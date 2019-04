Javi Gracia: "No entiendo de partidos bonitos y feos"

Sin duda, el mejor regalo para Osasuna han sido los tres puntos conseguidos ante el Espanyol de Barcelona. Para Javi Gracia "ha sido un partido muy igualado" y es que sólo una acción desafortunada de Javi López, bien resuelta por Cejudo, ha decantado la balanza en favor de los rojillos. "Hemos tenido fortuna", comentaba Gracia refiriéndose al error defensivo de la zaga perica. A lo que matizaba: "Luego hemos tenido tranquilidad y calma para defender más que mirar la portería contraria".

Al ser preguntado por la escasa aportanción ofensiva del conjunto rojillo, el entrenador ha reconocido: "En ciertos momentos echábamos en falta algo más de velocidad y acompañamiento arriba". El partido en la segunda mitad no ha sido tan vistoso como en la primera. Sin embargo, el entrenador de Osasuna lo tiene claro: "En el descanso les he dicho a mis jugadores que no entiendo de partidos bonitos o feos, para mí son todos bonitos. Hoy estábamos haciendo las cosas bien. Hoy hemos jugado bien".

En el tiempo añadido una acción polémica ha podido cambiar el marcador. Oier parecía tocar el balón con la mano dentro del área tras una disputa en un balón aéreo con Stuani. Los blanquiazules pedían penalti pero el colegiado Iglesias Villanueva no consideraba voluntario el gesto del osasunista y la jugada se saldaba con una tarjeta amarilla para Stuani por las protestas. Javi Gracia no ha querido entrar en polémicas pero sí se ha pronunciado al respecto: "Yo no la he visto pero dicen que parece que le ha dado en la mano. De todos modos hay muchas faltas en las luchas por la posición que no se han pitado hoy a nuestro favor y en esa acción en concreto, antes, en la disputa, hay falta".

Por último, el navarro no se ha olvidado de agradecer el apoyo de la afición "en un día que no es fácil porque hay otros compromisos morales". La tarde de Reyes suele ser una jornada complicada para los aficionados que acuden con sus hijos al Sadar y Javi Gracia es consciente de ello: "Aunque uno quiera mucho a Osasuna hay niños de por medio y con los niños no se juega, así que agradecer mucho a los que han venido hoy y saber que los que no lo han hehco tenían una causa justificada para ello", concluía.