ElPozo se lleva otro derbi murciano que no defrauda

Google Plus

ElPozo Murcia se llevó la victoria en el derbi murciano ante Cartagena por 7 goles a 4. Un partido vibrante en el que los de Duda tomaron venganza del partido de la primera vuelta, en el que arrancaron ganando 0-3 y al final los de Guillamón remontaron y lograron sacar un punto. En este caso el partido se desarrolló a la inversa. Fue Cartagena quien arrancó con un 0-3, una ventaja que no pudo mantener al descanso para irse incluso perdiendo. La segunda mitad fue más tranquila en cuanto al marcador, un marcador que supieron cerrar muy bien los de la capital.

Cartagena soñó quince minutos

Once temporadas hace que Cartagena no logra ganar en el Palacio de los Deportes de Murcia al primer equipo de ElPozo, aunque durante casi toda la primera parte coqueteó con poder hacerlo. Los de Duda empezaron bien en ataque pero muy inseguros atrás y de ello se supo aprovechar el conjunto de Guillamón para hacer diferencias. Raúl Jerez fue también el principal culpable de que el marcador local mostrara un rosco en gran parte del primer acto, y sino que se lo digan a Matteus y Andresito, a los que desesperó. Precisamente el gaditano era el primero en probar el disparo, mientras que en la otra área era Attos el que lo intentaba.

El primero que acertó con la meta rival fue Ique después de robarle la pelota a Miguelín y definir en el uno para uno ante Fabio. Error grosero del capitán murciano que se confió e hizo pagar a su equipo. El 9 visitante lo celebraba con rabia a pesar de que defendió la camiseta rojilla hace algunas temporadas. Las intentonas de ElPozo para empatar el partido fueron numerosas, pero Raúl parecía un muro infranqueable. La incapacidad arriba se juntaba con la incapacidad en defensa, donde Marinovic agarraba a Rahali dentro del área lo justo para que el colegiado indicara penalti. Attos no desaprovechaba la ocasión de poner 0-2 a los suyos.

Duda pidió tiempo muerto para decirle a su equipo que no se desesperara, que no fueran a lo loco, pero la situación lo pedía. Ni con la quinta falta los cartageneros se amilanaban y mucho menos Raúl, que seguía sacando manos a diestro y siniestro; la más espectacular a un remate de Pito que pasó entre muchas piernas y que aun así adivinó el cancerbero visitante. Para más ‘inri’, a los 13 minutos y en un córner, Juanpi con un disparo exterior hacía el 0-3.

Reacción local

Quizá por raza, por casta, por relajación visitante, o quizá porque recordaron la impotencia que sintieron en el choque de la primera vuelta, el caso es que los jugadores murcianos reaccionaron, y de qué manera. Antes, Fernández tuvo el cuarto con un remate que escupió el poste de la meta de Fabio. Se acordarían de esa ocasión más tarde porque Andresito recortaba distancias con un toque sutil ante la intentona de achicar de Raúl. La asistencia fue de Fernando Drasler, que cuajó un buen partido junto a Xuxa, aunque aun les falta adaptación. Solo un minuto después buena jugada entre Pito y Matteus que de nuevo Andresito convertía con un tiro calcado al del primer gol. La emoción estaba servida.

La portería de Jerez se veía acosada por ElPozo, y más lo iba a estar después de que Casas cometiera la sexta falta en un bloqueo sobre Matteus. Muy protestada la jugada porque segundos antes había caído Jesús en una acción similar sin consecuencias para la otra portería, pero aun así el lanzamiento de 10 metros se produjo. Miguelín no falló y la puso en la escuadra para hacer el empate a 3. Y tan solo unos segundos después un Juanpi desesperado cometía una nueva falta agarrando a Marinovic de forma muy inocente. Se repetía el duelo Jerez – Miguelín, esta vez con premio para el guardameta, deteniendo el lanzamiento pero con mala suerte ya que el rechace le cayó a Marinovic y el croata estableció el 4-3. No hubo tiempo para mucho más en una primera parte que acabó casi como si fuera el final del encuentro, con Cartagena tratando por todos los medios de empatar.

En la calma reinó ElPozo

En la segunda parte ambos equipos bajaron un poco la intensidad y el ritmo. Se vieron menos goles y más juego en estático de elaboración, ya que el primer tiempo había sido una locura. Eso sí, en los primeros minutos pareció todo lo contrario porque a los 50 segundos ya había hecho Pito el 5-3 con un cabezazo a un pase largo de Miguelín. Salida en falso de Raúl que ahora sí se equivocaba. Algo parecido a lo que le pasó a Andresito en la jugada del cuarto de Cartagena. Arriesgó demasiado la pelota de último hombre y obligó a sus compañeros a detener a Fernández en falta. Una falta que mandaba al fondo de la red Juanpi entre las piernas de Fede, ya que Duda hizo el cambio de portero en el descanso.

Miguelín celebra uno de los tantos | Foto: @ElPozoMurcia_FS

Casi al instante ElPozo tuvo el sexto en una triple ocasión de Andresito que desbarató Raúl, ganándose incluso el reconocimiento del propio 8 local por el encuentro que estaba haciendo. En el otro lado Fede también se ponía en órbita con buenas intervenciones a las intentonas de un Cartagena que fue más conservador y se centró en la defensa. Los locales con el balón se sintieron cómodos y se encargaron de materializarlo en el electrónico con el sexto tanto de Miguelín. Pared con Andresito y definición a la escuadra.

Guillamón reaccionaba sacando portero jugador pero no le funcionó. A su equipo se le vio sin mucha fe, herido, algo que reflejó sobre todo Jesús Izquierdo. El 19 visitante se puso la elástica de portero jugador, pero su mente iba más rápido que sus piernas. Estuvo lento en una pérdida de los suyos y no pudo evitar que Matteus hiciera el 7-4 que sería definitivo a la postre. Hasta el final luchó la visita pero el resultado no cambió.

Con la victoria ElPozo sigue empatado a puntos con el Barcelona y mantiene la desventaja de 5 puntos con un Movistar Inter que también ganó. Por su parte, Cartagena pierde la opción de colocarse séptimo tras el pinchazo de Palma, aunque todo por detrás le ha favorecido ya que sigue tres unidades por encima del noveno clasificado. En la próxima jornada los de Duda visitan La Salobreja para vérselas con Jaén Paraíso Interior (martes 16, 21:00), mientras que los de Guillamón deben recuperar fuerzas y volver a la carga para la visita al Wssell de Ríos Renovables Zaragoza (martes 16, 21:15).