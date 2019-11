Dedicatoria a Thiago: "Nos vemos en Manchester"

La selección española sub-21 ganó a Italia 4-2 en la final de la Eurocopa, donde los goles del jugador azulgrana fueron decisivos. Thiago se quedó el balón del partido como recuerdo y el resto de componentes de la selección se lo firmaron. Destaca la dedicatoria de uno de ellos, que le escribió: "Nos vemos en Manchester".

Teniendo en cuenta que el futuro del jugador está en el aire, se ha formado un pequeño revuelo tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación y han empezado a surgir los rumores. La mayoría especula con que el autor de la firma sea De Gea, guardameta del Manchester United, y sea un guiño a Thiago. También puede ser solo una broma del mismo portero o de cualquier otro jugador; sin embargo, debido al carácter indeciso que tiene el futuro del jugador hispano brasileño, la dedicatoria parece una declaración de intenciones.

A este supuesto 'guiño', se le unen las palabras de Rio Ferdinand, central del Manchester United. Después de la final de la Eurocopa sub-21 puso un tweet en el que elogió a Thiago: "¡España sub-21 fue demasiado! Thiago quiere el balón bajo presión, lo pide donde sea. Necesitamos producir este tipo de mentalidad en nuestros niños".

Spain u21s were too much! Thiago wants the ball under pressure,he demands it anywhere. We need to produce that kind of mentality in our kids