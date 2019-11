Entrevista. Ángel Trujillo: "Le debo todo al Almería"

Hablar de trabajo y constancia supone hablar de Ángel Trujillo. En su séptima temporada en la Unión Deportiva Almería se ha hecho indiscutible en el once titular de Francisco y se ha eregido como un seguro de vida en la zaga rojiblanca. Para todos los lectores de VAVEL.com, Ángel Trujillo.

Pregunta: Hablemos de sus inicios en el Almería. Llega al club procedente del Guadalajara en 2007, el año del ascenso del primer equipo a Primera. ¿Cómo se concreta su fichaje? ¿Por qué eligió Almería?

Respuesta: Yo estaba en Guadalajara compaginando los entrenamientos con el trabajo en un almacén y, estando trabajando con unos albañiles, me llamaron desde Almería para ficharme. Fue todo muy rápido, recibí la llamada un jueves y el lunes ya estaba en Almería. Me vine al filial, que estaba en Tercera División y hasta el día de hoy.

P: ¿Cómo fue su adaptación al equipo y a la ciudad?

R: La adaptación fue muy rápida, Almería es una ciudad pequeña y el clima es perfecto. Este club es prácticamente como una familia y la acogida fue muy buena.

P: Llega al Almería B con la intención de alcanzar en un futuro el primer equipo.

R: Claro, uno llega con la ilusión de debutar con el primer equipo, y más estando éste en Primera División, además, al poco de llegar empecé a entrenar con el primer equipo, pero lo veía como algo prácticamente imposible. Lo cierto es que estaba centrado en el filial y nunca me paré a pensar que pudiera haber llegado donde estoy hoy.

P: Pasan los años y el club apuesta por gente de fuera en lugar de hacerlo por usted, ¿pensó en la posibilidad de salir?

R: Sí, el Almería es un club humilde, pero saneado, por lo que se podía permitir fichar jugadores de fuera. Llegué a pensar en la posibilidad de prepararme otras cosas fuera del fútbol.

P: Al final sigue en el club y antes de dar el salto al primer equipo está 5 temporadas en el filial. ¿Cómo fueron esas 5 temporadas?

R: Fueron 5 temporadas muy bonitas, incluso cuando fiché por el primer equipo se me hizo un poco raro. Todos los momentos que he vivido en el filial han sido buenos.

P: Ha tenido varios entrenadores en Almería, ¿quién ha sido el que más le ha marcado?

R: He tenido muchos entrenadores y siempre he intentado sacar lo positivo de cada uno. Cada entrenador es diferente y siempre hay cosas que uno te da, pero otro no, yo intento reunirlas todas y aprovechar todo lo bueno de cada uno.

P: Llega el año de su debut con el primer equipo, lo hace en Pucela ante el Valladolid. En ese partido, una mano suya dentro del área, cambió totalmente el devenir del mismo. ¿Supuso eso un frenazo en su carrera? ¿Cómo lo vivió?

R: Era mi quinto año en Almería, y esperaba mi debut en el primer equipo con mucha ilusión. Ese día salí como titular y tuve la mala suerte de hacer un penalti tonto, pero yo estaba tranquilo en el sentido de que había sido por mala suerte y no por bajo rendimiento, fue un momento desafortunado y ya está. Hay momentos en los que piensas que esa jugada te podía marcar de cara al futuro, pero el club siguió confiando en mí.

P: Pasan las temporadas y finalmente, en 2012 da el salto definitivo al primer equipo. Tenía por delante, a priori, a Pellerano, Marcelo Silva y a Mejía. Se habló de una posible salida en forma de cesión. ¿Cuál fue la clave para que se quedara?

R: La clave fue trabajar duro. Tuve la suerte de que Jakobsen fue traspasado y al final nos quedamos cuatro centrales, que suele ser lo normal en cualquier equipo. Si es verdad que yo partía como cuarto central y tuve varios equipos a los que irme cedido. Si en algo se basa mi vida es en trabajar cada día y en dar siempre lo máximo, y por eso me quedé en Almería. También los problemas que tuvo Pellerano el año pasado con su transfer hicieron que acabara jugándolo prácticamente todo.

P: Ese año tiene a Javi Gracia como entrenador, ¿qué importancia tuvo el míster navarro en su evolución?

R: Javi tuvo mucha importancia en mi evolución. Confió en mí desde el principio y yo traté de devolverle esa confianza con trabajo.

P: El año del retorno del equipo a Primera coincide con el de su consagración como jugador de la primera plantilla. ¿Fue la temporada 2012/2013 la mejor de su carrera?

R: Por supuesto. Yo vine luchando por no bajar de Tercera División, pasé por Segunda B y por Segunda y ahora tengo la suerte de que el entrenador esté apostando por mí y las cosas me estén saliendo bien.

P: ¿Cuál cree que fue la clave para que el equipo lograra el ascenso?

R: La clave del ascenso fue el vestuario, aparte de que teníamos buenos futbolistas. Todos éramos una piña. El partido contra el Murcia fue uno de los peores del año, nos vimos a tres puntos de quedarnos fuera de los playoffs y esa semana se hizo reflexión, se habló de lo que estaba bien y lo que estaba mal y, después de ganar los siguientes 5 partidos, llegamos a la última jornada con opciones de ascender de forma directa. La clave del ascenso fue la unión que había dentro del vestuario.

P: ¿En algún momento, sobre todo tras la derrota en Murcia, pensaron que el equipo no iba a lograr el objetivo?

R: En momentos malos puedes llegar a pensarlo, pero la unión del equipo y el sentimiento unánime de que creíamos en lo que hacíamos hicieron que cambiara la situación.

P: ¿Qué papel tuvieron los pesos pesados de la plantilla como Esteban, Soriano y Corona, para que el equipo se levantara?

R: Tuvieron un papel muy importante. El equipo tenía alma, tenía algo que yo jamás había visto. Por ejemplo, cuando Las Palmas nos empató en el playoff y nos fuimos a la prórroga, me llamó mucho la atención que los que hablaron en ese momento fueron los más veteranos; Esteban, Soriano y Corona, incluso más que el entrenador. Eso llegó a todo el equipo y en la prórroga salimos a morir.

"En 7 años he pasado de verme trabajando en unos almacenes a jugar en Primera"

P: Tras unos playoffs apasionantes, el Almería asciende a Primera, ¿qué supuso para usted ese ascenso?

R: Supuso cumplir un sueño. No te haces a la idea de que estás jugando en Primera hasta que no te ves enfrentándote a gente a la que siempre habías visto por televisión. Un ascenso te marca para siempre, tanto como persona como futbolista.

P: Con el ascenso llega su renovación hasta 2017. A nivel personal, ¿fue este el mejor premio a su trabajo y a su constancia?

R: El mayor premio ha sido pasar de verme trabajando en unos almacenes y pensando en dejar el fútbol a verme jugando en Primera División.

P: Con la nueva temporada llega un cambio de entrenador, Francisco sustituye a Javi Gracia en el puesto, ¿cómo vivió ese cambio en el banquillo?

R: Yo no noté mucho el cambio, en el sentido de que a Francisco ya lo tuve en el filial, para mí sus ideas no eran nuevas. Sé lo que él quiere como entrenador y no supuso para mí un gran cambio.

P: En el aspecto personal, ¿qué le ha aportado Francisco en su crecimiento como futbolista?

R: Me ha dado muchas cosas, sobre todo confianza. Cuando él entrenaba al filial también tuve la suerte de ser titular y ahora está depositando una confianza máxima en mí que intento agradecerle dándolo todo de mí.

"El gol del Camp Nou es algo que recordaré siempre"

P: En esta temporada usted es, hasta ahora, uno de los dos jugadores de la Liga BBVA que ha jugado todos los minutos hasta ahora disputados y, siendo central, ha visto solo dos tarjetas amarillas. ¿Esperaba tener tanto protagonismo?

R: Cuando uno empieza la Liga, siempre piensa en jugar lo máximo posible, pero no me imaginaba todo esto que me está pasando. Respecto a lo de las tarjetas, decir que yo soy un jugador muy físico y siempre intento estar bien colocado y, si veo que no llego, intento correr antes que meter la pierna y hacer falta.

P: Se ha hecho un fijo en la defensa y, además, aporta grandes cosas al equipo en las jugadas a balón parado, incluso ha llegado a hacer un gol en el Camp Nou. ¿Qué supuso para usted estrenarte en la faceta goleadora ante el Barça a pesar de la derrota?

R: En el momento del gol, nada, porque íbamos perdiendo y sólo sirvió para recortar distancias, pero cuando pasa el tiempo lo ves de otra manera. Es algo que recordaré siempre.

P: Volviendo al aspecto colectivo, en esta temporada del retorno a Primera, el equipo, tras un duro comienzo está metido de lleno en la lucha por la permanencia, ¿cuál ha sido la clave para recuperarse de esas 10 primeras jornadas en las que no se consiguió ninguna victoria?

R: La clave fue que todos confiábamos en que estábamos haciendo las cosas bien y que, unas veces por mala suerte y otras por fallos puntuales nuestros, se nos iban los partidos. Hemos recibido muchas críticas, pero el entrenador supo seguir con sus ideas y supo lograr que los jugadores confiáramos en él plenamente. Al final le hemos dado la vuelta a esa mala situación y yo creo que todos hubiéramos firmado estar donde estamos ahora.

P: En esas 10 primeras jornadas, Francisco estuvo al borde de la destitución, ¿cómo se vivió desde dentro del vestuario esa situación?

R: Es duro, porque él se dejaba la piel en cada entrenamiento y nosotros sabíamos que la mala situación del equipo era culpa de todos, y no solo de él. A pesar de todas las críticas, a todos nos sorprendió la entereza con la que él afrontaba cada semana, era el que nos animaba. Hay que felicitar a Francisco porque supo afrontarlo todo, y más siendo su año de debut en Primera.

P: Volviendo a la actualidad, lo que queda de mes de marzo va a ser muy importante para dilucidar el futuro más próximo del equipo. ¿Puede estar la permanencia en este mes?

R: Totalmente. Este mes vamos a intentar no perder ningún partido de los que jugamos en casa, pero sobre todo hay que puntuar en las dos salidas que tenemos a Vallecas y a Valladolid, porque te pueden alejar de dos rivales directos e incluso ganarles el gol average.

P: La afición está cobrando un papel fundamental en el crecimiento del equipo. ¿La permanencia pasa por el Mediterráneo?

R: Claro. Tenemos que tratar de sacar los máximos puntos posibles en nuestro estadio, sobre todo ante rivales directos.

"Soy muy feliz en el Almería y me quedan cuatro años de contrato"

P: Hablemos ahora de su futuro. Tiene contrato con el Almería hasta 2017. ¿Le gustaría cumplirlo o cree que sería positiva salir en busca de nuevas oportunidades?

R: A día de hoy no lo he pensado. Yo soy feliz en Almería y me quedan cuatro años más de contrato. Yo vine aquí con 19 años y ahora tengo 26, le debo todo a este club.

P: Hace unos días salió a la luz un posible interés del Milán por usted. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Ha habido contactos para un posible traspaso?

R: Ahora mismo no estoy pendiente de eso, porque uno puede tener las ofertas que sea, pero si al final no consigues el objetivo con tu equipo, el trabajo de todo el año se va a ver de otra manera, por lo que ahora mismo no pienso en otra cosa que en conseguir la permanencia con el Almería.

P: Ahora, háblenos de cómo es usted fuera de los terrenos de juego. ¿Qué suele hacer para desconectar del fútbol?

R: La verdad es que desconecto poco, porque con lo que nos estamos jugando y lo que estamos sufriendo este año, cuando estoy en casa con mi familia, estamos prácticamente todo el tiempo hablando de fútbol.

P: Para terminar, vamos con una serie de preguntas cortas:

P: ¿Una comida?

R: Espagueti a la carbonara

P: ¿Una canción?

R: “Prefiero seguir presente”, de Manuel Carrasco.

P: ¿Una ciudad?

R: Almería.

P: ¿Un equipo de fútbol?

R: El Almería.

P: ¿Un estadio?

R: El Mediterráneo.

P: ¿Un referente futbolístico?

R: Carles Puyol.

P: ¿Un mensaje para la afición almeriensista?

R: Para conseguir el objetivo de la permanencia tenemos que estar todos unidos y, cuando las cosas se pongan difíciles será cuando más haya que apoyar al equipo.

