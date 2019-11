CD Mirandés - CE Sabadell FC: los tres puntos son la única alternativa

El Centre d’Esports Sabadell FC visita este sábado al Club Deportivo Mirandés en el Estadio Municipal de Andúva que se encuentra en la burgalesa y castellano leonesa Miranda de Ebro. Miranda es una localidad que pese a encontrarse en Burgos, por temas de carácter, actitud e idiosincrasia en definitiva se caracteriza por gozar de un temperamento muy norteño más propio de los vascos o de la Navarra que tiene justo a su lado en el mapa geográfico. Puestos a encontrar un término medio, por carretera, mediante la E-5, Miranda de Ebro se encuentra más cerca de Burgos pero casi igualmente cerca de Bilbao o Pamplona así como de Vitoria o Logroño, más cerca todavía. Por otro lado, y con una influencia algo mayor, cabe a decir que burgaleses y catalanes tienen en común el Río Ebro que da nombre al municipio de Miranda de Ebro.

El Sabadell lo quiere conseguir

En Sabadell se habla de corazón, coraje, garra, confianza. Los arlequinados lo quieren conseguir. Lo dice la afición, que no se rinde. Lo dice el técnico en cada rueda de prensa. Lo dicen los jugadores, que dicen confiar en su entrenador. Los de Juan Carlos Mandiá están mucho más necesitados que los de Carlos Terrazas. El Sabadell es el colista de la Liga Adelante de Segunda División.

Con veintiocho puntos el Sabadell se encuentra a cuatro puntos de la salvación. Los arlequinados vienen de empatar, de forma muy dolorosa, ante el Mallorca (1-1) con gol de los baleares en el último suspiro del encuentro disputado en la Nova Creu Alta en la pasada jornada. El Mirandés por su lado se encuentra algo más cómodo con la decimocuarta plaza en su poder con, ni más ni menos, que 39 puntos, es decir, diez puntos por encima del descenso delimitado con 29 puntos. Ante eso el Mirandés viene de perder ante el Girona (0-1) este pasado fin de semana. Perdió la partida el conjunto local en el primero de los dos capítulos ante conjuntos catalanes que afronta en Miranda el equipo de Carlos Terrazas y claro está que ante el Centre d’Esports no querrán repetir la misma historia.

Los números son bastante igualitarios entre ambos equipos. La categoría de plata ya hace unas cuantas temporadas que brinda unas cifras muy apretadas. Diez triunfos del Mirandés por seis del Sabadell; nueve empates de los burgaleses por diez de los sabadellenses; doce derrotas de los negro y rojos por quince de los arlequinados blanquiazules. En el capítulo goleador por poca diferencia se ve a un Sabadell más goleador que a su rival con 31 tantos por 28 de los de Terrazas. El Mirandés ha encajado más goles (35) por 49 que ha encajado el cuadro de Mandiá. Una diferencia de quince goles a favor del conjunto de Andúva. El partido se prevé tan igualado y emocionante como el de la primera vuelta donde con un ajustado 3-2 el conjunto catalán logró llevarse el gato al agua.

Aníbal Zurdo: el terror -intermitente- de Andúva

El delantero hispano mexicano ha “mojado” solo en una ocasión en Andúva. De arlequinado en el pasado 4 de mayo de 2014 en aquella 37ª jornada de Liga Adelante del curso pasado. En aquel partido disputado se avanzó el Sabadell justo a los siete minutos del encuentro con un tanto de Cristian García. Posteriormente fueron Garmendia y Asier Goiria quiénes pudieron enviar el esférico al fondo de las redes del equipo dirigido entonces por Miquel Olmo Forte ante un Mirandés ya dirigido por Carlos Terrazas, quién repite este curso por segunda vez y todavía sigue en pie, contrariamente al egarense. El ídolo que llevó el alirón a Sabadell fue Aníbal en el minuto 61 y de penalti, salvando un punto de oro para el Sabadell con el 2-2 final.

En el 26 de Abril 2013 en cambio no mojó el ex de Cruz Azul. No mojó él ni ninguno que vistiera a cuadros. 2-0 y los tres puntos se quedaban en Miranda. Pero fue en otro encuentro de magna importancia, en dicho escenario, pero con otra camiseta, cuando Aníbal no marco pero hizo mucha cosa más. Forzó un penalti decisivo y logró ascender con el CD Guadalajara que, ahí es nada, como diría aquél. Y eso que para los escorpiones fue épica la remontada que lograron. En la ida en el Pedro Escartín, 0-1 para el Mirandés. Y en la vuelta en Andúva 1-2. Épica que no se repetiría al encontrarse en Liga el curso siguiente (0-0), ya que los de Miranda lograron el ascenso en la repesca a la que tenían derecho, al haber sido campeones de grupo en Segunda B. Y los más curioso es la “unión” que ambos tienen con el Murcia. Los pimentoneros se salvaron en detrimento de los violas. Y este curso fue el Mirandés quién salvó la categoría a costa del Real Murcia por cuestiones institucionales y extradeportivas. Si os apetece, podemos revivir la retransmisión de Castilla-La Mancha TV con aquel doblete de Ernesto para el Guadalajara.

El Mirandés que se espera

El once inicial de Carlos Terrazas será probablemente formado con un dibujo de (1)-4-2-3-1. La duda principal será en el centro de la medular donde pueden formar la pareja de baile Espín e Igor Martínez o el ex del Jaén Rúper López e Emilio Sánchez. Hay que tener en cuenta que el primero ocupó el banquillo hasta media parte ante el Girona cuando fue substituido temprano por un hombre más avanzado como es el ex de La Hoya de Lorca Fran Carnicer en el minuto 58. Rúper es, sin lugar a dudas, un hombre importante en el organigrama mirandés. Ante el Girona, el centrocampista de veintitrés años, vio una tarjeta amarilla justo al último minuto del añadido.

Por enfrente el ex del Eibar Urko Vera es el auténtico ídolo local y el punta puro del Mirandés. El de Barakaldo es uno de los máximos artífices goleadores de la categoría que coincidió, no de la forma más deseada, en el Rico Pérez bajo las filas del Hércules CF de Alicante con el gallego Juan Carlos Mandiá, el ahora técnico arlequinado, tal y como apuntaba ayer nuestro compañero de redacción Marc Garriga.

Fran Carnicer puede ser de gran ayuda detrás de él para buscar el gol. En defensa, como podéis ver en el soporte gráfico de más abajo, el esquema de Terrazas suele repetirse con la destacada importancia de Kijera u Caneda entre otros.

El nombre de la portería de Miranda

Más allá de eso en portería suele actuar Imanol Elías que a sus veinticuatro años es ex del Zamora. Está claro que Terrazas no está para nombres ni para edades, sino por lo que sus jugadores le muestran en el terreno de juego. Los homólogos de Elías son Razak Brimah por un lado y Sergio Pérez por el otro. El primero es ex de un ascendido a Primera División como es el Córdoba CF y tiene veintisiete años, por lo tanto, más trayectoria que un Elías al que la titularidad no se le suele discutir. Y el segundo está cuajando su segundo curso en el Ebro con poca participación a sus veintiún años. Cabe a destacar que Razak estuvo convocado con Ghana esta semana.

El ghanés Razak tuvo un protagonismo marcado en el fútbol andaluz con su explotación de calidad en Segunda B con el Poliderportivo Ejido y su llegada en 2009 al Real Betis B, con posterior alternación en 2010 con el primer equipo bético. Posteriormente pasó por el Córdoba, como ya apuntamos. El de Accra se formó en un conjunto de Bundesliga como es el equipo de la Volkswagen, el Wolfsburgo (Wolfsburg) alemán, donde aterrizó en con tan sólo 17 años de edad.

Posibles formaciones