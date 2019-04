Ibai: "Hay que jugar como contra el Sevilla"

El jugador del Athletic Ibai Gómez ha comparecido ante los medios de comunicación en Lezama antes de partir hacia Valencia. Ibai prefirió centrarse en la competición cotidiana, a pesar de la prematura eliminación del conjunto vasco en Champions: "No es fácil olvidar lo del miércoles, pero hay que pensar que en Liga estamos bien y tenemos que seguir esa dinámica. Sabemos que será un partido difícil, ya que han ganado todos sus partidos en casa". Los de Valverde se enfrentarán a un Valencia completamente nuevo, y mejorado. "Es complicado resaltar algo específico del Valencia. Han fichado bien, y tienen un equipo muy compensado en todas las líneas, incluido el banquillo. Es un equipo hecho para estar arriba. Tendremos que hacer un partido parecido al del Sevilla", declaraba el extremo de Santutxu.

Mestalla lleva años siendo un campo difícil para los bilbaínos. No obstante, Ibai lo acoge con ambición: "Siempre decimos que los datos están para romperse. Así que esperamos romper la mala racha mañana". Asimismo, el vizcaíno no vive su mejor momento en el club, ya que no cuenta con demasiados minutos. "No estoy contento. No estoy en mi mejor momento ni cerca de mi nivel, pero trato de mejorar cada día para conseguirlo", aseguraba Ibai.

El corte que supuso el partido ante el Oporto, al que el Athletic llegó tras dos victorias consecutivas, fue un duro varapalo para la plantilla: "Es duro para nosotros, porque no esperábamos irnos tan pronto. Se nos abre un nuevo objetivo, que es clasificarnos para la Europa League". Pese a su aparente reacción en Liga, los leones todavía no han logrado desarrollar el eficiente juego de la pasada campaña. "Hay momentos en los que juegas mejor y no ganas, juegas peor y ganas. Entonces nunca sabes qué es lo mejor para el equipo. Nosotros queremos jugar bien para ganar, pero en estos momentos lo importante son los puntos porque todavía el equipo no está donde debería. Hay que ganar mucho en confianza", concluyó.