Real Betis - Leganés: Goliat ya conoce a David

El Real Betis y el Club Deportivo Leganés se enfrentan en la jornada 30 de Liga Adelante, con dinámicas totalmente opuestas. Los verdiblancos juegan defendiendo por vez primera el liderato esta temporada después de quince partidos consecutivos sin conocer la derrota. Los pepineros, en cambio, llegan tras perder tres partidos y con necesidad de sumar.

Los béticos quieren mantener el liderato

Los de Pepe Mel llegan con una racha envidiable de quince partidos invicto que les ha hecho conseguir el liderato la pasada jornada, venciendo a un rival directo como Las Palmas, no sin antes golear al Valladolid. Dos partidos que han servido para alcanzar el podio de la clasificación con el objetivo de mantenerlo hasta final de temporada, pues el ascenso directo es la única carta que barajan en Sevilla.

"El Leganés está haciendo una gran competición, está siendo complicado ganarles", Pepe Mel.

Desde la capital hispalense, Pepe Mel no se fía del Leganés, pues ha asegurado ser un rival difícil de ganar. “Hay que darle el mérito que merece el rival que tenemos mañana enfrente. Están haciendo una gran competición, está siendo complicado ganarles. El otro día perdieron ante el Sporting de Gijón y no lo merecieron. Hay que darles la credibilidad que ellos se han ganando haciendo las cosas muy bien. Es un rival que respeto mucho. Encima, ya estamos avisados porque ganaron al Real Betis en la primera vuelta”, afirmó, pues efectivamente el Leganés ganó en Butarque 1-0 al equipo que por aquel entonces entrenaba Jesús Velázquez.

En el apartado de altas y bajas, el Real Betis tendrá como novedad en el once la presencia del lateral Casado, que suplirá al sancionado Varela. El ex del Castilla tratará de resarcirse tras no haber aprovechado sus otros encuentros como titular tras la baja del canterano Álex Martinez. Además, de los dos laterales zurdos, Piccini y Kadir, también serán baja.

Por otro lado, a lo largo de la semana la directiva del Betis ha anunciado una promoción que permitirá abaratar el coste de las entradas para las próximas jornadas, en función del número de asistentes al encuentro anterior. Por ello, se espera un gran ambiente en el Benito Villamarín.

El Leganés quiere disfrutar poniéndoselo difícil al Betis

Los pepineros llegan al Villamarín en un mal momento, pues la derrota contra el Sporting la pasada jornada en Butarque supuso la tercera consecutiva. Después de cosechar cuatro victorias consecutivas realizando un mes de febrero sobresaliente, en el mes de marzo los pepineros no levantan cabeza y la ventaja cosechada con algunos rivales se ha diluido, pues actualmente hay cinco equipos con 38 puntos y tres con 37. Pese a ello, el ‘Lega’ aún está nueve puntos del descenso.

"Tenemos que ir con la mentalidad de competir, no de ir allí a disfrutar del ambiente o del rival", Asier Garitano.

A pesar de la mala dinámica del equipo, es un premio para un equipo que hace unos meses estaba en Segunda B, y donde estuvo diez años, poder jugar ahora contra un equipo con tanta historia en Primera, y además en un estadio en el que se espera un gran ambiente. Una oportunidad para disfrutar, pero también para poder sumar, pues Asier Garitano ha explicado en rueda de prensa que el Leganés no se puede conformar con ir al Villamarín.

“Hemos peleado mucho para poder jugar esta clase de partidos, pero tenemos que ir con una mentalidad de competir, no de ir allí a disfrutar del ambiente o del rival, porque entonces no competiremos”, afirmó Garitano. Acerca del potencial del rival, Garitano comentó lo siguiente: “Del potencial de sus jugadores no hay duda. Su mejor delantero nos lo han cedido aquí al Leganés y aún así van líderes, imagínate el potencial que pueden tener", bromeó con respecto a Chuli, que no podrá jugar por contrato contra el equipo por el que está cedido. "Es una faena no poder contar con Chuli en ese estadio. A él seguro que le motivaba y nos iba a hacer mejores a nosotros”, sostuvo.

Posibles alineaciones