CD Lugo - CE Sabadell: sobreponerse a las bajas y ganar de nuevo

El Sabadell viajará a Lugo a priori con todos los hombres disponibles como ha optado Miquel Olmo hasta ahora. De última hora, Eguaras será baja. El gallego Víctor Espasandín estará disponible para jugar en sus tierras. Y eso que el ex del Omonia de Chipre o del Montañeros tuvo que retirarse esta semana de un entrenamiento por unas molestias en la pierna izquierda. Es destacable la presencia de Espasandín, ya que el curso pasado fue en Lugo donde reapareció tras 315 días lesionado por una lesión provocada en Los Campos de Sport de El Sardinero. Parece que el Anxo Carro es talismán para Espasandín.

Quién podría formar parte del once o al menos ir convocado al Anxo Carro es el egarense Cristian García, ya recuperado de su lesión muscular que sufrió ante el Llagostera en Palamós y que le ha apartado del once lanero en las últimas tres citas contando la Copa del Rey.

Quién no podrá formar parte de la formación sabadellense será el leridano-maquínense Miguel Ángel Riau. En el mismo entrenamiento del miércoles, donde Espasandín también quedó tocado, Riau sufrió un pinzamiento de menisco que le obliga a realizar un trabajo de recuperación indefinido, ya que por ahora no se conoce el tiempo de durada de su lesión.

Así pues la enfermería arlequinada va a menos en cuenta gotas. Como hemos comentado Cristian logra salir de su lesión y se suma al capitán de Canovelles, Antonio Hidalgo Morilla que ya dispuso de minutos el pasado sábado ante el Mirandés y que se mostró tranquilo esta semana en rueda de prensa. Al mismo tiempo siguen lesionados los ya conocidos: el colomense del Singuerlín, Raúl Tamudo y el ex del Racing de Santander Antonio Longás. Dos bajas sensibles en sus diferentes demarcaciones. En punta y en el centro del campo respectivamente. Un centro del campo que hasta la fecha se puede considerar el baluarte de este Sabadell. Destacar que Espasandín i Tamudo, que mañana no podrán jugar, vieron una tarjeta amarilla en el Lugo-Sabadell del curso pasado.

A asaltar el Anxo Carro

La semana pasada en la Nova Creu Alta los goleadores vallesanos fueron todos andaluces. Curiosamente dos de ellos jugadores de demacraciones atrasadas como el defensa malagueño i ex del Córdoba Kiko Olivas así como el también andaluz i cedido por el Sevilla Javi Hervás, que anotó su primer gol del curso. Olivas, a pesar de ser defensa ya tiene dos goles en su contador particular. El otro goleador fue Juan José Collantes que obtuvo su segundo tanto en Liga. Collantes, lateral está más habituado a marcar. El gaditano fue el último hombre en marcar en la última fecha con goles del Sabadell, la del encuentro de la jornada ocho ante el Llagostera-Costa Brava. Es decir, el Sabadell encadenaba dos jornadas sin marcar, ante el Girona en casa i en Mallorca. 0-2 y 0-1 respectivamente.

El Anxo Carro (Ángel Carro en castellano) lucense es uno de los bastantes campos donde el Sabadell no ha ganado todavía. Es una plaza en la que no solo no ha ganado el Sabadell si no que no ha conseguido marcar ningún gol al cuadro lucense en su feudo. El curso pasado el Centre d’Esports cedió per la mínima ante los de Setién en La Muy Noble y Leal Ciudad de Lugo (1-0). El autor del gol de los rojiblancos fue Pablo Sánchez, jugador que ya no figura en el conjunto gallego en la presente campaña. La temporada anterior la derrota fue mayor para el Sabadell. 2-0 con las firmas de Óscar Díaz y Rubén Durán.

Tarde especial para Samu De Los Reyes

El ex del Centre d’Esports Sabadell, que aterrizó en la Creu Alta cedido por el Sevilla Atlético en el mercado de invierno de la temporada 2012/2013, pasó por la rueda de prensa del Ángel Carro esta semana para hablar del choque que le llevará a medir-se a su ex equipo. El lateral izquierdo debutó con el Club Deportivo Lugo en la Liga Adelante la semana pasada en Son Moix. De Los Reyes fue el generador principal del único tanto de los lucenses, que al igual que los sabadellenses la jornada anterior, acabaron sucumbiendo en el Iberostar. Desde su llegada al Lugo, 300 minutos lleva en sus espaldas siendo un hombre fijo e indiscutible para Quique Setién en su once. Samu ha jugado la totalidad de los minutos en Copa con el Lugo. En la rueda de prensa mencionada, Samu destacó “la falta de gol” del Lugo, además de afirmar que “hay que ganar como sea e ir a por todas”.

Posibles onces

El Lugo podrá contar con el defensa de veintiséis años Víctor Marco, que se ha recuperado de su endinopatía crónica de ambos tendones, la misma semana que supo que no podrá contar con Jon García. Jon sufre un esguince de grado tres del ligamento lateral externo del tobillo izquierdo. El defensa de veintitrés años de edad, procedente del Bilbao Athletic, estará unas seis u ocho semanas de baja. Con la de Jon el Lugo sufre cinco bajas, la mayoría defensivas.Viendo la importancia que cuaja De Los Reyes en el Lugo, todo indica hacia su titularidad el domingo por la tarde.

El Sabadell aterrizará a Lugo con todos los pupilos de que dispone. Son baja Yeray Sabariego, por sancion con el filial y Iñigo Eguaras por distención del ligamiento lateral derecho del tobillo derecho. Se presume que el capitán Hidalgo acompañe a Hervás en la dupla del centro del rectángulo de juego. La duda es si al medio jugará más o menos avanzado Marcos García o Lucas Porcar. Olmo apostará por un 4-3-3, con mayor probabilidad.

​