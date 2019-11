Leganés - Real Betis: a la caza del gigante en Butarque

Como David ante Goliat, así espera recibir el Club Deportivo Leganés al Real Betis en Butarque en la novena jornada de Liga Adelante. Cuando en la comparación sale ganando en casi todo el equipo andaluz, el ‘Lega’ intentará en el verde superar al equipo bético y seguir así invicto en Butarque, donde el Betis tampoco ha perdido, en su única visita allá por 2001.

Leganés: a por el título de matagigantes

El Leganés no ha dejado de sumar aún en Butarque

No era fácil imaginar un partido de tal calibre para los pepineros hace unos meses cuando el Betis aún jugaba en Primera, y el Leganés en Segunda B. No obstante, el fútbol los ha juntado en la Liga Adelante y ahora se mezcla la competitividad y preparación de un partido más, con la ilusión de recibir a un equipo con tanto nombre en el panorama futbolístico nacional. Sin embargo, el técnico blanquiazul dejó claro que el Leganés sólo piensa en el Betis como un rival más. “Si estamos pensando en quién es el rival, su color de camiseta o la afición que tiene, no tenemos nada que hacer. Nuestra idea de juego es la misma, independientemente de si se llama Betis, Sporting, o Real Madrid”, argüyó.

Así, tras perder en Gijón en el último minuto, el Leganés afronta otro difícil partido en el que tendrá el factor campo a su favor, un factor nada desdeñable porque el Leganés no ha dejado de sumar puntos aún en su estadio, y con el que intentará conseguir la tercera victoria de la temporada en un Butarque que estará a rebosar.

En cuanto a las bajas, el lateral izquierdo Luis Ruiz y el mediocentro Candela se vienen entrenando con normalidad, aunque será decisión de Garitano contar o no con ellos o no. No estará, sin embargo, Carlos Delagado, quien todavía se entrena en solitario recuperándose de su lesión.

Real Betis: una victoria contra las dudas

El Betis llega tras jugar 120 minutos el pasado miércoles contra el Lugo en Copa

La exigencia de la afición bética, comparada por el técnico bético Julio Velázquez como la del Real Madrid, hace envolver al equipo en un mar de dudas y de críticas tras haber disputado tres partidos consecutivos sin marcar gol. También sin encajarlo, y habiendo conseguido en uno de ellos el pase a la siguiente ronda de Copa del Rey, aunque no con la mejor imagen. Una mala racha de cara a puerta que sin embargo parece no haberle mermado ni restado potencial, por lo que vendrá a Butarque con la intención de ganar para despejar esas dudas y encauzar un camino ascendente. Una estrepitosa derrota, en cambio, podría abrir de verdad el debate sobre el técnico criado en Valladolid, para el que ya suenan sustitutos como Sandoval.

Por otro lado, la falta de gol no es problema para Rubén Castro, autor de siete de los once goles que ha marcado hasta ahora el Betis. Indudablemente, el equipo gira en torno al canario, quien intentará dar trabajo a los centrales blanquiazules. No podrán pisar Butarque sin embargo, Cristiano Paccini, baja de última hora, al confirmarse que padece un edema vertebral que lo tendrá fuera de los terrenos de juego durante tres semanas, y Perquis, sancionado. Otro que posiblemente tampoco esté sea Xavi Torres, aún recuperándose del tendón de Aquiles.

Antecedentes

Leganés y Betis se han enfrentado cuatro veces en su historia, divididas en dos temporadas entre 1993/04 y 2000/01. Tres derrotas y un empate son los números de dichos encuentros.

Leganés - Betis en suelo pepinero Temporada Local Resultado Visitante 2000/01 CD Leganés 1-1 Real Betis 1993/94 CD Leganés 1-2 Real Betis

Posibles alineaciones