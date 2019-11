Emiliano Insúa: "Quiero volver a sentirme futbolista"

A la derecha de Insúa estaba en Presidente del club, Raúl Martín Presa, que aseguró estar "muy contento por la llegada de Emiliano. Ha sido una negociación que ha llevado mucho tiempo. Se ha podido concretar porque el jugador tenía muchas ganas de venir al Rayo, a pesar de tener otras ofertas." Además, comparó a Insúa con otros jugadores que han vestido la franja una sóla temporada: "Es otro caso de un jugador de un gran equipo que quiere tener minutos, como Diego Costa o Alejandro Domínguez, por ejemplo. El Rayo Vallecano es un buen sitio para demostrar lo buenos que son y la intención es que siga los pasos de esos grandes futbolistas que, con minutos, han hecho actuaciones destacables."

"La afición del Rayo me recuerda a las de Argentina"

Llegaba el turno de Emiliano Insúa, que tenía claro por qué eligió al club franjirrojo: "Me decido por el proyecto futbolístico que tiene el Rayo." Pero tenía más motivos. Hubo uno que fue el que repitió con más ahínco en la presentación: "En este equipo quiero volver a sentirme futbolista y tener los minutos que no tenía en el Atleti." No se olvidó de uno de los valores más importantes del Rayo: "La afición me recuerda a la que hay en Argentina, eso me gusta mucho. Las veces que he estado, la grada me ha sorprendido bastante."

"Paco Jémez ha hablado conmigo para convencerme,", reconocía el argentino. El míster rayista le dijo que"tenía muchas ganas de que llegara al equipo porque quería un jugador más en el lateral izquierdo para sumar exigencia y competencia en el equipo." Se confesaba finalmente Insúa: "Esa conversación me sirvió para saber que este era mi lugar. Estoy muy contento de estar aquí."

El míster no es con el único con el que Emiliano charló antes de recalar en Vallecas: "Cuando ya me decidí a venir aquí, hablé con Saúl y me dio las mejores referencias en cuanto al míster, la afición y el club." Eso sí, Insúa reconoció que "lo de la afición se nota. Y gusta mucho que una afición aliente así al equipo gane o pierda. La forma de jugar también es muy linda, el siempre ir de frente yendo de local o de visitante, con el balón en el césped... Para un jugador de fútbol, que te den esa confianza es muy bueno."

"Hablar con Jémez me sirvió para saber que este es mi lugar"

Se definió como lateral para todo aquel que no le conociera: "Principalmente soy un defensor, lo primero que hago es defender. Eso sí, me gusta mucho proyectarme al ataque y ser un lateral puro. La forma de jugar del Rayo me viene muy bien y espero demostrarlo con la continuidad que no he tenido." Aseguró además que viene a aportar "muchas ganas de trabajar y mucho esfuerzo." Y, como en toda la presentación, mostró su principal intención: "Quiero volver a sentir las sensaciones que he tenido en otros lugares y en el Atlético no he tenido."

Ya ha tenido contacto con sus nuevos compañeros y las primeras sensaciones que tiene es que el Rayo es un equipo "con ganas de trabajar y de esforzarse para estar en la mejor posición posible al final de temporada."