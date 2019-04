Entrevista. Jairo Morillas: “Si eres constante te tienen que llegar los resultados, yo lo he sido y me ha llegado la recompensa”

Jairo Morillas Rivero nació el 2 de julio del 1993 en la pequeña localidad sevillana de Gilena. El delantero del Espanyol B ha tenido una corta pero intensa carrera en el fútbol, un deporte que le llena de vida. Con casi 21 años Jairo ya ha conocido la cara más amarga de este deporte, algo que contrasta con el dulce momento que está viviendo en Barcelona defendiendo la camiseta blanquiazul.

En el conocido Parc de la Ciutadella – donde el sol y el aire se hacían notar – Jairo atendió amablemente a VAVEL.com para hablar de tú a tú sobre su vida, los sinsabores del fútbol y las dos etapas que ha vivido en el Espanyol B.



PREGUNTA: ¿Cómo comenzó Jairo Morillas a jugar al fútbol?

RESPUESTA: Comencé de muy joven. Con 6 años ya le estaba dando al balón por las calles de Gilena y luego estuve en el equipo del pueblo hasta los 10 años. Luego me fichó el Sevilla para sus categorías inferiores.

P. Su pueblo pertenece a la provincia de Sevilla pero aun así le separan muchos kilómetros de la capital, ¿cómo acaba un chico de Gilena en las categorías inferiores del Sevilla?

R. Aparte de jugar con el Gilena también lo hacía con la selección de los Peloteros de la Sierra Sur. Este equipo siempre estaba en los grandes torneos de la zona, donde también jugaban grandes equipos como el Betis o el Sevilla. Fue en uno de estos torneos cuando el Sevilla se fijó en me acabaron fichando.

P. Usted fue uno de los jugadores más prolíficos de la cantera hispalense pero de repente se estancó, ¿cree que quemó etapas demasiado rápido mientras estuvo en las categorías inferiores?

R. Por supuesto que sí. Desde que llegué a la cantera del Sevilla hasta los 16 años fui pasando por los diferentes equipos inferiores hasta que en edad de cadete exploté. Entonces me subieron al Sevilla C para estar solamente media temporada y de ahí di el salto al Sevilla Atlético. La verdad es que empecé bien. La primera temporada fue de adaptación porque era más que joven que los demás y tuve algunos minutos; sin embargo, en el segundo año ficharon a varios jugadores y me quedé sin minutos. Ante tal situación pedí personalmente bajar de nuevo al juvenil y el club no me puso ningún impedimento y mi nuevo entrenador me acogió muy bien. Una vez en mi nuevo equipo tuve minutos, marqué goles y ganamos la Liga y la Copa de Campeones.

P. En el Sevilla Atlético tuvo que pelear por un puesto con Hiroshi, que ahora juega en el filial del Valencia, pese a que usted tenía mejores cualidades que él, ¿cómo fue la pugna por el puesto de delantero?

R. Hiroshi llegó al Sevilla Atlético en mi segundo año en el equipo. Fue uno de los fichajes que hizo el club para hacer el filial más competitivo y el entrenador apostó mucho más por él que por mí. Eso me hizo echarme atrás y fue uno de los motivos que me hicieron pedir bajar de categoría. Al final, no supieron aprovechar sus cualidades y les salió mal la jugada. El resultado fue su salida del club para jugar en el Valencia Mestalla.

P. ¿Fue esa la peor etapa en el Sevilla?

R. No me cabe ninguna duda. Esos dos años que pasé en el Sevilla Atlético no me beneficiaron en nada. Pero me quedo con la parte positiva de aquello: supe dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. La gente me decía que era un error pero me alegro muchísimo de aquella decisión.

P. Al no jugar con el Sevilla Atlético bajó a la División de Honor como juvenil y allí sí brilló. ¿En el mundo del fútbol merece la pena correr o mejor tener paciencia aunque parezca una opción peor?

R. Muchas veces se corre demasiado y si eres joven todavía más. Eso no es bueno para un futbolista. Muchos entrenadores que había tenido anteriormente me decían que lo mejor era tener continuidad y si en el Sevilla Atlético no la tenía mejor echar el freno, dar un paso atrás y jugar con tranquilidad.

P. ¿Por qué se marchó de la cantera del Sevilla?

R. Mi época en el Sevilla Atlético me perjudicó porque llegué demasiado temprano. Tendría que haber aprovechado mejor mis etapas de cadete y juvenil, aunque no me arrepiento. Después de estar en el juvenil volví a subir al Sevilla Atlético y cuando se acabó mi contrato apostaron por jugadores más jóvenes. Aun así querían que renovara pero no con buenas condiciones y como veía que tampoco contaban mucho conmigo pensé que lo mejor era no renovar.

P. ¿Tenía otras opciones además de la del Espanyol?

R. Tenía una oferta del Atlético de Madrid pero no me hablaron muy bien de la cantera. Aunque de primeras puede parecer suculento jugar en un club como el Atleti pensé que no era lo mejor para mí.

P. El Espanyol no goza de tanto prestigio ni tanto presupuesto como el Atlético de Madrid, ¿por qué se decantó por la oferta periquita?

R. Me dieron muy buenas referencias de la cantera espanyolista. Además, me había enfrentado en varias ocasiones con varios equipos del Espanyol en los torneos en los que participábamos. Siempre me ha gustado el Espanyol y por eso decidí venirme para Barcelona.

P. Usted marcó el gol que le dio la Copa de Campeones al Sevilla contra el Espanyol, ¿alguien le ha recriminado aquel gol desde su llegada?

R. Sí se acuerdan y me lo han echado en cara, siempre en broma. El Espanyol venía de ganar la Liga, la Copa del Rey y sólo les faltaba la Copa de Campeones. Fue una gran final, porque ambos teníamos grandes equipos, y tuve la suerte de marcar. Cuando llegué al Espanyol B mis compañeros se acordaban de que yo les había arrebatado el único trofeo que les faltaba. Por aquel entonces yo luchaba por la camiseta del Sevilla y me tocó marcar al que sería mi futuro equipo. Cuando me dicen algo simplemente nos reímos.

P. Se diseñó un equipo para hacer una buena temporada pero el comienzo fue nefasto. ¿La inexperiencia en la categoría se pagó cara?

R. Los filiales terminan pagándolo. Si miramos las clasificaciones de los cuatro grupos se puede ver que la mayoría de ellos están por abajo luchando por no descender. Nosotros también estábamos en la zona peligrosa pero afortunadamente ya hemos salido y hemos asegurado un año más en el Grupo 3. Somos gente joven y necesitamos hacernos con la categoría porque todos los equipos tienen jugadores experimentados que nos lo ponen complicado.

P. Entre la afición ha corrido el rumor que la relación entre el equipo y Márquez no era buena y “se le hizo la cama”, ¿es eso cierto o simplemente fue un cúmulo de malos resultados?

R. Sinceramente no se la hicimos. Nosotros lo que queremos es jugar pero los resultados no nos acompañaron. Él decidía quien jugaba y ahora muchos de los que no teníamos minutos estamos jugando con Sergio González. Con él hemos logrado salir adelante.

P. ¿Se ha notado mucho cambio entre los métodos de Márquez y González?

R. La relación con Sergio González es mucho más cercana que con Manolo Márquez. Ha sido jugador de élite y nos sabe llevar. Él sabe llevar mucho mejor un filial que Márquez, que tiene un perfil de entrenador para un equipo más experimentado. Aunque Sergio haya empezado a entrenar ahora sabe lo que se cuece en el equipo y el cambio se ha notado, los números lo dicen. Sergio nos ha dado mucha más confianza, hablamos más con él y tenemos más feeling. Los entrenamientos también son diferentes, hay más alegría y el grupo se ha unido. Luego, a la hora de jugar salimos con más ganas e intensidad. La primera vuelta fue muy mala, lo sabemos todos, y ahora estamos con más puntos que el primer equipo. En lo personal he dado un cambio grande con él y creo que mis compañeros también.

P. ¿Ha sido el nuevo sistema de juego la clave del cambio?

R. Con Manolo Márquez, aunque terminamos jugando con un 4-4-2, comenzamos con un 4-3-3, que personalmente no me gusta tanto porque con dos delanteros las ayudas entre uno y otro son más frecuentes. Ahora seguimos jugando con 4-4-2 aunque es más dinámico y, según cómo vaya el encuentro, podemos jugar con 4-5-1 como se pudo ver en la primera parte contra el Ontinyent. En ese partido empecé solo arriba y no hicimos un buen primer tiempo. Cuando salió Mamadou para acompañarme el equipo jugó como lo hace habitualmente y remontamos. Quieras o no, somos dos delanteros contra dos centrales por lo que las fuerzas se igualan y el desgaste físico se reparte.

P. Hablando del partido contra el Ontinyent…En ese partido el filial marcó 4 goles todos obra de jugadores de banda y de un futbolista salido del banquillo. ¿Qué se le pasa por la cabeza a un goleador cuando hay una goleada y no ve puerta?

R. Yo me cabreé conmigo mismo porque quería seguir sumando goles. Ahora que estoy jugando quiero acabar con cuantos más goles mejor; pero bueno, marcaron otros compañeros. El delantero vive del gol y tiene que ser egoísta. Yo siempre he marcado goles y me fastidió no hacerlo pero tampoco puedo marcar en cada partido. Ojalá vuelva a meter algún gol en los dos partidos que quedan y quedarme tranquilo.

P. Además de marcar en Liga también lo hizo en la Copa Federación, donde os proclamasteis campeones de Cataluña y llegasteis a la fase estatal. ¿Qué significaba para el Espanyol B la Copa Federación?

R. Manolo Márquez se lo tomaba con muchas ganas porque los que teníamos pocos minutos en Liga podíamos jugar. Él nos daba minutos pero para los menos habituales era como jugar partidos de consolación ya que lo realmente importante es la Liga. Nos lo tomábamos en serio, era una buena oportunidad para demostrar nuestra valía pero no era lo mismo. Nosotros queríamos llegar cuanto más lejos mejor pero teníamos claro que el objetivo era conseguir un puesto en el once liguero.

P. Pese a tener la eliminatoria encarrilada contra el Zaragoza B acabaron cayendo eliminados con un contundente 4-1, ¿fue duro ser eliminados de esta manera?

R. Yo no fui a Zaragoza y no pude ver el partido pero tampoco me esperaba que fuera una derrota tan ajustada. Entre filiales suele haber partidos igualados y bonitos de ver aunque nos dieron cera de la buena. Bastante teníamos ya con sacar adelante la situación en Liga.

P. El Espanyol B está ya salvado y no puede aspirar a jugar los playoffs, ¿cuáles son las motivaciones del equipo?

R. Ya está todo hecho como aquél que dice. La salvación ya la tenemos y habiendo estado por la parte de abajo haber conseguido la salvación ya es mucho. Ahora quedan dos partidos de Liga y no podemos aspirar a nada, simplemente quedar un par de puestos más arriba. El equipo seguirá con la misma intensidad y ahora queda sumar minutos. En lo personal espero seguir ayudando al equipo con mis goles.

P. La segunda vuelta ha sido espectacular tanto para usted como para el equipo. De estar en puestos de descenso el filial ha acabado llegando a mitad de la tabla y usted se ha destapado como pichichi del equipo, ¿puede el Espanyol B pelear la temporada que viene por el ascenso?

R. Yo creo que sí. Ojalá siga el mismo grupo, que lo desconozco. Ya nos conocemos todos y eso facilita las cosas. Aun así, es un objetivo difícil de conseguir porque la Segunda B es una categoría muy reñida y hay equipos diseñados para eso. Pelear por el ascenso siempre es algo bonito y ojalá pudiéramos pelear nosotros.

P. La marcha de Aguirre es casi segura y muchos aficionados piden al técnico catalán como su sucesor, ¿ve a Sergio González como primer entrenador del primer equipo?

R. Yo lo veo entrenando al Espanyol en Primera División. Él ha sido jugador, siente los colores y es un gran entrenador; sin embargo, todavía es pronto ya que solamente lleva entrenando media temporada. Empezó entrenando como segundo de Manolo Márquez pero no tenía la misma responsabilidad de ahora. Ojalá que lo veamos en el primer equipo ¿Por qué no puede ser el próximo Pochettino?

P. De momento, algo que tienen en común ambos técnicos es que han vestido la misma vestimenta en varios partidos consecutivos. El entrenador argentino casi siempre vestía chándal mientras que Sergio González una camisa a cuadros blanquiazules, ¿creía que le daba suerte?

R. Él decía que le daba suerte y que hasta que no perdiéramos no se la pensaba quitar. Creo que también leyó que era un amuleto para él y siguió el juego de alguna manera. Eso sí, cuando perdimos contra el Atlético Baleares se la quitó.

P. Quién será el técnico del Espanyol la temporada que viene es todavía una incógnita, ¿cuál es el perfil de entrenador que ve más apropiado para un club como el Espanyol?

R. Hombre, yo creo que uno de los referentes del Espanyol siempre ha sido la cantera. Ahora no se tira de ella aunque haya gente muy válida. Los equipos de hoy en día deberían dedicarse a fomentar la cantera porque se ficha mucha gente de fuera y el tema del dinero está regular. Dentro de los filiales hay jugadores con calidad y no suben. Creo que la cantera debería ser el pilar del equipo.

P. ¿Cómo se define usted como futbolista?

R. Soy sobre todo goleador, siempre hay rachas malas y buenas pero siempre he marcado goles. Me gusta estar en el área y buscarme las habichuelas aunque también bajo a recibir el balón porque si no me siento fuera del partido. Quiero estar involucrado. También me gusta caer a la banda cuando hay dos puntas. Jugar de espaldas y girarme es una de las cosas que más me gustan; en cambio, jugar con huecos no me va mucho porque no soy tan explosivo como otros delanteros.

P. Pese a ser uno de los delanteros más prometedores tardó mucho en entrar en la dinámica del equipo. ¿Cómo afecta psicológicamente a un jugador no entrar en los planes del técnico?

R. Me afectó bastante, tanto a mí como a la gente que tengo a mi alrededor, porque venía de no jugar demasiado en el Sevilla Atlético y llegar aquí, sin nadie, y tampoco tener minutos…fue duro porque me comía la cabeza. Pero bueno, siempre he tenido a mi familia y a mi novia que me han apoyado y animado. Siempre han estado ahí cuando les he necesitado. Ahora estoy muy contento al contar para Sergio González.

P. Ante esta situación… ¿Alguna vez se le pasó por la cabeza que se había equivocado al venir?

R. Nunca se me ha pasado por la cabeza eso. Yo sabía que venía a un buen club y que tenía cualidades para estar como delantero titular. A día de hoy mi situación ha cambiado totalmente y sé que no me equivoqué.

P. ¿Ha llorado por culpa de su antigua situación?

R. La verdad es que no. Sí que lo he pasado muy mal pero soy muy fuerte para estas cosas. No suelo llorar así como así.

P. La lesión de Aday ha sido clave para usted. La desgracia de uno ha significado el éxito de otro. ¿Se siente una pieza clave en el Espanyol B?

R. Para cualquier delantero los demás atacantes son un estorbo. Cada uno tiene que luchar por su puesto y el mío lo tenía Aday. Su lesión me ha venido bien aunque no me cabe duda de que con Sergio González iba a tener más importancia que con Márquez. Desde el primer minuto ya vi que le iba a dar más confianza a los otros delanteros que a mí así que todo ha sido una mezcla entre la lesión de Aday y la destitución de Márquez. Me ha venido bien el cambio y espero que Aday se recupere pronto, que aunque sea de mi misma posición nunca he querido que se lesionara.

P. Es el máximo goleador del equipo con siete goles y eso que empezó a marcar en la jornada 25. ¿Siente que ha sabido explotar sus cualidades en el momento preciso o ha sido una carrera de fondo y ha aprovechado el momento?

R. Yo siempre me pregunto qué hubiera pasado si hubiera jugado desde el principio. A lo mejor ahora llevaría más goles, nunca se sabe. Cuando he tenido minutos lo he aprovechado y la confianza lo hace todo. Jugar con mí confianza, la del míster y la de los compañeros lo hace todo más sencillo. Si un jugador es constante le tienen que llegar los resultados, yo lo he sido y me ha llegado la recompensa.

P. Ahora el filial hace un fútbol más vistoso y antes todo eran balonazos, ¿para un delantero de sus características que le va mejor?

R. El estilo de juego de Márquez no nos gustaba. La experiencia que él ha tenido ha sido con equipos veteranos y los balones largos son una buena baza; sin embargo, los filiales tienen jugadores jóvenes, rápidos y con energía. Tenemos que estar cómodos en el campo para divertirnos y Sergio ha conseguido eso. Ahora estamos ordenados y tocamos el balón, eso es mucho mejor.

P. Sus goles han llegado gracias al movimiento del balón y cuando marca se besa la muñeca derecha, ¿a qué se debe esta celebración?

R. Siempre que me beso la muñeca es para mi madre. Tengo un tatuaje con su nombre y mis goles van para ella. Como una madre no hay nada y para mí significa mucho.

P. ¿Es consciente de que es uno de los jugadores más valorados del Espanyol B?

R. Puede ser, yo intento devolver el cariño que me da la gente. Llevo luchando muchos años para hacer realidad mi sueño y agradezco que la gente de la grada me anime o me felicite por Twitter. Ojalá algún día pueda corresponderles con algo grande.

P. ¿A qué jugador admira por encima del resto?

R. Si hablamos del Espanyol B me gusta mucho la forma de jugar de Joan Jordán, es una maravilla de jugador y tiene mucha calidad en medio campo. Me ayuda mucho con sus pases y es el que maneja el juego. Otro de los que me ha impresionado ha sido Rober. Comenzó sin jugar porque estuvo con una puvalgia, una lesión dura, la superó y ha jugado toda la temporada. Es un toro, es muy fuerte y sube la banda muy bien. Tiene muchas cualidades y no me sorprendería verlo en el primer equipo. Del primer equipo me gusta especialmente Sergio García. Las veces que he ido a entrenar con ellos he visto que siempre va un poco más allá que los demás. Tiene mucha técnica y es muy necesario para el Espanyol. A nivel internacional me gusta Negredo. Coincidí con él en el Sevilla y siempre me ha gustado ese tipo de delanteros.

P. ¿Los jugadores del primer equipo les han ayudado en algún momento?

R. Sí, todos se han portado muy bien con nosotros. No son nada distantes y algún consejo siempre nos han dado.

P. En un equipo tan joven… ¿Quién ha ejercido de veterano y tirado de galones?

R. Lo cierto es que nadie porque un filial depende de la unión de todo el grupo. En un equipo veterano siempre hay alguien que tira del carro y los demás le siguen. Aquí todos vamos a una, en los momentos malos y en los buenos.

P. ¿Cómo se gestiona la suplencia dentro del vestuario?

R. Yo pasé por ese momento al principio. Son los momentos feos del fútbol porque no haces lo que te gusta. Estás decaído y triste pero ahí estamos los demás para apoyarles. Lo malo del fútbol es que solamente pueden jugar once.

P. ¿Con quién se lleva mejor en el vestuario?

R. Al llegar me junté con todo el mundo pero uno de los que más me sorprendió fue Ferrán. Él fue uno de los que me acogió más porque coincidí con él en el vestuario y él también tenía experiencia en el equipo de la temporada anterior y me ayudó mucho desde mi llegada. Con otro de los que me llevo bien es Marc Caballé, aunque tiene sus puntos. Aun así me llevo bien con todo el equipo porque son unos grandes compañeros.

P. ¿Quién es el más bromista y el que recibe más bromas del equipo?

R. Todos hacemos bromas y las recibimos. No hay nadie en particular que reciba más o menos novatadas. Aunque parezca mentira porque impone mucho, a Eric Bertrand también se las gastamos.

P. ¿Cómo han recibido a Luque y Castro, los dos fichajes de invierno?

R. Han venido en el mercado de invierno y los hemos acogido muy bien. El club apuesta por unos jugadores con talento y nosotros estamos para ayudarlos. Son dos grandes compañeros y muy buenos jugadores. Luque tiene más experiencia, ha estado en grandes equipos como el Racing de Santander y tiene mucha calidad. Por el otro lado, Pedro Castro sabemos poco de él porque tardó en llegar por culpa del papeleo. Vino para firmar y nos dijo que en una semana llegaría pero han pasado meses hasta su llegada. Ahora se ha lesionado de gravedad y no sabemos que pasará con él.

P. En el tramo final de liga, ¿pueden los menos habituales tener más minutos?

R. Yo creo que sí debería de haberlas. Los que han tenido minutos a lo largo de la temporada ya han tenido su protagonismo y los que han tenido menos también se merecen jugar. Sergio González seguro que hará rotaciones.

P. Para acabar, ¿cuál ha sido la revelación del Grupo 3?

R. Si contamos esta vuelta seríamos nosotros porque hemos jugado muy bien y hemos sumado muchos puntos. Yo creo que L’Hospitalet ha sido un poco la revelación porque comenzó regular la temporada tras quedarse a las puertas del ascenso. Nadie se pensaba que tardarían tanto a estar por arriba pero ahora están en un gran estado de forma y son candidatos a subir.

P. ¿Y la decepción?

R. Yo creía que el Valencia Mestalla iba a estar más arriba y no peleando por no descender.

P. ¿Cree que la Segunda División B está bien cubierta?

R. Para nada. La Segunda B no tiene nada que ver con la Primera División o la Segunda pero es una liga muy competida. Si hubiera más medios de comunicación que la cubrieran la gente se engancharía más.

Test personal a @JairoMorillas

P. ¿Qué le hace feliz?

R. Jugar a fútbol.

P. Su mejor virtud

R. Humildad.

P. Su peor defecto

R. A veces me falta confianza.

P. Su mayor temor

R. No tener minutos.

P. Un ídolo

R. Mi madre.

P. ¿Qué cualidades valora más en una persona?

R. La humildad.

P. Una comida

R. Macarrones.

P. Una bebida

R. Fanta.

P. Un libro

R. Ninguno, no me gusta leer.

P. Una película

R. Venganza, de Liam Neeson.

P. Una canción

R. Cualquiera de Dani Martín, “Cero” por ejemplo.

P. Un deporte

R. El fútbol, aunque el tenis también me gusta.

P. Un estadio de fútbol

R. El Santiago Bernabéu.

P. Un hobby

R. Ir de compras.

P. Un jugador de fútbol para recordar

R. Ronaldinho.

P. Un jugador de fútbol para olvidar

R. Todos somos compañeros, no hay que olvidar a nadie.

P. Un lugar para vivir

R. Primero Gilena y después Sevilla .

P. Un lugar para visitar

R. Madrid.

P. Un sueño

R. Jugar en Primera División.

P. Un mensaje para la afición

R. Yo le diría a la afición que viniera más a vernos a la Ciudad Deportiva, que verá buen juego y goles.

Preguntas Twitter - @EspanyolB_VAVEL

De Pandiani siempre han dicho que era muy buen rematador. Siempre estaba en el sitio indicado para marcar goles. En eso sí me puedo parecer pero yo soy más versátil que él: puedo tocar más el balón y caer a la banda.

Yo me quedaría con dos. Uno es la acogida que me dieron los compañeros y el otro el tramo final de Liga, donde he jugado y marcado.

Sergio García, tiene una tremenda calidad y experiencia en grandes equipos.

Lo estoy viviendo con muchas ganas. Siempre intento dar un paso más en mi carrera futbolística y demostrar lo que valgo.

Gilena es un pueblo muy pequeño y todos nos conocemos entre todos. Saben que soy futbolista y que juego en el filial del Espanyol. Siempre están apoyándome y siguiéndome. El otro día vinieron a verme algunos paisanos después del partido y estuve con ellos haciéndome fotos.