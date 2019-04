Robert Ibáñez: "Hay que ir al Ciutat de Valencia a por los tres puntos"

El extremo cedido por el Valencia en el mercado de invierno, Robert Ibáñez, ha comentado la actualidad del Granada CF, tanto del próximo encuentro de Liga ante el Levante, como del partido amistoso disputado ayer en Marbella ante el CSKA de Moscú, al cual ha hecho referencia diciendo lo siguiente: “Era un partido amistoso, sabíamos que teníamos que estar a tope para que no hubiese problemas, dimos la cara, hicimos un buen partido y estuvo muy bien”.

"Tenemos que ir a sacar los tres puntos en cada partido".

Sobre el partido que disputarán el próximo lunes ante el Levante, el jugador piensa que el equipo llega mentalizado para lograr la victoria. “Llegamos concienciados de que hay que ir al Ciutat de Valencia a por los tres puntos, todos estamos convencidos de que los vamos a sacar”, dijo. El equipo llega en una situación complicada como ya se sabe, al respecto de la cuál Ibañez declaró: “No hablamos de ello, hablamos del partido que nos toca, tenemos que ir a sacar en cada partido los tres puntos y poder lograr la permanencia”.

El equipo levantino por su parte no llega en un momento mucho mejor al choque. “El Levante está igual que nosotros y sabe que es un partido muy importante porque tienen que sacar los tres puntos, si no se meten otra vez ahí abajo”, piensa el valenciano.

"Nadie cree que vayamos a perder. Tenemos que seguir plantando cara".

Será un partido difícil que se jugará de tú a tú, una auténtica final ya que para los rojiblancos la victoria es indispensable y no se piensa en otra cosa. “No tenemos en la mente perder, nadie cree que vamos a perder, si no se consiguen los tres puntos va a estar más difícil, pero eso no va a decir nada, tenemos que seguir como hasta ahora, estamos plantando cara, jugando a buen nivel y tenemos que seguir así”, comentó Robert.

Acerca de cómo plantear el partido, el jugador entiende que la mejor manera es llevar el peso del partido y no dejar que éste sea dominado por los granotas. “Tenemos que tener la pelota, tenemos mejor equipo que el Levante y eso lo tenemos que demostrar el lunes, si jugamos como nosotros sabemos creemos que nos podemos llevar los tres puntos”, advirtió el rojiblanco.

Ante el Athletic Club el extremo fue suplente por primera vez desde que llegó al equipo. ”Llegué y menos el partido del Bilbao he jugado de titular, la verdad es que no puedo pedir más, estoy muy contento y espero seguir jugando. Me gusta siempre jugar, me dolió un poco ser suplente, el entrenador es el que manda, espero hacerlo a buen nivel los minutos que juegue y poder ayudar al equipo”, concluyó.