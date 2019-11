Levante - Deportivo: objetivo, seguir soñando

Rachas opuestas se enfrentarán en el Estadio Ciutat de València. Mientras que el Levante atraviesa una crisis eventual de resultados que se vio interrumpida dos semanas atrás al ganar al Sevilla como locales, los blanquiazules visitarán las tierras levantinas con la ilusión de sumar su cuarta victoria consecutiva y dar continuidad al puñetazo que ha pegado en la mesa y que ha servido para apretar la zona baja de la tabla clasificatoria. Los de Fernando Vázquez, en caso de ganar, saldrán provisionalmente – a expensas de lo que haga el Real Zaragoza el domingo en La Romareda ante el Fútbol Club Barcelona – del descenso, zona que ocupa ininterrumpidamente desde la jornada 14 del presente campeonato liguero.

Por su parte el Levante buscará una victoria que les vuelva a acercar a la zona europea y frenar así la particular caída que están protagonizando desde principios del pasado mes de febrero. El Levante parte como favorito A pesar de que la gran mayoría insiste en la idea que en su día expuso Jorge Valdano, “el fútbol es un estado de ánimo”, las principales casas de apuestas dan como favorito al cuadro local gracias al respeto que, por sus propios medios, han conseguido ganar a pesar de la mala racha que atraviesan y de la gran remontada que protagonizan los gallegos.

Últimos precedentes favorables al Dépor

Tras el paréntesis de un curso sin jugar en la máxima categoría del fútbol español, el Deportivo de la Coruña visita dos años después el estadio levantinista, donde consiguió hacerse con la victoria en los dos últimos desplazamientos. En la temporada 2010-2011, que acabó con final trágico para los herculinos, el cuadro dirigido, por aquel entonces, por Miguel Ángel Lotina se impuso por 1-2 con goles de Riki – que no viajará por lesión en esta ocasión – y el zaguero Aythami. Un año antes los blanquiazules también lograron imponerse, en esta ocasión por la mínima después de que Sergio González Soriano anotase en el minuto 84. En Primera División hay otros tres precedentes en los que el cuadro de la Comunidad Valenciana se impuso en dos ocasiones, y los deportivistas en una, sin dar lugar en ninguna de las contiendas a las tablas.

Así llegan

Levante - Deportivo, en estadísticas

Levante Equipo Deportivo 30 Partidos 30 Remates 35 Goles 38 01/02/13 Promedio de goles por partido 01/03/13 255 Remates (exc. remates interceptados) 292 43.9% % de acierto a porterà a 47.3% 13.7% % de acierto a gol 13.0% Pases 36.4% Posesión 48.2% 8572 Pases totales 11695 67.6% % de pases buenos 78.0% 56.0% % pases buenos en campo del contrario 68.4% Centros al área 494 Centros al área 641 19.0% % de centros buenos 21.2% Duelos 3401 Duelos 3349 47.8% % de duelos ganados 48.8% Defensa 46 Goles encajados 63 01/05/13 Promedio de goles encajados por partido 02/01/13 669 Tackles 639 77.0% % de tackles buenos 75.1% Disciplina 468 Faltas 356 93 Tarjetas Amarillas 77 4 Segunda amarilla 6 4 Tarjetas Rojas 8 Resultados 11 Victorias 6 7 Empates 8 12 Derrotas 16

Convocatorias



“Si algo funciona mejor no tocarlo”. Así lo piensa Fernando Vázquez, o por lo menos así está actuando. El técnico de Castrofeito ha convocado a los mismos protagonistas que consiguieron derrotar al Real Zaragoza, partido en el cual solo mantuvo un cambio – el lesionado Camuñas por Ayoze – con respecto a los dos encuentros anteriores en los que consiguió vencer al Real Club Celta de Vigo y Real Mallorca. En esta ocasión el máximo responsable del vestuario blanquiazul ha introducido una nueva variante, también por lesión. Así, Riki, que finalmente no se ha recuperado a tiempo de la lesión que lo mantuvo apartado durante toda la semana del grupo, no ha entrado en la convocatoria. Su lugar lo ocupará André Santos que desde la llegada de Fernando Vázquez al club blanquiazul ha pasado de ser indiscutible en la mediapunta a no entrar en las convocatorias.



Debido al traspiés ocurrido, Nelson Oliveira será el único delantero puro en la lista de seleccionados del Deportivo, algo que – debido a su bajo rendimiento y su pasividad en los terrenos de juego – no asegura que esté en el once inicial que saltará al verde del Ciutat de Valencia ya que Fernando Vázquez podría jugar con Pizzi en la punta de lanza y dar entrada a Salomao en la banda izquierda tratando de aprobechar su velocidad ante una zaga que no destaca por su rapidez.



Así, la expedición a la ciudad valenciana queda conformada por los siguientes nombres: Aranzubia, Lux; Sílvio, Manuel Pablo, Ayoze, Marchena, Aythami, Zé Castro; Álex Bergantiños, Abel Aguilar, Juan Domínguez, André Santos, Assunção, Bruno Gama, Pizzi, Salomão, Valerón; y Nelson Oliveira.



Por su parte, Juan Ignacio Martínez dispone de todos sus efectivos para enfrentarse al Deportivo de la Coruña, algo que como mal menor le trae pequeños quebraderos de cabeza. La principal duda reside en el centro de la zaga, donde Vyntra, Navarro y Ballesteros esperan ocupar su puesto en el once. El gran rendimiento de los dos primeros hace que el técnico alicantino se replantee si debería o no sentar en el banquillo al “Gran Capitán” del Levante, algo que parece poco probable debido a todo lo que transmite y garantiza el futbolista sobre el terreno de juego.

Posibles onces