichichi del equipo la pasada temporada con 18 goles) sigue a un gran nivel. Ahora mismo, nadie mira por ser el Pichichi del equipo, tratamos de ayudar lo máximo posible al equipo.

Finaliza contrato esta temporada, lleva ya cuatro años vistiendo la camiseta blanquilla, ¿le veremos un quinto año defendiendo los colores del Sala 10?

"Me encuentro muy a gusto en Zaragoza"

Eso espero. Ahora mismo no hemos empezado a hablar todavía. Ellos saben que yo quiero quedarme y yo creo que están contentos conmigo. Estoy muy contento desde que llegué a Zaragoza, me encuentro muy a gusto en la ciudad.

Tras encajar un 7-1 frente a Inter Movistar, ¿con qué ánimo preparan la visita de otros de los grandes de esta Liga como es el F.C. Barcelona?

La verdad es que el perder por 7-1 fue un palo porque íbamos con ganas de plantarle más cara. La primera parte aún estuvimos ahí con Inter, pero al final el partido se rompió porque Inter está a un gran nivel, se ha reforzado muy bien este diciembre.

Ahora en casa, vamos a intentar sacar el partido del Barça, porque queremos dar una alegría a la afición con un equipo grande. En casa yo creo que siempre competimos bien contra este tipo de equipos, intentaremos plantarles cara.

Esta temporada, el equipo está funcionando mucho mejor fuera de casa que en el Siglo XXI, ¿a qué se debe esta diferencia?

No sabemos muy bien lo que pasó al principio. Yo creo que ahora en casa estamos sacando algunos resultados más, también es verdad que fueron contra Lugo y Santiago. Nosotros no sabemos muy bien lo que es, planteamos los partidos igual, no es como en otros deportes que a lo mejor fuera de casa el equipo sale más atrás. En mi opinión, es casualidad que hayamos sacado mejores resultados fuera que en casa.

Usted dispone de una dilatada trayectoria por el fútbol sala nacional, ¿en cuál época cree que ha rendido a un mejor nivel?

Yo creo que el año de Benicarló, justo antes de venir aquí, fue el año que mejor rendí: hice muchos goles y el equipo se metió en semifinales. El año de Pinto también fue muy bueno ya que me encontraba muy bien físicamente. Aquí, el año pasado también me encontré muy bien porque jugué muchos minutos, algo que fue muy difícil tras la lesión que tuve.

¿Qué cree que ha cambiado del Carlos Retamar de Las Rozas y Boadilla al Carlos Retamar de hoy en día?

"Ahora soy un jugador mucho más táctico"

En mi opinión, en el aspecto táctico es donde más he mejorado; me he ido haciendo un jugador mucho más táctico, cada vez jugando más atrás. Empecé jugando más arriba, era más desequilibrante, como puede ser el caso de Catela hoy en día, pero con los años vas conociendo más el juego y van yéndote más atras. Quizás ahora soy más un creador de juego.

Nada más fichar por Sala 10, entonces Umacon Zaragoza, se lesionó de gravedad en la rodilla, volviendo a recaer cuando prácticamente ya estaba recuperado. ¿Cómo vivió esos momentos?

Fue muy duro. Encima venía de mi mejor año en Benicarló. El equipo había apostado fuerte por mí para ser una de las piezas claves del proyecto. No pude ayudar en nada en todo el año; aunque todo el mundo estaba conmigo y me apoyaba, incluso el club me dio mucha confianza ampliándome un año más el contrato. Pero al no poder ayudar en la pista se pasa muy mal, hay muchos momentos de soledad.

¿Cuáles considera que son sus tres principales virtudes sobre el parqué? ¿Y su principal defecto?

Mis mayores virrtudes yo creo que pueden ser el conocimiento del juego después de todos los años que llevo, y la capacidad de mando, de intentar organizar el equipo. Destaco más bien en el apartado táctico. Técnicamente yo creo que en lo que más destaco es en el pase, la creación de juego.

Mi peor defecto es que cuando salen las cosas mal, pierdo la paciencia muy facilmente, intento hacerlo todo muy rápido, lo que se dice de intentar marcar el segundo gol antes que el primero. A veces me revoluciono un poco, aunque con el paso de los años lo he intentado ir corrigiendo.

¿Cuál es su mejor recuerdo en su etapa como jugador profesional?

Yo creo que tengo dos. Con Benicarló cuando nos metimos en semifinales eliminando a ElPozo Murcia. Éramos un equipo muy humilde y conseguimos algo que nadie esperaba: eliminar a unos de los favoritos como era ElPozo Murcia en las semifinales del play-off.

El otro fue cuando volví a jugar aquí tras la lesion de la rodilla. Fue muy bonito jugar aquí después de todo lo que había pasado, fue contra Marfil Santa Coloma.

Aunque esperamos que queden años para su retirada, ¿tiene la intención de seguir ligado al mundo del fútbol sala tras su retirada de los terrenos de juego?

"Cuando me retire, me gustaría seguir ligado a este deporte"

Sí, por supuesto. Yo quiero seguir porque me encanta este deporte, me gusta muchísimo la táctica y estoy sacándome los cursos de entrenador también. Me gustaría poder entrenar algún día o seguir ligado de otra forma a él.

Por último, usted ha tenido que ejercer de "tutor" en estas últimas temporadas ante la llegada al equipo de tantos jugadores jóvenes e inexpertos en la élite, ¿qué consejo les daría a los jóvenes que se quieren dedicar al fútbol sala de forma profesional?

Ha sido muy bonito conocer gente tan joven estos años y ver sus comienzos. Entre Arturo, Tejel y yo hemos intentado ayudar en todo lo que hemos podido. Ahora ha venido también Nano (Modrego), que tiene mucha experiencia también. Siempre decimos que ojalá dentro de unos años los veamos en la selección y digamos: jo..., el primer año que estuvieron en la élite, estuvieron conmigo.

Mi consejo: constancia, trabajo y querer llegar lo más lejos posible, que no les baste con llegar, sino con querer ser mucho más. Aparte de todo esto, que no dejen atrás los estudios y la formación, porque este no es un deporte tan mediático com el fútbol y hay que seguir labrándote tu vida para después.

Agradecimientos a Juan Pablo Montaner, jefe de prensa de D-Link Zaragoza por sus facilidades a la hora de tramitar la entrevista y a Carlos Retamar por su tiempo y amabilidad.