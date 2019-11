Beltrán-Domínguez-Ortega, un año para recordar

Si hay personas que nunca olvidarán los últimos 365 días esas serán, sin duda, Bea Beltrán, Laura Domínguez y Laura Ortega. Y es que las tres jóvenes futbolistas no cesaron de conseguir éxitos deportivos durante ese período de tiempo. Dos campeonatos de España en dos categorías diferentes y dos subcampeonatos, uno europeo y otro mundial, con la selección española sub 17, han convertido a estas tres madrileñas en las primeras futbolistas españolas en conseguir semejantes cotas.

Además de estos triunfos, tanto Ortega como Beltrán han conseguido ya debutar en Primera División con el Atlético de Madrid, la segunda de ellas incluso como titular. También la propia Ortega y Laura Domínguez han sido citadas recientemente por la selección española sub 19. En este artículo, se repasa el último curso futbolístico de estas tres jóvenes jugadoras que, pese a su edad, ya han establecido un récord a nivel nacional.

Bea Beltrán

Nombre: Beatriz Beltrán Sanz

Posición: lateral izquierdo

Edad: 16 años

Equipo: Atlético de Madrid “B”

Lateral zurda de mucha proyección. Un auténtico motor, capaz de subir y bajar la banda durante los noventa minutos. Correcta en labores defensivas, su calidad le permite asomarse con peligro en jugadas ofensivas, haciendo del guante en la pierna izquierda uno de sus principales argumentos.

Tras proclamarse campeona de España con Madrid en categoría sub 16, en septiembre recibió por primera vez la llamada de la selección nacional sub 17, con la que ha participado en todos los torneos. Titular indiscutible en la Ronda Élite de Rumanía y durante el Europeo de Inglaterra, en el Mundial de Costa Rica también lo fue en la fase de grupos, cediendo posteriormente más protagonismo a Carmen Menayo. Su regreso como subcampeona mundial no pudo ser mejor, debutando como titular con el primer equipo del Atlético de Madrid y convirtiéndose en campeona de España en categoría sub 18.

Laura Domínguez

Nombre: Laura Domínguez Rojo

Posición: extremo

Edad: 16 años

Equipo: Madrid CFF

Pequeña extremo por la que vale la pena pagar una entrada. Aunque zurda, su posición es la banda derecha, actuando a pierna cambiada. Sus regates eléctricos, su alto nivel asociativo, su velocidad con balón y su inteligencia, la convierten en una futbolista diferencial.

Al igual que aconteciese con Beltrán, Laura fue llamada por primera vez en septiembre de 2013 por la selección española sub 17 tras convertirse en campeona nacional con Madrid sub 16. Fue titular dos partidos en la Ronda Élite, en los que acumuló un gol, perdiendo ese privilegio en el Europeo de Inglaterra por el cambio de sistema del seleccionador. Donde sí actuó como pieza relevante fue en el Mundial de Costa Rica, siendo titular en cinco ocasiones y convirtiéndose en una de las jugadoras más peligrosas. Tras una temporada sobresaliente con el Madrid CFF en Liga Nacional, redondeó el curso con el campeonato nacional sub 18, en el que además anotaría el primer tanto en la prórroga de la gran final y se convertiría en la jugadora más valiosa del torneo.

Laura Ortega

Nombre: Laura Ortega Bueno

Posición: delantera

Edad: 16 años

Equipo: Atlético de Madrid “B”

Delantera muy completa y de gran potencial. Alta, veloz, con cuerpo, con gran zancada y olfato goleador. Es un comodín, pudiendo actuar como referencia, por detrás de una punta o incluso cayendo a un costado. Diferencial con metros a favor, siempre aparece cuando se la necesita.

Tras convertirse en campeona de España con Madrid en categoría sub 16, fue la última de las tres en llegar al combinado nacional sub 17. Lo hizo en la lista previa del Europeo, poco después de haber debutado con el Atlético de Madrid en Primera División y debido a la lesión de alguna compañera. En Inglaterra debutó de manera oficial disputando once minutos. En el Mundial de Costa Rica se convirtió en uno de los principales recambios desde el banquillo, saliendo hasta en tres ocasiones para sustituir a Nahikari en punta de ataque. Su ascendente progresión y su buen campeonato mundial la premiaron siendo convocada por primera vez con la selección española sub 19. Ya en el Autonómico Sub 18 con Madrid, se convirtió en la máxima goleadora del torneo con seis dianas, una de ellas en la prórroga de la gran final.

Fotos del cuerpo: UEFA.