Entrevista. Olga García: "En el Levante estoy viviendo una de las experiencias más bonitas"

Cuando hay calidad, sobran las palabras. La frase perfecta para definir a Olga García Pérez (01/06/1992), una futbolista de enorme talento innato. Con apenas 21 años, ya ha sido convocada en alguna ocasión por la selección nacional absoluta, convocatoria a la que espera regresar pronto. Ahora defiende los colores del Levante, equipo en el que se ha convertido en pieza clave en este inicio de temporada y con el que espera conseguir la mayor cantidad de victorias, y de títulos, posibles.

Formada en las categorías inferiores del Barcelona, llegando al primer equipo e incluso convirtiéndose en la máxima goleadora y referencia ofensiva del cuadro blaugrana, hasta el fichaje de Sonia Bermúdez hace ahora tres años, Olga siempre ha rendido como se esperaba de ella. Nunca ha fallado y siempre ha estado ahí para aportar sobre el terreno de juego lo que mejor sabe: goles y espectáculo.

VAVEL.com ha tenido la ocasión de realizar una entrevista exclusiva y completa a una jugadora muy querida por el entorno futbolístico, tanto por su talento como por su calidad humana. Una fantástica atacante imprescindible para el buen aficionado a este deporte.

Pregunta: ¿Cómo es un día habitual en la vida de Olga?

Respuesta: Mi día a día es muy sencillo. Todos los días por las mañanas voy a la Facultad de Valencia de FCAFE a realizar mis estudios de Ciencias de la Actividad Física y El Deporte. Después cuando llego al piso toca preparar la comida y descansar un poquito porque a las 16:30 hay que estar en Nazaret ya que desde las 17:00 h hasta las 19:15 h entrenamos todos los días menos los martes.

"El Barcelona me hizo una prueba cuando jugaba a fútbol sala con 11 años"

Después de entrenar suelo realizar trabajos de la Universidad o bien aprovechar para quedar con las amigas o amigos, si bien los martes que no tengo entreno, es cuando aprovecho para ir a pasear, cine y otras actividades que me permitan desconectar un poco.

P: ¿Qué hace además de jugar al fútbol?

R: Básicamente estudiar, que ahora mismo es una de mis preocupaciones junto con el fútbol, pues el día no me permite hacer más cosas pero, como ya he dicho anteriormente, cuando puedo, salir con mis amigos y compañeras del equipo, etc.

P: ¿Cuáles son sus aficiones lejos del terreno de juego?

R: Entre mis aficiones favoritas está ir al cine, leer algún libro y también me gusta ir a comer o cenar con buena compañía.

P: ¿Cómo ha sido su trayectoria futbolística y quiénes han sido sus principales apoyos?

R: Mi trayectoria futbolística empezó cuando tenía 6 años jugando en equipos cerca de donde vivía hasta que a los 9 años comencé a jugar a Fútbol Sala en un equipo de chicas en la localidad de Mataró. Allí estuve durante dos años, hasta que un ojeador del F.C. Barcelona, me vio y me hicieron una prueba, pasando desde el año 2000 a depender del club, habiendo pertenecido a todas las categorías hasta mi llegada al primer equipo la temporada 2009-2010.

"Me decidí por el Levante porque siempre ha sido uno de los grandes dentro del Fútbol Femenino"

A lo largo de la carrera he tenido la suerte de formar parte de un gran club como el FC Barcelona, pero ahora estoy muy orgullosa y contenta de pertenecer a otro de los grandes como es el Levante.

Siempre he tenido el apoyo de mis padres pero hay momentos en los que la distancia hace que a la familia y amigos se les eche de menos, ellos siempre han estado y eso se agradece.

P: ¿Cómo se definiría a sí misma como jugadora?

R: Soy una jugadora muy ambiciosa y competitiva y al mismo tiempo también muy perfeccionista. Asimismo, pienso que soy una jugadora a la que le gusta estar siempre aprendiendo y ahora con Antonio Contreras (entrenador del Levante) te das cuenta de que en el fútbol todo es un constante proceso de aprendizaje y espero seguir creciendo como jugadora.

P: ¿Cómo valora su experiencia como jugadora del FC Barcelona? ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de esa etapa?

"Espero que el Levante mejore los resultados de la campaña anterior y podamos conseguir algún título"

R: La experiencia del FC Barcelona después de 10 años, ha sido satisfactoria ya que como he dicho antes fueron mis inicios como futbolista y estoy agradecida a todos los entrenadores que he tenido ya que cada uno de ellos me ha enseñado cosas y todas ellas positivas. No obstante, el mejor recuerdo fue tras el triplete el año pasado la Copa Catalana, la Liga y la Copa de La Reina, el poder disfrutar de la Rúa con los jugadores del primer equipo y de la experiencia de jugar en Champions. Y lo peor de esa etapa, es difícil encontrar malos momentos, pero el abandonar a amigos y amigas de la Universidad, y algunas compañeras que estuvieron conmigo desde que empecé. Ese momento ha sido el más difícil.

P: ¿Por qué se decidió por el Levante y cómo están siendo estos primeros meses con la escuadra granota?

R: Me decidí por el Levante porque este club siempre ha sido uno de los grandes dentro del Fútbol Femenino por su palmarés de títulos, el buen ambiente que existe en este club, ya que habían hablado muy bien de él tanto a nivel deportivo, como de técnicos y de directiva, siendo un club que podría definir como muy familiar.

Además, el contar con jugadoras que ya conocía desde hacía tiempo como Sandra Paños, Ana Buceta y el entrenador, en este caso Antonio Contreras, hizo que me decidiera el venir a Valencia. Y la verdad es que ahora no me arrepiento, ya que está siendo una de las experiencias más bonitas que estoy viviendo por el momento. Estoy contentísima de formar parte de este proyecto.

P: El Levante ha tenido un inicio de liga extraordinario y como uno de los principales perseguidores del Barcelona. ¿Qué espera de su aventura en la UD Levante y cuál es el objetivo del equipo?

"Con trabajo y haciendo las cosas bien, algún día tendré de nuevo la oportunidad de volver con la Selección"

R: El hecho de que el equipo esté arriba en la tabla es por la unión que hay y el buen ambiente que existe en el grupo. La verdad es que estoy muy contenta con todo lo que rodea al equipo, preparadores físicos, entrenador, fisioterapeutas, doctores, etc. Esta aventura está siendo un camino muy beneficioso y positivo, y espero que el equipo mejore los resultados de la campaña anterior y podamos conseguir algún título.

P: Pese a su juventud ya ha estado convocada en alguna ocasión con la absoluta. ¿Le gustaría volver con la selección? ¿Cree que podría ser posible a corto plazo?

R: El hecho de que la Selección te llame y seas convocada siempre es un orgullo y un privilegio, tuve el honor de poder ir a dos partidos y algunos entrenamientos y, pese a no debutar, siempre es una experiencia positiva el poder reunirse con jugadoras muy consagradas dentro del panorama español. Me gustaría, como a toda jugadora, poder algún día volver a la Selección y sé que con trabajo y haciendo las cosas bien, algún día tendré de nuevo la oportunidad.

Test personal

Un sueño: ganar algún título con el Levante U.D

Un espejo en el que mirarse: mis padres.

Un equipo: Levante y FC Barcelona.

Una jugadora: es difícil debido al gran nivel de jugadoras españolas pero me quedo con todas las integrantes de mi equipo.

Una compañera: Leti y Sandra Paños.

Un ídolo: Cristiano Ronaldo.

Un sitio en el que perderse: Nueva York.

A quién se llevaría a una isla desierta: a mis familiares y amigos, me los llevaría a todos sin distinguir entre nadie.

Fotos del cuerpo: futuroscracks.com, y Dani Mullor y Ximo Colomina (Vavel.com).