Emery: "Hemos estado espesos y ellos más dinámicos"

El entrenador sevillista no se ha mostrado contento a pesar de la victoria, ya que el juego del equipo no ha sido bueno y jugando gran parte del encuentro con un jugador más: "Hay dos maneras de entender este partido, podríamos quedarnos satisfechos con el resultado pero somos autocríticos. No hemos estado en buena disposición con un jugador más para tener un partido más tranquilo. Terminamos bien antes de vacaciones en el partido ante el Eibar, en el que salimos contentos sin ganar y volvemos y no estamos contentos ganando. Yo quería pasar el partido de hoy porque llevamos tres semanas sin competir y es casi una pretemporada. Hemos hecho entrenamientos dobles para acumular una base y sabíamos que a lo mejor no estábamos todo lo frescos que queríamos. Hemos estado espesos y ellos más dinámicos. Asumo la decisión de entrenar fuerte aun a sabiendas que íbamos a estar más espesos. A mí me apena que en casa no hayamos hecho un partido mejor. No me quedo contento solo con ganar pero hemos conseguido los tres puntos dentro de la dificultad. Tenemos que seguir mejorando aspectos".

Al margen del juego del equipo, según Emery han existido otras circunstancias que se han dado en el encuentro y que también se tienen que tener en cuenta: "Hemos jugado un partido y ha habido condicionantes que nos han afectado como la lesión de Mbia. A Carriço le ha costado encontrar el sitio y yo no quería perder el control del centro del campo. Asumo que también no hemos conseguido darle el juego que quería. La salida de Banega ha dado más posesión al tener el balón aunque Banega ha estado quince días sin entrenar. Es una suma de circunstancias. También la salida de Tremoulinas, que lleva un mes sin jugar. Había condicionantes. Asumo la decisión de cómo entrenamos, cómo se ha jugado el partido y cómo hemos hecho los cambios y y no me quedo contento con los tres puntos", comentó.

La grada cuestionó alguna sustitución del técnico: "Yo entiendo al público. Pero estando espesos no quería perder la fortaleza del centro del campo. Necesitábamos ser más ofensivos es lo que piensa la afición, pero teníamos que ajustarnos porque íbamos ganando 1-0. Hemos hecho varias ocasiones para marcar y se hubiera cerrado pero con el 1-0 siempre hay dudas. Las decisiones las tomo con mucha responsabilidad. El equipo estaba con una carga de trabajo que ha hecho que juegue más espeso y ellos más frescos. Con esta carga de trabajo el equipo irá a más".