David García: "Nos quedan doce finales"

"Todos los equipos pasan malas rechas"

Un bajón en el rendimiento. Esa es una de las explicaciones que se le da a la maltrecha situación que sufre la UD Las Palmas. David García habló de ello: “Si hubiéramos ganado todos los partidos no estaríamos hablando de rendimiento, es todo complejo y no achacamos nada a eso. Todo son dinámicas en el fútbol, pasan malas rachas los mejores equipos del mundo, por qué no lo va a pasar la Unión Deportiva”.

Además, ante tanta presión social, preocupa el estado anímico de la plantilla: “El vestuario está tranquilo, sabemos que esto es fútbol y todo se cambia ganando. Llevamos un año muy muy bueno, no teníamos ningún punto negativo, ahora lo estamos teniendo. Tenemos que partir de la base de no encajar gol. Arriba tenemos mucha calidad, estamos encajando goles que anteriormente no encajábamos. Tenemos que mirar eso y a partir de ahí avanzar”.

"Sigan confiando, juntos llegaremos a algo bonito"

Se manda un mensaje a la afición: “Siempre que no se gana hay pesimismo, llevo aquí muchos años y he vivido descensos, estar colista y no poder salir hasta el final. Hay que estar tranquilos, pensar que vamos a sacarlo entre todos, ganando el sábado estas dos semanas malas se olvidan”. “La afición que siga confiando en el equipo, está claro que los primeros jodidos somos nosotros. Necesitamos unidad por parte de todo lo que engloba esta entidad, juntos llegaremos lejos", senteció.

"Vamos a darlo todo para conseguir el objetivo"

En cuanto a su próximo rival, García dijo: "Tiene mucha calidad en los jugadores de arriba, jugadores muy dinámicos. Tenemos que estar muy juntos y aprovechar las ocasiones que tengamos, que el último partido en casa tuvimos mala suerte, la verdad. Están haciendo muy buena temporada, en la parte de arriba tienen jugadores muy peligrosos".

La defensa será clave: "Si queremos ascender no podemos encajar siete goles en dos partidos, estas son dinámicas, todo se corta ganando el sábado”. “Tenemos doce finales, estamos a tiempo, hemos hecho un temporadón de aquí para atrás y sólo queda reflejarlo en esos dos meses y medio que quedan. Vamos a dar todo lo que tenemos para intentar conseguirlo, el objetivo es muy importante y muy grande”, finalizó.